Mídia de Grande Impacto® (AGM) é uma agência de marketing completa dedicada a ajudar empresas a prosperar por meio de estratégias inovadoras que impulsionam a receita e expandem a presença no mercado. Especializada em e-commerce, mídias sociais e marketing por e-mail, a AGM construiu um histórico impressionante. Uma de suas conquistas de destaque é o trabalho com a NaturalSlim®, uma marca de saúde e bem-estar fundada por Manuel Suarez e seu pai, Frank Suarez.



A marca cresceu exponencialmente e possui mais de 10 milhões de seguidores nas mídias sociais, em grande parte devido à expertise da AGM. Buscando ampliar o alcance da NaturalSlim além de seu público estabelecido na América Latina, a AGM recorreu à tecnologia de vídeo AI da HeyGen para superar desafios de localização, otimizar fluxos de trabalho e aprimorar campanhas para clientes.

Superando obstáculos de localização

Expandir o alcance da NaturalSlim para os mercados europeus e de língua inglesa apresentou um desafio único. Frank Suarez, o rosto da NaturalSlim, era conhecido por seus vídeos educativos sobre saúde e metabolismo. Esses vídeos foram fundamentais para construir a confiança do público, mas eram predominantemente em espanhol.

“Ouvir diretamente da boca da pessoa — isso é diferente. É aí que se constrói o ‘conhecer, gostar e confiar’”, disse Jimmy Stearns, Diretor Criativo Sênior na AGM.

Métodos tradicionais de tradução, como sobreposições de texto, não tinham a autenticidade necessária para envolver novos públicos de forma eficaz. Ferramentas como o Google Translate e o ChatGPT mostraram-se inconsistentes, exigindo revisão extensiva, o que atrasava a produção. “Levamos três dias apenas para publicar um vídeo de oito minutos”, disse Jimmy.

Possibilitando uma tradução e interação contínuas

A AGM adotou a tecnologia de vídeo com inteligência artificial da HeyGen para enfrentar esses desafios. Inicialmente atraída pelos avatares inovadores, a AGM rapidamente percebeu que as capacidades de tradução da plataforma eram o verdadeiro divisor de águas. Jimmy lembrou, “Quando mostrei para o Manuel, ele imediatamente viu o potencial e disse, ‘Vamos começar a explorar isso.’”

HeyGen possibilitou à AGM traduzir a extensa biblioteca de conteúdo da NaturalSlim para mais de 10 novos idiomas, incluindo Russo, Português, Francês e Alemão. As traduções mantiveram a voz, o tom e a semelhança de Frank Suarez, o que foi crucial para preservar a autenticidade de sua mensagem.

“A capacidade de manter a semelhança, a voz e tudo mais — até os avatares de movimento — é o que diferencia a HeyGen”, disse Jimmy. “Ela nos concedeu a capacidade de alcance global com serviços de tradução que parecem naturais, não gerados por IA.”

Além de traduções, a AGM utilizou os avatares da HeyGen para criar conteúdos atraentes para as redes sociais. Esses 'bloqueadores de polegar', como Jimmy os chamava, capturavam a atenção dos espectadores e aumentavam o engajamento. Essa combinação de tradução e visuais chamativos ajudou a AGM a introduzir a NaturalSlim e outros clientes em novos mercados globais enquanto mantinham suas identidades de marca únicas.

Expandindo o alcance da NaturalSlim

As ferramentas da HeyGen melhoraram significativamente a eficiência do fluxo de trabalho da AGM e os resultados para os clientes. As traduções com som natural eliminaram a necessidade de revisão extensiva e dependência de tradutores terceirizados, permitindo que a AGM produzisse e publicasse conteúdo mais rapidamente, reduzindo o tempo de produção de vídeos de três dias para horas.

Os resultados foram transformadores. A NaturalSlim expandiu com sucesso sua presença nos mercados europeus, conectando-se com milhões de potenciais clientes. O conteúdo localizado ressoou com o público, fomentando confiança e impulsionando o engajamento. “O branding é simplesmente insano”, disse Jimmy, refletindo sobre o impacto de alcançar novos públicos com os vídeos educativos de Frank Suarez. A escalabilidade aprimorada das ferramentas da HeyGen também permitiu à AGM reaproveitar conteúdo em múltiplos idiomas sem aumentar os recursos.

A parceria entre AGM e HeyGen destaca o poder da IA no marketing global. Ao utilizar as ferramentas de tradução e avatar da HeyGen, a AGM superou desafios significativos de localização, expandiu o alcance de seus clientes e otimizou seus fluxos de trabalho. À medida que a AGM continua a inovar e explorar novas aplicações para a tecnologia da HeyGen, a agência está bem posicionada para estabelecer novos padrões em marketing digital e ajudar seus clientes a prosperar em um mundo interconectado.