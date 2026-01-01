Início Academia Avatares Como criar visuais

Como criar visuais

Quer deixar seus vídeos mais dinâmicos mudando a pose, a roupa ou o ambiente do seu avatar, mesmo sem ter fotos em todos os cenários que você gostaria? Com o recurso Looks no HeyGen, você pode começar com apenas algumas fotos e usar prompts de IA para gerar a variação perfeita. É uma forma simples de adaptar seus avatars para combinar com o tom, o contexto ou o estilo de cada projeto que você criar.

O que são Looks

Os Looks são estilos alternativos do seu Avatar de Foto. Você pode pensá-los como trocas de figurino ou mudanças de cenário para o seu gêmeo digital.

Cada avatar pode ter até 500 Looks, e você pode substituí-los ou excluí-los a qualquer momento, dando a você total flexibilidade conforme seu conteúdo evolui.

Com o Generate Looks, você pode pegar um único Avatar de Foto e criar várias variações usando prompts de texto simples. Esses Looks permitem mudar poses, roupas e cenários, mantendo a mesma identidade digital.

Gerar novos visuais

Abra a aba Avatares no menu à esquerda. Selecione seu Avatar de Foto e clique em Editar Visual para começar.

A partir daqui, escolha o modelo de geração que você deseja usar.

Use Flux LoRa para novos visuais

Flux LoRa é ideal para criar Looks totalmente novos do zero.

Ao usar o Flux LoRa, você pode definir o formato e as dimensões da imagem, gerar Look Packs e adicionar objetos específicos ao seu avatar. Escolha um estilo, digite seu prompt e clique em Gerar.

A HeyGen criará quatro variações de visual e as adicionará ao seu avatar, onde você poderá revisar e selecionar suas favoritas assim que a geração estiver concluída.

Use o Nano Banana para modificar Looks existentes

Para refinar ou ajustar um Look existente, mude para o modelo Nano Banana.

Selecione um Look base e depois insira o seu prompt. Você também pode enviar até três imagens de referência para orientar a geração.

Clique em Gerar e o HeyGen criará uma Aparência atualizada com base nas suas instruções.