Como criar um avatar usando fotos

Nesta aula, você vai aprender a criar um avatar personalizado usando suas próprias fotos. Essa é uma maneira rápida e simples de dar vida ao seu gêmeo digital, sem precisar gravar vídeos ou configurar equipamentos.

Comece pela página de Avatares

No seu painel do HeyGen, clique em Avatars na navegação à esquerda. Selecione Criar novo avatar e depois escolha Começar com foto.

Envie suas fotos

Envie fotos recentes e de alta qualidade que mostrem claramente apenas você. Para obter os melhores resultados, inclua uma combinação de imagens de close e de corpo inteiro, tiradas de diferentes ângulos e com expressões variadas, como sorrindo, neutra ou séria. Use fotos que representem com precisão como você está hoje.

Avatares de foto devem ser criados a partir de rostos humanos ou semelhantes a humanos, com traços faciais e proporções realistas. Se a sua imagem for um desenho ou ilustração, o Avatar IV é a opção mais adequada.

Criar ou adicionar a um avatar

Depois de enviar suas fotos, escolha se deseja adicioná-las a um Look existente ou criar um avatar totalmente novo. Se você estiver criando um novo avatar, digite um nome, selecione idade, gênero e etnia, revise os termos e clique em Continuar.

Escolha uma voz

Em seguida, selecione uma voz para o seu avatar. Você pode escolher na Biblioteca de Vozes da HeyGen, usar uma de suas vozes personalizadas ou criar uma nova voz.

Depois de selecionado, o HeyGen começará a gerar seu avatar.

Gerenciar seu avatar

Quando a geração estiver concluída, seu Avatar de Foto aparecerá na sua lista de Avatares. A partir daí, você pode adicionar novos Visuais, editar os existentes ou renomear o avatar a qualquer momento.

Se você precisar removê-lo, clique no menu de três pontos no avatar e selecione Excluir.