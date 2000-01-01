Convide membros para o seu workspace (para usuários Teams/Pro)

Vamos ver como convidar colegas para o seu workspace para que vocês possam colaborar e começar a criar imediatamente.

Convide membros para o seu workspace

No painel, clique na sua conta e vá em gerenciar workspaces. Na tela de gerenciamento de workspaces, você verá:

Uma lista de usuários que você já convidou

As funções atribuídas a eles

Status atual do convite deles

Esta área também pode sugerir colegas de equipe que se inscreveram no HeyGen usando o domínio de e-mail da sua empresa.

Você pode convidar novos membros por:

Digitando o endereço de e-mail deles, ou

Copiando e compartilhando o link de convite

Após enviar um convite, o e-mail do usuário aparecerá na lista com o status Convite enviado.

Se o seu workspace estiver configurado para exigir aprovação para entrar, você também verá as solicitações de ingresso nesta visualização.

Acompanhar o status de convites e solicitações

Quando um usuário faz login no HeyGen, aceita o convite e entra no workspace, o status dele é atualizado para Ativo.

Se você aprovar uma solicitação de ingresso, o usuário se torna imediatamente um membro ativo do workspace. O nome dele aparecerá na lista de membros ativos e uma vaga será utilizada.

Entenda as funções no workspace

Os workspaces do HeyGen oferecem vários tipos de função, cada um com permissões diferentes.

Super Admin

Super Admins normalmente gerenciam o plano e os workspaces do HeyGen. Eles têm acesso total, incluindo gerenciamento de usuários e permissões, realização de compras ou upgrades, e criação, edição e revisão de conteúdo.

Desenvolvedores podem criar conteúdo e acessar a API da HeyGen. Atribua essa função a membros da equipe que precisam de integrações avançadas, como conectar um CRM ou sistema de e-mail.

Criadores são usuários que produzem conteúdo regularmente. Eles podem criar avatares, vídeos e vozes, mas não podem gerenciar permissões, compras ou acesso à API.

Visualizadores geralmente são revisores ou aprovadores. Eles podem ver o conteúdo, mas não podem fazer edições.

Aprovar ou negar solicitações de ingresso

Se o seu workspace exigir que os usuários solicitem acesso, você poderá revisar as solicitações em dois lugares:

O painel de notificações

Aba Membros e Espaços de Trabalho

De qualquer um dos locais, você pode aceitar ou recusar solicitações pendentes. Depois de aprovadas, a pessoa se torna um membro ativo e passa a ocupar uma licença.

Compartilhe conteúdo dentro do workspace

Além dos papéis, você pode controlar o acesso a projetos, vídeos ou pastas individuais.

Para compartilhar conteúdo:

Selecione o menu de três pontos em um rascunho, vídeo ou pasta

Escolher compartilhamento

A partir daí, você pode:

Compartilhar com usuários específicos

Conceder permissões de visualização ou edição

Defina o acesso geral para apenas você, apenas usuários selecionados ou qualquer pessoa com acesso ao workspace

Usuários com a função de Visualizador sempre permanecerão apenas com permissão de visualização.

Compartilhar e publicar vídeos

Depois que um vídeo é gerado, ele é aberto na Página de Compartilhamento, onde você pode:

Proteger o vídeo com senha

Configurar permissões gerais de acesso

Adicionar ou editar legendas

Você também pode usar a guia Compartilhar para publicar o vídeo na web, permitindo que qualquer pessoa assista a uma versão somente para visualização sem precisar fazer login.

Com essas etapas concluídas, você está pronto para colaborar com sua equipe no HeyGen, convidando membros, atribuindo funções e compartilhando conteúdo com segurança.