Home Academy Avatares Como usar o Avatar IV

Como usar o Avatar IV

Nesta aula, você vai aprender a dar vida ao seu avatar usando o Avatar IV, o modelo de avatar expressivo mais avançado da HeyGen.

O Avatar IV permite gerar performances faladas realistas a partir de uma foto ou de um vídeo, sem precisar de câmeras, filmagens ou montagens de estúdio.

Crie um vídeo com Foto para Vídeo

Na página inicial do HeyGen, abra Apps e selecione Photo to Video.

Envie uma foto ou escolha uma imagem de exemplo. Depois, adicione seu conteúdo escrevendo um roteiro ou enviando um arquivo de áudio. Se precisar de inspiração, clique em Surpreenda-me para gerar um roteiro automaticamente.

Para obter melhores resultados, mantenha seu vídeo com menos de 180 segundos.

Se você estiver usando um roteiro escrito, selecione uma voz. Você pode escolher uma das suas vozes existentes, selecionar uma da Biblioteca HeyGen ou gerar uma nova voz usando o Voice Design inserindo um prompt personalizado.

Configurar movimento e expressividade

Em seguida, escolha o seu Modo de Geração de Movimento. Selecione Rápido para resultados mais ágeis ou Qualidade para um resultado com maior fidelidade. Lembre-se de que o modo Qualidade consome o dobro de créditos.

Defina o Nível de Expressividade como Baixo, Normal ou Alto, dependendo de quão animado você quer que o avatar pareça.

No campo Movimento Personalizado, você pode digitar instruções de movimento ou escolher entre opções predefinidas para orientar os movimentos do avatar.

Você também pode ajustar a resolução de 720p para 1080p.

Quando tudo estiver pronto, clique em Gerar. Seu vídeo aparecerá em seus Projetos assim que o processamento for concluído.

Use o Avatar IV no AI Studio

Você também pode aplicar o Avatar IV diretamente dentro do AI Studio.

Escolha seu avatar e, em seguida, abra o menu do mecanismo de avatar no editor de scripts, ao lado do seletor de voz. A partir daí, alterne entre Avatar Unlimited e Avatar IV.

Selecione o Avatar IV, escolha o modo de geração, ajuste a expressividade e adicione prompts de movimento personalizados ou predefinições. Você pode atualizar as predefinições para explorar novas variações.

Quando terminar de ajustar as configurações, clique em Gerar para renderizar o vídeo.

Finalizar e enviar

Os vídeos do Avatar IV usam Créditos Generativos, que o HeyGen calcula automaticamente.

Confirme suas configurações e clique em Enviar para criar seu vídeo final.

Agora você aprendeu a criar avatares falantes realistas e expressivos usando o Avatar IV. Esse recurso é ideal para mensagens pessoais, narrativas criativas e conteúdo de alta qualidade gerado por IA, entregue de forma rápida e simples.