Traduza um vídeo em apenas alguns cliques.
Fundada em 1992, a Rosetta Stone utiliza tecnologia baseada na nuvem para ajudar todos os aprendizes a ler, escrever e falar mais de 30 idiomas. Para localizar anúncios, a Rosetta Stone utilizou a tecnologia de tradução de vídeo com IA da HeyGen para traduzir peças publicitárias para espanhol, francês, alemão e italiano.
Com o HeyGen, eles conseguiram expandir de forma econômica a publicidade paga para mercados adicionais e aumentar as taxas de engajamento e conversão:
- 75% de redução no tempo e custos de produção em comparação à tradução manual
- Taxa de cliques 13% maior para versões localizadas
- Aumento de 9% na taxa de conversão de vendas de espectadores não falantes de inglês
- Aumento de 5X no retorno sobre o investimento publicitário (ROAS) nos mercados espanhol, francês e alemão