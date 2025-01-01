Stratasys é líder mundial em manufatura aditiva, permitindo que os clientes criem sem limites para um mundo mais econômico, personalizado e sustentável. Como Gerente Global de Treinamento, Michael Muenchow lidera o treinamento técnico para clientes e pessoal de serviço, garantindo que equipes em todo o mundo possam operar os equipamentos da Stratasys com máxima disponibilidade, eficiência e fluxos de trabalho otimizados.

A equipe de Michael é responsável por construir e fornecer treinamento técnico que apoia clientes, engenheiros de serviço, equipes de vendas e partes interessadas internas em diferentes regiões. À medida que as preferências de aprendizado mudaram, o vídeo se tornou central para como a Stratasys entregava conhecimento, mas escalar treinamentos em vídeo de alta qualidade globalmente introduziu novos desafios.

Gerenciando atualizações e localização em treinamentos em vídeo

Na Stratasys, o vídeo é uma das principais maneiras pelas quais as pessoas aprendem. Clientes e equipes de serviço contam com vídeos instrutivos curtos, conteúdo sob demanda e aprendizado ao estilo YouTube para obter respostas rápidas e contextualizadas.

“O vídeo é como a maioria das pessoas está aprendendo atualmente,” explicou Michael. “É importante para nós desenvolvermos de maneira eficiente e criar conteúdo para todos os públicos.”

Antes da HeyGen, criar treinamentos em vídeo vinha com dois grandes desafios: atualização de conteúdo e localização.

Uma vez que um vídeo de treinamento era gravado, até mesmo pequenas alterações introduzidas durante o ciclo de revisão frequentemente significavam voltar ao estúdio para regravar o conteúdo. Isso desacelerava a publicação e criava atritos para os designers instrucionais.

“Se um revisor tinha observações, nós tínhamos que encontrar maneiras de refazer ou regravar,” disse Michael. “Isso adicionava tempo e complexidade.”

A localização era uma barreira ainda maior. Para apoiar o público global, a Stratasys anteriormente dependia de partes interessadas internas para ajudar a traduzir ou recriar vídeos em outros idiomas. Terceirizar a tradução e a produção de vídeos externamente muitas vezes era proibitivamente caro.

“Sem a localização possibilitada pela HeyGen, simplesmente não poderíamos fazer isso em escala,” disse Michael.

Usando HeyGen para construir uma vez e localizar globalmente

A HeyGen ofereceu à Stratasys uma maneira de repensar completamente o treinamento em vídeo. Em vez de regravar conteúdo, a equipe de Michael agora podia voltar à plataforma, ajustar os roteiros e regenerar os vídeos sem precisar retornar a um estúdio de gravação. Isso tornou os ciclos de revisão mais rápidos e as atualizações de conteúdo muito mais gerenciáveis.

Mas a maior mudança veio da localização.

Com o HeyGen, a Stratasys agora pode criar um vídeo de treinamento uma única vez e localizá-lo em vários idiomas usando localização em lote, glossários da marca e regras de pronúncia forçada, o que é crítico em um campo altamente técnico.

“Temos muitos termos que não são comuns entre idiomas”, explicou Michael. “Ser capaz de controlar a tradução e a pronúncia é muito importante para nós.”

Em muitos casos, vídeos localizados estão prontos para serem publicados imediatamente. Em outros, uma etapa de revisão simplificada garante a precisão sem a necessidade de regravação completa ou de fornecedores externos.

A HeyGen também possibilitou vídeos de treinamento conduzidos por avatares em diversos departamentos. A equipe de Michael utiliza avatares para treinamentos voltados para o cliente e serviços, enquanto outras equipes, como a de engenharia global, os usam para treinamento técnico e de controle interno.

Otimização da entrega de LMS e caminhos de aprendizado personalizados

Uma das características mais impactantes para a Stratasys tem sido a exportação SCORM e o player multilíngue. Isso permite que a equipe carregue um único ativo de treinamento em seu sistema de gestão de aprendizado e o distribua globalmente. Os aprendizes automaticamente vivenciam o conteúdo no idioma que melhor funciona para eles.

“Aquele jogador multilíngue é enorme,” disse Michael. “Podemos construir um item, designá-lo globalmente e o usuário o experimenta da maneira que é melhor para ele.”

A HeyGen também possibilita o aprendizado baseado em ramificações e cenários. Para fluxos de trabalho complexos, como solução de problemas ou instalação de máquinas, os aprendizes podem escolher caminhos que correspondam à sua situação específica, em vez de serem sobrecarregados por um longo vídeo instrucional.

“Podemos construir ambas as versões e deixar que os alunos sigam o que é relevante para eles no momento,” disse Michael.

Impulsionando a eficiência e evitando custos em treinamentos globais

Desde a adoção do HeyGen, a Stratasys observou um impacto claro e quantificável:

Aumento de 120% na audiência de vídeos do YouTube, impulsionado por conteúdo localizado

Mais de $1 milhão em economia de custos calculada por não terceirizar a tradução e localização de vídeos

Atualizações de conteúdo mais rápidas sem precisar voltar ao estúdio

Entrega de treinamento global mais fácil e escalável através da integração com LMS

“Essas são coisas que honestamente não podíamos fazer antes,” disse Michael. “Agora estamos alcançando clientes, equipes de serviço e vendedores de maneiras que simplesmente não eram possíveis.”

Além dos números, a HeyGen simplificou a experiência de desenvolvimento de treinamentos. Designers instrucionais podem trabalhar com ferramentas familiares como o PowerPoint, importar conteúdo, adicionar scripts e deixar avatares conduzirem o treinamento.

“Se você sabe como montar uma apresentação, pode usar o HeyGen,” disse Michael. “É versátil e fácil.”

Para Michael, um dos aspectos mais importantes da HeyGen é a própria parceria.

“O que eu amo na HeyGen é sentir que estamos crescendo juntos,” ele disse. “Ser ouvido como um cliente empresarial, trazer feedbacks e vê-los se transformar em melhorias reais. Isso é importante.”

Seu conselho para os outros é simples: “explore a ferramenta e experimente.”

“Experimente a localização. Experimente avatares. Faça um gêmeo de si mesmo. Teste diferentes tons,” disse Michael. “Se você não der uma chance para o HeyGen, você estará deixando a oportunidade de alcançar mais pessoas de lado.”