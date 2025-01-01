Fundada em 1843, The Economist é uma das publicações de notícias mais respeitadas do mundo e é renomada por suas análises aprofundadas, rigor editorial e perspectiva global. A revista com sede em Londres cobre política internacional, negócios, ciência e cultura, combinando impresso, digital, podcast e narrativas em vídeo.

À medida que o consumo de mídia se torna cada vez mais multimodal e global, a The Economist buscou maneiras de expandir seu alcance através de idiomas e plataformas sem sacrificar a qualidade editorial ou aumentar os custos de produção. À frente desse esforço está Ludwig Siegele, Editor Sênior de Iniciativas de IA.

“Meu trabalho é descobrir como usar a IA generativa na redação”, disse Ludwig. “E isso nem sempre é fácil.”

Mas quando se tratou da localização de vídeos, a resposta rapidamente se tornou clara: HeyGen.

Desbloqueando alcance global com tradução de vídeo impulsionada por IA

A revista The Economist produz uma constante sequência de vídeos curtos e ricos em editorial para plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. No entanto, tradicionalmente esses eram publicados apenas em inglês devido aos altos custos e complexidade de traduzir e reproduzir conteúdo de vídeo em múltiplos idiomas.

“Antes de traduzir um vídeo, custaria muito dinheiro até mesmo começar a produzir um ou dois,” disse Ludwig. “Os próprios experimentos eram muito caros.”

Isso mudou quando Ludwig conheceu a HeyGen. “Eu ouvi falar sobre a HeyGen pela primeira vez através do filho de um colega no nosso escritório de Berlim”, disse Ludwig. “Ele usou para traduzir vídeos de treinamento para a sua equipe no Leste Europeu. Eu vi e pensei, ‘isso é incrível.’”

A equipe começou a testar o pipeline de tradução da HeyGen em seus vídeos sociais de curta duração, traduzindo originais em inglês para alemão, francês, espanhol e mandarim. “A maneira como usamos a HeyGen é simples”, disse Ludwig. “Fazemos o upload do vídeo, ele nos fornece uma tradução aproximada e usamos o recurso de revisão para deixá-la perfeita.”

Essa capacidade de revisão foi um divisor de águas. Outras plataformas ofereciam tradução automática, mas não permitiam controle editorial. “Você fica à mercê do algoritmo”, disse Ludwig. “E isso nem sempre atende aos nossos padrões jornalísticos.” A habilidade da HeyGen de editar traduções diretamente e ser revisada por falantes nativos garantiu que The Economist pudesse preservar seu tom, precisão e voz.

Os resultados foram imediatos. Alguns vídeos traduzidos superaram os originais em inglês, alcançando centenas de milhares de visualizações. “Aquele foi um grande momento para nós”, disse Ludwig.

Escalando experimentos e mudando a cultura interna

O sucesso da HeyGen também marcou uma mudança cultural dentro da redação. “Meu objetivo é fazer com que os colegas realmente usem a tecnologia”, disse Ludwig. “Todos têm acesso, mas é difícil mudar os fluxos de trabalho. Ferramentas como a HeyGen facilitam isso porque os resultados falam por si mesmos.”

Uma demonstração inicial se provou fundamental. “A primeira vez que vi um de nossos editores falando francês fluentemente; foi de cair o queixo”, lembrou Ludwig. “Os movimentos da boca combinavam, o tom de voz era idêntico. Parecia real.”

O realismo da tradução da HeyGen ajudou os jornalistas do The Economist a verem a IA não como uma novidade, mas como uma ferramenta prática de redação. Essa credibilidade abriu as portas para novas formas de experimentação.

A equipe começou a testar explicadores baseados em avatares, utilizando imagens de pensadores históricos animados por movimentos e narrações gerados por inteligência artificial. O projeto faz parte de uma nova série sobre liberalismo que reinventa como conceitos históricos podem ser ensinados visualmente.

“O futuro do jornalismo é líquido”, disse Ludwig. “Você escreve um artigo e depois o transforma em vídeo, depois em áudio. O consumidor escolhe como quer vivenciá-lo.” A HeyGen ajudou a tornar essa visão tangível sem reformular completamente o fluxo de produção do The Economist.

Transformando o jornalismo por meio de vídeo AI multilíngue

Desde a implementação do HeyGen, The Economist desbloqueou novas capacidades multilíngues, expandiu o alcance do público e validou seu investimento em jornalismo impulsionado por IA.

O alcance do vídeo aumentou : Alguns vídeos traduzidos receberam centenas de milhares de visualizações—igualando ou superando o desempenho dos originais em inglês.

: Alguns vídeos traduzidos receberam centenas de milhares de visualizações—igualando ou superando o desempenho dos originais em inglês. Localização desbloqueada : Pela primeira vez, The Economist pôde experimentar vídeos multilíngues em larga escala. “Isso só se tornou possível porque o custo caiu o suficiente para tornar a experimentação viável”, disse Ludwig.

: Pela primeira vez, The Economist pôde experimentar vídeos multilíngues em larga escala. “Isso só se tornou possível porque o custo caiu o suficiente para tornar a experimentação viável”, disse Ludwig. Qualidade editorial preservada: A funcionalidade de revisão do HeyGen permitiu que falantes nativos aprimorassem as traduções, garantindo precisão e mantendo os altos padrões editoriais do The Economist.

Além das métricas, o impacto humano foi igualmente significativo. “Usar o HeyGen para produzir vídeos profissionais é empolgante”, disse Ludwig. “No final, você pode dizer, ‘Eu fiz isso.’ Isso te dá poder para fazer coisas que você de outra forma não conseguiria fazer.”

Hoje, a The Economist continua a desenvolver suas capacidades de IA em vídeo, tradução e produção editorial. Para aqueles que consideram ferramentas similares, seu conselho é simples.

“Se você está curioso sobre o HeyGen, apenas experimente”, disse Ludwig. “Faça o upload de um vídeo, teste as traduções, brinque com a revisão de texto e você verá o quão poderosa e acessível essa tecnologia realmente é.”