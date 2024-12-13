Avatar de Vídeo
Marketing
Agência

Como a Attention Grabbing Media expandiu o alcance global e otimizou a criação de conteúdo com o HeyGen

Mídia de Chamar Atenção

altalt
INDÚSTRIAAgência
DEPARTAMENTOMarketing
LOCALIZAÇÃOLargo, Flórida
KEY RESULTS:
10 ou maisnovos idiomas para expandir a presença global
1010 milhões de seguidores nas redes sociais
3xcriação de conteúdo mais rápida
See what resultsHeyGencan get for you.

Mídia de Grande Impacto® (AGM) é uma agência de marketing completa dedicada a ajudar empresas a prosperar por meio de estratégias inovadoras que impulsionam a receita e expandem a presença no mercado. Especializada em e-commerce, mídias sociais e marketing por e-mail, a AGM construiu um histórico impressionante. Uma de suas conquistas de destaque é o trabalho com a NaturalSlim®, uma marca de saúde e bem-estar fundada por Manuel Suarez e seu pai, Frank Suarez.

A marca cresceu exponencialmente e possui mais de 10 milhões de seguidores nas mídias sociais, em grande parte devido à expertise da AGM. Buscando ampliar o alcance da NaturalSlim além de seu público estabelecido na América Latina, a AGM recorreu à tecnologia de vídeo AI da HeyGen para superar desafios de localização, otimizar fluxos de trabalho e aprimorar campanhas para clientes.

Superando obstáculos de localização

Expandir o alcance da NaturalSlim para os mercados europeus e de língua inglesa apresentou um desafio único. Frank Suarez, o rosto da NaturalSlim, era conhecido por seus vídeos educativos sobre saúde e metabolismo. Esses vídeos foram fundamentais para construir a confiança do público, mas eram predominantemente em espanhol.

“Ouvir diretamente da boca da pessoa — isso é diferente. É aí que se constrói o ‘conhecer, gostar e confiar’”, disse Jimmy Stearns, Diretor Criativo Sênior na AGM.

Métodos tradicionais de tradução, como sobreposições de texto, não tinham a autenticidade necessária para envolver novos públicos de forma eficaz. Ferramentas como o Google Translate e o ChatGPT mostraram-se inconsistentes, exigindo revisão extensiva, o que atrasava a produção. “Levamos três dias apenas para publicar um vídeo de oito minutos”, disse Jimmy.

Possibilitando uma tradução e interação contínuas

A AGM adotou a tecnologia de vídeo com inteligência artificial da HeyGen para enfrentar esses desafios. Inicialmente atraída pelos avatares inovadores, a AGM rapidamente percebeu que as capacidades de tradução da plataforma eram o verdadeiro divisor de águas. Jimmy lembrou, “Quando mostrei para o Manuel, ele imediatamente viu o potencial e disse, ‘Vamos começar a explorar isso.’”

HeyGen possibilitou à AGM traduzir a extensa biblioteca de conteúdo da NaturalSlim para mais de 10 novos idiomas, incluindo Russo, Português, Francês e Alemão. As traduções mantiveram a voz, o tom e a semelhança de Frank Suarez, o que foi crucial para preservar a autenticidade de sua mensagem.

“A capacidade de manter a semelhança, a voz e tudo mais — até os avatares de movimento — é o que diferencia a HeyGen”, disse Jimmy. “Ela nos concedeu a capacidade de alcance global com serviços de tradução que parecem naturais, não gerados por IA.”

Além de traduções, a AGM utilizou os avatares da HeyGen para criar conteúdos atraentes para as redes sociais. Esses 'bloqueadores de polegar', como Jimmy os chamava, capturavam a atenção dos espectadores e aumentavam o engajamento. Essa combinação de tradução e visuais chamativos ajudou a AGM a introduzir a NaturalSlim e outros clientes em novos mercados globais enquanto mantinham suas identidades de marca únicas.

Expandindo o alcance da NaturalSlim

As ferramentas da HeyGen melhoraram significativamente a eficiência do fluxo de trabalho da AGM e os resultados para os clientes. As traduções com som natural eliminaram a necessidade de revisão extensiva e dependência de tradutores terceirizados, permitindo que a AGM produzisse e publicasse conteúdo mais rapidamente, reduzindo o tempo de produção de vídeos de três dias para horas.

Os resultados foram transformadores. A NaturalSlim expandiu com sucesso sua presença nos mercados europeus, conectando-se com milhões de potenciais clientes. O conteúdo localizado ressoou com o público, fomentando confiança e impulsionando o engajamento. “O branding é simplesmente insano”, disse Jimmy, refletindo sobre o impacto de alcançar novos públicos com os vídeos educativos de Frank Suarez. A escalabilidade aprimorada das ferramentas da HeyGen também permitiu à AGM reaproveitar conteúdo em múltiplos idiomas sem aumentar os recursos.

A parceria entre AGM e HeyGen destaca o poder da IA no marketing global. Ao utilizar as ferramentas de tradução e avatar da HeyGen, a AGM superou desafios significativos de localização, expandiu o alcance de seus clientes e otimizou seus fluxos de trabalho. À medida que a AGM continua a inovar e explorar novas aplicações para a tecnologia da HeyGen, a agência está bem posicionada para estabelecer novos padrões em marketing digital e ajudar seus clientes a prosperar em um mundo interconectado.

Histórias Recomendadas

E-LearningAvatar Video

Equity Trust Company

Veja como a Equity Trust Company utiliza a tecnologia de vídeo HeyGen AI para melhorar o engajamento do cliente e otimizar a comunicação. Visite nosso site.

altalt
MarketingVideo Translation

Trivago

Descubra como o trivago utilizou o tradutor HeyGen AI para reduzir pela metade o tempo de pós-produção, economizando 3 a 4 meses, e localizar anúncios de forma eficiente em 30 mercados diferentes.

altalt
MarketingAvatar Video

STUDIO 47

STUDIO 4, emissora alemã de notícias, transformou sua redação com avatares HeyGen AI, alcançando uma produção 80% mais rápida e economia de custos de 60% enquanto escalava o conteúdo.

altalt
Recursos e Benefícios

Localização com um clique

Fale diretamente com seu público em seu idioma, com um toque cultural que constrói confiança.

altalt

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo