Curt Landry Ministries é uma organização humanitária sem fins lucrativos dedicada ao alcance comunitário e à construção de comunidade. Ela oferece espaços virtuais e presenciais acolhedores para que indivíduos possam se envolver com ensinamentos bíblicos enquanto aprofundam seu entendimento e apreciação da herança judaica e sua conexão essencial com o Cristianismo.

Darrell Puckett, Diretor de Mídia Criativa nas Ministérios Curt Landry, supervisiona todos os aspectos criativos da organização, equilibrando inovação com uma abordagem focada nos negócios. Puckett prioriza dados, análises e alcance orgânico para escalar o evangelho do ministério e expandir seu impacto.

A equipe dele, movida por uma paixão em disseminar a mensagem profética e espiritual de Curt Landry para um público global, explorou várias opções para escalar rapidamente o conteúdo em múltiplos idiomas. Após testar vários concorrentes, Darrell e sua equipe utilizaram o HeyGen para expandir o alcance, escalar o conteúdo multilíngue e transformar as capacidades de alcance global.

Alcançando diferentes nações em seus idiomas nativos

Darrell queria levar a palavra falada para o próximo nível, alcançando públicos globais diversos de uma maneira relacionável e autêntica. O Ministério Curt Landry tem uma iniciativa intitulada "Alcançando as Nações”, que visa alcançar as pessoas em seu idioma nativo com o conteúdo espiritual do Rabino Curt.



Tendo estado no ministério por dois anos e meio, um dos principais objetivos de Darrell é tornar os ensinamentos espirituais do Rabino Curt acessíveis em vários idiomas por meio do canal do YouTube. Os processos tradicionais de tradução e dublagem eram caros, demorados e muitas vezes inconsistentes. Suas principais exigências eram tons de voz realistas, sincronização labial precisa e retenção da cadência emocional — todos críticos para o conteúdo espiritual.



“Ter uma palavra falada em sua própria língua é incrivelmente poderoso. Queríamos garantir que a mensagem do Rabino Curt Landry fosse transmitida de forma autêntica, mas fazer isso manualmente não era escalável”, disse Darrell. “A IA tinha que ser quase perfeita. Quando as pessoas assistem a conteúdos religiosos, elas se conectam profundamente com a personalidade e a emoção do orador.”



Manter a profundidade emocional com IA



A plataforma de vídeo com IA da HeyGen rapidamente se destacou como a ferramenta mais confiável para suas necessidades. Ela consegue manter a profundidade emocional, o tom e a cadência dos falantes originais, ao mesmo tempo em que oferece sincronização labial realista nas línguas traduzidas.



A equipe começou traduzindo conteúdos para o espanhol, lançando o canal do YouTube “Curt Landry en Español” como uma prova de conceito. O fluxo de trabalho inclui a edição de conteúdos longos, como serviços de Shabbat e podcasts, em segmentos de vídeo gerenciáveis. A equipe faz o upload de vídeos limpos para a HeyGen para tradução e processamento, revisa o resultado com um membro bilíngue da equipe para garantir precisão e relevância cultural, e distribui o conteúdo através do YouTube, plataformas de mídia social e pelo aplicativo One New Man Network do Curt Landry Ministries.



Em média, a equipe traduz quatro serviços de Shabat por mês, totalizando aproximadamente 4,5 horas de conteúdo. Além disso, eles produzem quatro principais episódios de podcast por mês, cada um com cerca de 40 minutos de duração, e criam um vídeo curto por dia, resultando em aproximadamente 30 curtas por mês.



Ao aproveitar a tecnologia de tradução de vídeo de ponta da HeyGen, o ministério superou barreiras de idioma, tempo e recursos para entregar sua mensagem de forma autêntica e eficiente a um público mundial. “Isso está nos permitindo alcançar as pessoas em seus próprios idiomas, com nossa pequena equipe, em uma escala que nunca foi possível antes”, disse Darrell.



Crescimento do público em cinco vezes e escalabilidade global

Os resultados do piloto em língua espanhola foram tanto rápidos quanto notáveis. No primeiro ano, o canal do YouTube Curt Landry en Español cresceu de zero para mais de 5.700 inscritos — superando em muito a meta inicial da equipe de 1.000.

“A tecnologia era tão precisa que vimos uma adesão imediata. Parecia autêntico, e o público se identificou com isso,” disse Darrell.

O sucesso do canal em espanhol validou a estratégia para futuros idiomas. O Ministério Curt Landry planeja lançar um canal em mandarim, seguido por traduções em hebraico e árabe. Até o final de 2025, o objetivo é alcançar 25.000 inscritos para o Curt Landry en Español, com planos de integrar o conteúdo ao site e aplicativo móvel da organização, oferecendo uma experiência mais abrangente para o público de língua espanhola.

“Se eu fechar meus olhos, preciso que seja o mais próximo possível da voz e tonalidade originais, mas em um idioma diferente,” disse Darrell. “A HeyGen conseguiu isso com precisão, e é por isso que ela se expande. Agora, cabe à minha equipe pegar a estratégia por trás disso e desenvolvê-la.”