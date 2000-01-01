Fundada em 2016, Pray.com é o aplicativo número 1 para oração e meditação, servindo como um destino digital para a fé.

Ryan Beck, CTO e Co-Fundador da Pray.com, identificou uma lacuna clara na forma como as organizações baseadas na fé utilizavam a tecnologia. “Trabalhamos com os maiores ministérios e organizações sem fins lucrativos do mundo para ajudá-los a se digitalizarem e a se conectarem com novos membros online”, disse Ryan.

Desde o início, a visão da Pray.com era trazer ferramentas modernas para um setor que historicamente ficou para trás na adoção digital. Essa visão rapidamente evoluiu para um foco em inteligência artificial (IA). “Quando os grandes modelos de linguagem e modelos de difusão surgiram, sabíamos que tínhamos que adotá-los para nossos parceiros ministeriais e sem fins lucrativos, para que eles pudessem amplificar sua mensagem e impacto”, disse Ryan. Foi então que a Pray.com recorreu à HeyGen.

Tornando o impossível possível com vídeos de IA

Antes de adotar o HeyGen, o nível de tradução e localização que o Pray.com vislumbrava simplesmente não era viável. Muitos dos parceiros do Pray.com haviam construído escolas, igrejas e organizações humanitárias em regiões onde o inglês não era falado. Esses fundadores nunca haviam conseguido se comunicar diretamente com os membros locais em seu idioma nativo.

“Não era apenas um desafio; era impossível”, disse Ryan. “Essas organizações não tinham as ferramentas nem o orçamento para traduzir milhares de vídeos entre idiomas e regiões.”

A HeyGen não apenas otimizou o processo. Ela abriu uma porta que estava fechada. “Com as traduções por IA, agora eles podem se comunicar com suas comunidades ao redor do mundo sem depender de um tradutor”, explicou Ryan. “Isso nunca foi possível antes.”

Um momento transformador ocorreu durante uma maratona de programação interna. Um colega de equipe na Argentina enviou um vídeo de demonstração que utilizava a tecnologia de tradução de IA da HeyGen para apresentar um dos parceiros do ministério Pray.com—um texano de 75 anos—falando espanhol fluentemente. “Ele não fala uma palavra em espanhol, mas soou exatamente como ele”, lembrou Ryan. “Nós enviamos para ele e ele ficou maravilhado.”

Aquele momento marcou uma mudança. “Foi um momento mágico não apenas para nós, mas para nossos clientes. Eles viram de perto o que a IA poderia fazer por sua missão.”

As ferramentas de tradução da HeyGen se tornaram uma parte central da oferta do Pray.com. Um pastor usou-a para enviar um sermão traduzido para Tagalo para a prima de sua esposa nas Filipinas, que nunca o tinha ouvido pregar antes. “Ele se desfez em lágrimas”, disse Ryan. “Foi uma experiência transformadora para ambos.”

Para Ryan, essas histórias são mais do que anedotas. Elas são a prova de que a HeyGen está superando barreiras culturais, linguísticas e emocionais. “Essas organizações estão fazendo um trabalho real: campanhas de arrecadação de alimentos, alfabetização empresarial, orfanatos. Com a HeyGen, seus fundadores podem falar diretamente com as pessoas que estão impactando. Esse tipo de conexão simplesmente não era possível antes.”

Escalando a mensagem, uma voz de cada vez

Desde a implementação do HeyGen, o Pray.com conseguiu expandir dramaticamente o que é possível para seus clientes sem aumentar os custos de produção ou necessitar de ajuda externa. Os principais resultados incluem:

Alcance global : Milhares de vídeos baseados na fé agora são traduzidos para 8 a 30 idiomas em minutos, não meses.

: Milhares de vídeos baseados na fé agora são traduzidos para 8 a 30 idiomas em minutos, não meses. Eficiência de conteúdo : O que antes levava semanas agora pode ser realizado em horas, permitindo que líderes ampliem sua voz sem comprometer a autenticidade.

: O que antes levava semanas agora pode ser realizado em horas, permitindo que líderes ampliem sua voz sem comprometer a autenticidade. Impacto emocional: As mensagens em vídeo agora mantêm a emoção, cadência e tom do falante mesmo em um idioma completamente diferente.

Ryan vê isso apenas como o começo. “Passamos de áudio para traduções completas em vídeo. Não apenas os avatares se movem sincronizados, mas eles mantêm a emoção e o ritmo natural. Não é uma dublagem desajeitada. Parece real.”

Para ele, a parte mais gratificante é ouvir os líderes do ministério dizerem: “Eu fiz isso.” “É isso que o HeyGen possibilita”, ele disse. “Um fundador pode olhar para milhares de vídeos traduzidos e dizer: ‘Eu fiz aquilo.’ Isso é bastante notável.”

Seu conselho para aqueles que estão começando com vídeos de IA? “Não existem mais fronteiras — físicas ou linguísticas. Se você é um criador de conteúdo, seu público acabou de aumentar mil vezes.”

Com o HeyGen, o Pray.com não está apenas acompanhando a inovação; eles estão liderando um movimento que torna a fé mais acessível, inclusiva e impactante em escala global.