Bem-vindo à HeyGen Academy.
O primeiro passo para começar é configurar seu workspace. Esse processo permite que você crie e personalize seu espaço de trabalho para que ele esteja pronto para sua equipe colaborar de forma eficiente.
Acesse as configurações do seu workspace
Na página inicial do HeyGen, clique na seta ao lado do seu nome, no canto inferior esquerdo.
Em Pessoal, você verá a sua conta individual.
Em Espaço de trabalho, você verá todos os workspaces HeyGen que você entrou ou para os quais foi convidado.
Quando você cria sua conta pessoal pela primeira vez, normalmente está em um plano gratuito. Assim que entrar no workspace da sua empresa, você terá acesso a todos os recursos empresariais e configurações de segurança.
Você saberá que está visualizando o workspace empresarial quando vir “Enterprise” no canto inferior esquerdo.
Criar e configurar um novo workspace
Para criar um novo workspace, abra o menu no canto inferior esquerdo e vá até Configurações.
Nas configurações do seu workspace, você pode:
Você também pode ativar a Marcação d’Água Assistida por IA para aplicar uma marca d’água a todos os vídeos criados no workspace.
Escolha quem pode entrar no seu workspace
Você tem três opções para controlar o acesso ao seu workspace:
Depois de concluir essas etapas, seu workspace estará totalmente configurado.
Você nomeou seu workspace, adicionou seu logo e personalizou as configurações para refletir a sua marca.
Seu workspace está pronto e você já pode começar a convidar membros da equipe sempre que estiver pronto para colaborar.