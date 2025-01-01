Home Academy Avatares Como adicionar produtos ao seu avatar

Como adicionar produtos ao seu avatar

Nesta aula, você vai aprender a criar um vídeo de product placement usando o Avatar IV ou o VEO 3.1. Ao combinar a imagem de um produto, um avatar e um roteiro, você pode produzir vídeos realistas e de alta qualidade em apenas alguns cliques.

Acesse o aplicativo Product Placement

No seu painel do HeyGen, vá para Apps. Em Apps em destaque, selecione Colocação de Produto.

Você pode enviar sua própria imagem de produto e foto de avatar ou escolher na biblioteca de amostras de produtos e avatares da HeyGen. Para obter os melhores resultados, use um produto pequeno ou que possa ser segurado na mão, como um celular ou uma garrafa. Itens maiores, como mesas ou escrivaninhas, podem ser reduzidos de tamanho para que caibam naturalmente na mão do avatar.

Depois de selecionar seu produto e avatar, clique em Gerar Imagens Combinadas. Esse processo pode levar até 60 segundos, e você pode fechar a janela com segurança enquanto ele é executado. Seus resultados estarão disponíveis quando você voltar.

Selecione uma imagem gerada

Quando os resultados estiverem prontos, revise as quatro imagens geradas e selecione a que melhor corresponde à sua visão. Em seguida, clique em Avançar para continuar.

Criar um vídeo com o Avatar IV

Se você escolher o Avatar IV, comece adicionando o seu roteiro. Você pode escrever o seu próprio ou clicar em Surpreenda-me para gerar um automaticamente.

Seu vídeo pode ter até 180 segundos de duração, mesmo que seu roteiro ultrapasse um pouco o limite de caracteres.

Em seguida, escolha uma voz que combine com a sua mensagem. Você pode usar suas vozes personalizadas, selecionar na biblioteca de vozes da HeyGen ou integrar ferramentas de terceiros, como 11 Labs ou LMNT, para ter ainda mais opções.

Você também pode adicionar movimentos personalizados para definir gestos ou expressões faciais. Descreva ações como sorrir, acenar ou demonstrar surpresa e, em seguida, selecione entre as sugestões geradas. Use o ícone de atualizar para ver novas opções de movimento, se necessário.

Quando tudo estiver pronto, escolha a resolução, 720p ou 1080p, e clique em Gerar Vídeo.

Crie um vídeo com o VEO 3.1

Se você escolher o VEO 3.1, poderá criar vídeos com várias cenas, com até oito cenas, cada uma com duração de até oito segundos.

Cada cena pode ter seu próprio diálogo, gestos e descrição, dando a você um controle criativo detalhado. Adicione seus roteiros, descreva as ações que deseja e escolha uma voz.

Você pode ativar o recurso Gerar Voz para Combinar com o Vídeo para sincronização automática ou selecionar manualmente uma voz entre suas vozes personalizadas, a biblioteca de vozes da HeyGen ou integrações de terceiros compatíveis, como 11 Labs ou LMNT.

Quando estiver pronto, clique em Gerar Vídeo. Cada cena consome créditos, e você verá um contador na parte inferior indicando quantas cenas pode gerar com base no seu plano.

Você acabou de criar um vídeo de product placement totalmente roteirizado e dirigido, com diálogos naturais, gestos expressivos e animação de avatar perfeita.