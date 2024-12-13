Tradução de Vídeo
Como a HeyGen ensinou a Rosetta Stone a traduzir com vídeo de IA

Pedra de Roseta

KEY RESULTS:
+13%CTR
5XROAS
-75%Tempo/Custo de Produção
Fundada em 1992, a Rosetta Stone utiliza tecnologia baseada na nuvem para ajudar todos os aprendizes a ler, escrever e falar mais de 30 idiomas. Para localizar anúncios, a Rosetta Stone utilizou a tecnologia de tradução de vídeo com IA da HeyGen para traduzir peças publicitárias para espanhol, francês, alemão e italiano.

Com o HeyGen, eles conseguiram expandir de forma econômica a publicidade paga para mercados adicionais e aumentar as taxas de engajamento e conversão:

  • 75% de redução no tempo e custos de produção em comparação à tradução manual
  • Taxa de cliques 13% maior para versões localizadas
  • Aumento de 9% na taxa de conversão de vendas de espectadores não falantes de inglês
  • Aumento de 5X no retorno sobre o investimento publicitário (ROAS) nos mercados espanhol, francês e alemão

