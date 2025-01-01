Home Academy Avatares Como usar o Faceswap

Face Swap é o fluxo de trabalho simplificado da HeyGen para personalização de avatares. Em vez de criar um avatar do zero, você pode pegar um avatar existente e substituir o rosto usando uma única foto.

Ao escolher um avatar base e enviar uma imagem nítida de frente, o HeyGen gera uma nova versão em segundos e a salva diretamente na sua coleção de Avatares. O avatar atualizado fica imediatamente pronto para uso em qualquer projeto.

Acessar Face Swap

Para começar, abra Apps, clique em Ver tudo e selecione Face Swap.

Procure o avatar que você deseja atualizar e escolha o Visual com o qual gostaria de trabalhar.

Troque o rosto do seu avatar

Depois de selecionar seu avatar base, envie uma foto nítida, de frente, do rosto que você deseja aplicar.

Clique em Pré-visualizar Avatar para ver como fica a transformação. Se estiver satisfeito com o resultado, salve. Caso contrário, você pode voltar e enviar outra imagem ou ajustar sua seleção.

Depois de salvo, o resultado do Face Swap é automaticamente adicionado como um novo Visual ao avatar que você selecionou. Ele fica imediatamente disponível para uso em qualquer projeto de vídeo no HeyGen.