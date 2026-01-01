Início Academia Avatares Como criar um Gêmeo Digital

Como criar um Gêmeo Digital

Quer personalizar seus vídeos como nunca antes? Com os Digital Twins da HeyGen, você pode criar um avatar que se parece e soa como você, refletindo seu estilo, suas expressões e sua voz. É a forma mais pessoal de aparecer nos seus vídeos, sem precisar estar sempre na frente da câmera.

Comece na aba Avatares

Faça login na sua conta HeyGen e abra a aba Avatars no painel. A partir daí, você pode selecionar um Gêmeo Digital existente ou criar um novo.

Clique em Criar Avatar e selecione Começar. Revise as dicas de gravação para garantir a melhor qualidade possível. Você também será perguntado se deseja ativar a detecção de gestos, que captura movimentos maiores na sua gravação e os salva como gestos reutilizáveis para seus vídeos.

Em seguida, escolha como você quer enviar seu material. Você pode fazer upload de um vídeo, gravar diretamente com a sua webcam ou gravar usando o seu celular.

Boas práticas para gravar imagens

Para obter resultados ideais, envie ou grave um vídeo com cerca de dois minutos de duração. Mantenha seus movimentos naturais e evite gestos exagerados para que seu avatar não pareça excessivamente animado.

Use uma câmera ou smartphone de alta resolução sempre que possível. Se você estiver apenas testando, um clipe de 30 segundos é suficiente. Você pode fazer upload do seu vídeo ou gravá-lo diretamente no navegador.

Envie e envie seu vídeo

Depois de enviar seu vídeo, você poderá escolher opções adicionais, como manter o som ambiente, normalizar o volume do áudio, remover o fundo e exportar seu avatar em resolução 4K.

Em seguida, você será solicitado a gravar um breve vídeo de verificação pela webcam, que pode ser feito após criar seu avatar. O HeyGen analisa a sua gravação e destaca quaisquer pontos que possam precisar de melhorias.

Quando tudo estiver certo, clique em Enviar. O HeyGen vai gerar seu Gêmeo Digital e adicioná-lo à sua biblioteca de recursos.

Edite seu Gêmeo Digital

Depois que seu avatar for criado, você poderá fazer ajustes a qualquer momento. Selecione seu avatar e clique em Editar Avatar.

Aqui você pode remover ou ajustar o plano de fundo, alterar a resolução e selecionar ou atualizar a voz. Quando terminar, clique em Salvar alterações.

Criar visuais adicionais para o avatar

Você também pode criar Aparências de Avatar para adicionar variedade aos seus vídeos. As Aparências são variações do seu Gêmeo Digital, com diferentes roupas, poses ou cenários.

Para criar um Look, envie um vídeo de um minuto ou um conjunto de fotos personalizadas. Para uploads de fotos, inclua uma mistura de closes e fotos de corpo inteiro, com diferentes ângulos e expressões. Após a verificação, seus novos Looks estarão disponíveis para uso em qualquer projeto.

Agora você tem o seu próprio Gêmeo Digital, pronto para usar no HeyGen. Com aparências personalizadas e recursos expressivos, você pode criar vídeos envolventes e personalizados com facilidade.