TechMix é líder mundial em nutrição de saúde animal, fornecendo produtos projetados para apoiar os animais durante períodos de estresse, como nascimento, desmame, transporte e estresse relacionado ao clima. Sua gama de produtos abrange laticínios, carne bovina, suínos e animais de companhia como cães e cavalos. Ao criar conteúdo educacional que ajuda agricultores e parceiros de distribuição a entender os benefícios e aplicações de seus produtos, a TechMix visa melhorar a saúde e a sustentabilidade do gado em todo o mundo.

Para superar a barreira da língua e do aprendizado entre a TechMix e seus parceiros de distribuição internacionais, a TechMix recorreu à HeyGen para fornecer conteúdo de vídeo localizado e envolvente que apoia a educação contínua sobre seus produtos.

Criando um sistema coeso e multilíngue

Anteriormente, a TechMix enfrentava desafios para educar seus parceiros internacionais, especialmente ao lidar com barreiras linguísticas e a falta de ferramentas educacionais dinâmicas. A abordagem tradicional dependia de documentos baseados em texto e comunicação oral, que muitas vezes não forneciam orientações visuais claras sobre o uso do produto. A TechMix precisava de uma maneira de garantir que parceiros em diferentes países pudessem acessar materiais de treinamento localizados e de alta qualidade.

“O que queríamos era algo que pudesse envolver nossos parceiros de distribuição internacionais, eliminar as barreiras linguísticas e dar a eles acesso ao conhecimento do produto de uma forma divertida e profissional,” disse John Sucansky, Coordenador de Marketing da TechMix.

Utilizando HeyGen, a TechMix começou a transformar seus produtos existentes e vídeos educacionais em conteúdo dinâmico e localizado, utilizando avatares e traduções. Esses vídeos, entregues no idioma nativo dos parceiros, garantem clareza e melhoram a compreensão.

A TechMix também reconheceu o poder de tornar o conteúdo educacional mais envolvente. Em seu setor, fornecer treinamentos com muito texto não é suficiente. Eles precisavam garantir que os parceiros de distribuição entendessem os produtos e se sentissem animados e capacitados para educar suas equipes.

“Sabíamos que simplesmente fornecer conteúdo escrito não seria eficaz para manter nossos parceiros engajados,” disse John. “Usando os avatares da HeyGen, conseguimos criar conteúdo que é informativo, divertido e interativo. Isso torna a aprendizagem uma experiência mais dinâmica.”

Avatares personalizáveis e fluxo de trabalho de criação de vídeo

Com parceiros de distribuição em vários países, a TechMix precisava de uma solução que permitisse escalar a produção de seu conteúdo educacional. Utilizando a ferramenta de avatar da HeyGen, a equipe grava seu pessoal técnico em um estúdio, capturando discursos sobre aplicações específicas de produtos, como o tratamento de condições relacionadas ao estresse em bezerros. Esses segmentos de vídeo são então convertidos em avatares e traduzidos para vários idiomas usando as capacidades de tradução da HeyGen.

“Ao usar avatares, eliminamos a necessidade de gravações com atores, o que não só economiza tempo, mas também retira a pressão sobre nossos funcionários que não se sentem à vontade diante das câmeras”, explica John. “Agora, eles apenas fornecem o roteiro, e nós cuidamos do resto nos bastidores.”

Uma vez traduzido, a equipe da TechMix trabalha com parceiros internacionais para ajustar o conteúdo para localidades específicas, garantindo que a tradução pareça natural para o público-alvo. Graças à plataforma da HeyGen, a TechMix está entregando vídeos educacionais personalizados para seus parceiros, economizando tempo e recursos significativos enquanto mantém altos padrões de qualidade.

“A HeyGen nos permitiu criar um repositório de vídeos educativos que podem ser facilmente acessados por nossos parceiros a qualquer momento. Isso lhes dá a confiança e o conhecimento necessários para vender nossos produtos em seu idioma nativo,” disse John.

Revolucionando a comunicação internacional de parceiros da TechMix

O uso do HeyGen pela TechMix aprimorou os fluxos de trabalho internos e ajudou a fortalecer as relações com seus parceiros de distribuição globais ao tornar o conteúdo educacional mais acessível, compreensível e envolvente. Como resultado, os distribuidores se sentem mais confiantes em sua capacidade de comercializar e aplicar os produtos da TechMix, levando a um aumento nas vendas e parcerias mais sólidas.

Com planos de expandir o uso do HeyGen no mercado dos EUA e aprimorar a experiência educacional para funcionários de fazendas de gado e porcos, a TechMix está preparando o terreno para um futuro onde suas equipes internacionais e domésticas sejam capacitadas por ferramentas de IA de ponta.

Principais Características:

Aprendizado interativo: Os avatares da HeyGen possibilitam um treinamento dinâmico e envolvente para distribuidores globais, garantindo que eles não sejam apenas receptores passivos de informações, mas participantes ativos no processo de aprendizagem.

Os avatares da HeyGen possibilitam um treinamento dinâmico e envolvente para distribuidores globais, garantindo que eles não sejam apenas receptores passivos de informações, mas participantes ativos no processo de aprendizagem. Localização escalável: Graças às capacidades multilíngues da HeyGen, a TechMix pode escalar sem esforço seu conteúdo de treinamento para apoiar um conjunto diversificado de mercados globais.

Graças às capacidades multilíngues da HeyGen, a TechMix pode escalar sem esforço seu conteúdo de treinamento para apoiar um conjunto diversificado de mercados globais. Personalização: A TechMix aproveita ao máximo os avatares personalizáveis e os fluxos de trabalho de vídeo da HeyGen, permitindo que criem conteúdo educacional que atenda às necessidades específicas de cada público-alvo.

Com a HeyGen, a TechMix está posicionada para revolucionar a forma como os produtos de saúde animal são comercializados e aplicados mundialmente. Ao aproveitar ferramentas de comunicação potencializadas por IA, a TechMix não apenas melhora a experiência educacional para seus parceiros de distribuição, mas também constrói canais de comunicação mais fortes e eficientes que impulsionam o sucesso em diferentes mercados.