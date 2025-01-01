Home Academy Estúdio de IA Como criar seu primeiro projeto

Como criar seu primeiro projeto

Nesta lição, você vai aprender a criar seu primeiro projeto no HeyGen e se familiarizar com as principais ferramentas que usará em toda a plataforma.

Este guia vai ajudar você a encontrar com confiança tudo o que precisa para começar, seja você totalmente iniciante ou já familiarizado com criação de vídeos.

Comece pelo painel

Depois de fazer login no HeyGen, você será direcionado ao painel. É lá que ficam todos os seus projetos anteriores. No lado esquerdo da tela, você encontrará o painel de navegação principal com acesso a todas as ferramentas do HeyGen.

Para começar um novo vídeo, clique em Criar vídeo.

Você verá várias opções. Para criar um vídeo de avatar personalizado, selecione Começar do Zero. Você também pode notar a opção Interatividade, que abre modelos de Aprendizagem e Desenvolvimento; isso será abordado em uma lição separada.

Em seguida, escolha a orientação do seu vídeo: vertical (retrato) ou horizontal (paisagem). Você poderá alterar isso depois, se necessário.

Depois de selecionar, você será levado diretamente ao AI Studio.

Comece a se orientar no AI Studio

Dentro do AI Studio, você pode começar dando um nome ao seu projeto. Logo abaixo, você encontrará o editor de roteiro, onde escreve, edita e gerencia suas cenas. É aqui que você adiciona o seu roteiro e estrutura o seu vídeo.

Abaixo do editor de script, você encontrará opções para adicionar novas cenas, gravar ou enviar áudios ou inserir pausas entre as falas. Você também pode usar o Voice Director (o ícone de megafone) para controlar o tom, o ritmo e a entrega emocional.

Ao clicar nos três pontos ao lado de uma cena, você verá mais ações, como regenerar o áudio, renderizar a cena para sincronizar os movimentos labiais, converter para espelhamento de voz, traduzir a cena ou excluí-la. No editor de roteiro, você também pode trocar avatares, mudar vozes ou alternar entre os mecanismos Avatar Unlimited e Avatar IV Motion.

Trabalhar com a linha do tempo

O editor de linha do tempo permite que você revise seu vídeo do início ao fim. Você pode arrastar o indicador de reprodução para visualizar momentos específicos, ver a duração total do vídeo e reorganizar as cenas arrastando-as para a esquerda ou para a direita.

Você também pode adicionar cenas a partir de modelos, inserir cenas em vídeo ou slides premium e criar transições suaves entre as cenas usando o ícone de seta entre os clipes.

Escolha e personalize seu avatar

Acima da tela de vídeo, clique em Avatares para selecionar o avatar que você quer usar. Você pode escolher entre seus próprios avatares ou navegar pela biblioteca pública da HeyGen.

Clicar no avatar dentro da tela abre as opções de personalização. A partir daí, você pode trocar o visual, ajustar o enquadramento, remover o fundo, adicionar cantos arredondados ou aplicar animações.

Aprimorar visuais e design

Ao lado da aba Avatares, você encontrará ferramentas criativas para aprimorar seu vídeo. Elas permitem adicionar texto, enviar mídias, inserir elementos, gerar imagens com IA, gerenciar legendas ou ajustar as cores de fundo.

Acima do editor de script, abra o menu hambúrguer para acessar ferramentas adicionais. A partir dele, você pode salvar seu vídeo como modelo, fazer upload ou download de scripts, revisar o histórico de versões, entrar em contato com o suporte, abrir tutoriais ou alterar o seu tema.

Nas opções ao lado do menu hambúrguer, você pode ajustar a orientação do vídeo, selecionar um kit de marca ou enviar feedback diretamente para a equipe da HeyGen.

Colaboração e gestão de projetos

Seu trabalho é salvo automaticamente, mas você também pode clicar em Salvar manualmente a qualquer momento.

Para colaborar, selecione Convidar membros para trazer colegas de equipe para o projeto. As notificações e os comentários aparecem no painel superior, facilitando a revisão do feedback.

Se o seu projeto incluir várias camadas, abra o painel Camadas para reorganizar os elementos arrastando-os para cima ou para baixo uns dos outros.

Visualize e gere seu vídeo

Quando seu roteiro e seus elementos visuais estiverem prontos, clique em Preview para assistir ao seu projeto. Se o avatar parecer parado ou borrado, isso significa que o vídeo ainda não foi renderizado; a sincronização labial é aplicada durante a renderização.

Quando estiver satisfeito, clique em Gerar. Você pode renomear seu vídeo, escolher uma pasta de destino e selecionar a resolução de saída em até 4K. Se estiver usando o Avatar IV, o HeyGen calculará automaticamente o uso.

O HeyGen vai processar o seu vídeo e, quando estiver pronto, ele aparecerá na aba Projetos, pronto para você revisar, compartilhar ou baixar.