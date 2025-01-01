Configure seu espaço de trabalho (para usuários Teams/Pro)

Bem-vindo à HeyGen Academy.

O primeiro passo para começar é configurar seu workspace. Esse processo permite que você crie e personalize seu espaço de trabalho para que ele esteja pronto para sua equipe colaborar de forma eficiente.

Acesse as configurações do seu workspace

Na página inicial do HeyGen, clique na seta ao lado do seu nome, no canto inferior esquerdo.

Em Pessoal, você verá a sua conta individual.

Em Espaço de trabalho, você verá todos os workspaces HeyGen que você entrou ou para os quais foi convidado.

Quando você cria sua conta pessoal pela primeira vez, normalmente está em um plano gratuito. Assim que entrar no workspace da sua empresa, você terá acesso a todos os recursos empresariais e configurações de segurança.

Você saberá que está visualizando o workspace empresarial quando vir “Enterprise” no canto inferior esquerdo.

Criar e configurar um novo workspace

Para criar um novo workspace, abra o menu no canto inferior esquerdo e vá até Configurações.

Nas configurações do seu workspace, você pode:

Digite o nome do seu workspace

Enviar um logotipo

Adicione uma breve descrição

Configurar quem pode entrar no workspace

Controle quem pode convidar novos membros

Você também pode ativar a Marcação d’Água Assistida por IA para aplicar uma marca d’água a todos os vídeos criados no workspace.

Escolha quem pode entrar no seu workspace

Você tem três opções para controlar o acesso ao seu workspace:

Qualquer pessoa com o domínio de e-mail da sua empresa pode entrar automaticamente

Essa opção é ideal para equipes grandes ou planos com assentos ilimitados. Qualquer pessoa que use o domínio de e-mail da sua empresa pode se cadastrar, pular a etapa de pagamento, concluir a integração e entrar automaticamente no workspace sem necessidade de aprovação.

Qualquer pessoa com o domínio de e-mail da sua empresa deve solicitar para participar

Essa opção é recomendada se você tiver vagas limitadas ou quiser mais controle sobre quem entra. Usuários com o seu domínio podem solicitar acesso, que você pode aprovar ou negar.

Essa opção é recomendada se você tiver vagas limitadas ou quiser mais controle sobre quem entra. Usuários com o seu domínio podem solicitar acesso, que você pode aprovar ou negar.

Somente membros convidados manualmente podem entrar

Essa opção oferece o mais alto nível de controle e privacidade. O workspace só pode ser descoberto por usuários que você convidar diretamente.

Essa opção oferece o mais alto nível de controle e privacidade. O workspace só pode ser descoberto por usuários que você convidar diretamente.

Depois de concluir essas etapas, seu workspace estará totalmente configurado.

Você nomeou seu workspace, adicionou seu logo e personalizou as configurações para refletir a sua marca.

Seu workspace está pronto e você já pode começar a convidar membros da equipe sempre que estiver pronto para colaborar.