Quando se trata de pesquisar e prever com precisão como novos medicamentos irão interagir no corpo humano, ferramentas desempenham um papel fundamental na redução de prazos e taxas de falha. É aí que entra o software de simulação farmacêutica, que apoia a descoberta de drogas, pesquisa de desenvolvimento e submissões regulatórias.

Conversamos com alguém que oferece uma variedade de softwares impulsionados por simulação usados para prever o comportamento de medicamentos no corpo e para treinar profissionais da saúde. Com previsões mais precisas, os pesquisadores podem se concentrar no desenvolvimento de tratamentos mais seguros e eficazes, agilizando um processo tradicionalmente custoso e incerto. Suas equipes se concentram em criar recursos que não apenas educam, mas também capacitam os usuários a dominar os protocolos de ensaios clínicos e as melhores práticas.

Com a assistência da HeyGen, a equipe de produção de software de simulação conseguiu reduzir pela metade o tempo de entrega de vídeos, aprimorando significativamente os vídeos de consultoria e treinamento. A HeyGen foi fundamental para permitir que a equipe ultrapassasse os limites da tecnologia e pesquisa de salvamento de vidas, acelerando em última instância o desenvolvimento de medicamentos e contribuindo para a descoberta de tratamentos inovadores.

O Desafio

O desafio que a equipe de produção enfrentou foi o alto custo e o tempo significativo que vêm com a produção de vídeo típica.

A equipe produz módulos de treinamento estilo simulação para a indústria médica. Cada módulo inclui de 50 a 100 vídeos que exigem até duas semanas por módulo para buscar locações, contratar uma equipe de produção e gerenciar o processo de filmagem e edição.

Antes de trabalhar com a HeyGen, a equipe de produção enfrentava gargalos demorados no processo de filmagem e edição, como a pronúncia incorreta de termos médicos complexos e nomes de medicamentos, o que frequentemente levava a gastar mais tempo e dinheiro para refilmar vídeos de módulos. Além disso, sua equipe enfrentava uma situação sem vitória ao traduzir conteúdos para seus clientes internacionais: ou dobrar o orçamento para usar um recurso de dublagem que não imita com precisão os atores ou adicionar mais cinco semanas de filmagem para gravar em um idioma diferente.

Para lidar com esse processo extenso e custoso, eles recorreram à HeyGen.

A Solução

Utilizando os avatares realistas da HeyGen, a equipe de produção não precisa mais refilmar módulos continuamente. Em vez disso, a equipe criou uma nova integração de fluxo de trabalho entre a API da HeyGen e a ferramenta de conteúdo deles, permitindo que os usuários insiram avatares realistas em seus módulos de vídeo.

Por exemplo, em vez de enfrentar dificuldades para contratar atores com formação médica, eles podem criar roteiros para avatares no HeyGen para garantir a pronúncia correta de terminologias médicas complexas e nomes de medicamentos.

Além disso, eles podem trocar idiomas em minutos usando o recurso de síntese de voz da HeyGen, que permite às empresas localizar vídeos em mais de 175 idiomas e dialetos.

Anteriormente, a equipe de produção levava cinco semanas para completar o processo de gravação em diferentes idiomas. Usando o HeyGen, esse processo é otimizado para apenas um dia.

Os Resultados

Após usar o HeyGen por apenas três meses, a equipe de produção observou reduções significativas nos custos de produção e melhorias notáveis na eficiência.

Eles reduziram o tempo de entrega de vídeo em 50% – de 12 semanas para 6 semanas – eliminando a necessidade de refilmagens, emendas de vídeo ou adição de efeitos extras para combinar idiomas. Essa eficiência permite que a equipe assuma mais projetos e amplie sua base de clientes sem a necessidade de expandir.

Agora, a equipe deles pode transferir as necessidades de produção de estúdio para a HeyGen, permitindo que a equipe reduza os custos do estúdio de produção em 80%.

“Se você está procurando reduzir custos e acelerar o desenvolvimento de conteúdo, HeyGen é a sua resposta. À medida que o software se desenvolve e avança, os avatares estão ficando mais realistas. Tentamos concorrentes, mas os avatares usados não eram tão realistas e tinham um desempenho inferior ao que vemos agora usando HeyGen. Com HeyGen, é difícil dizer que é um avatar, e nossos clientes ainda sentem que estão recebendo o mesmo valor.”

Diretor de Entrega Técnica na Simulations Software