Como adicionar animações e transições

Nesta aula, você vai aprender a dar vida aos seus vídeos usando animações, elementos em movimento e transições de cena no HeyGen. Essas ferramentas ajudam seu conteúdo a ficar mais dinâmico, profissional e envolvente, sem precisar de nenhum software de edição externo.

Anime elementos em suas cenas

No HeyGen, você pode animar quase qualquer elemento, incluindo textos, imagens, ícones e até avatares.

Comece clicando no elemento que você quer animar. Depois de selecioná-lo, marcadores de animação aparecem no Painel de Script. Esses marcadores controlam quando o elemento entra e sai de cena.

Você pode arrastar os marcadores ao longo da linha do tempo para alinhar a animação com o seu roteiro. Em seguida, abra o menu Animação e escolha um estilo como Desvanecer, Deslizar, Ampliar ou Destacar. Passe o mouse sobre cada opção para ver uma prévia em tempo real antes de aplicá-la.

Use o controle deslizante Duração para definir a velocidade da animação. Quando terminar, clique em Visualizar para ver como ela fica em contexto.

Adicionar elementos de movimento premium

Para adicionar um toque visual extra, você pode usar Elementos de Movimento Premium. Eles incluem introduções animadas, cards de apresentador, manchetes, citações e textos no estilo máquina de escrever, todos projetados para funcionar perfeitamente com avatares.

Abra a guia Elementos, selecione Movimento e arraste um elemento de movimento para a sua cena. Você pode personalizar o texto, movê-lo ou redimensioná-lo na tela e controlar o tempo usando os mesmos marcadores de animação.

Visualize a cena para ver os elementos em movimento animarem naturalmente junto com o seu conteúdo.

Adicionar transições de cena

As transições ajudam seu vídeo a fluir suavemente de uma cena para a outra.

Na linha do tempo inferior, passe o mouse entre duas cenas e clique no menu de três pontos, depois selecione Adicionar transição de cena. Escolha entre estilos como Fade, Slide ou Zoom.

Você pode ajustar a duração da transição para deixá-la mais rápida ou mais lenta e aplicá-la a uma única transição ou a todas as cenas do seu vídeo. Uma pré-visualização em tempo real aparece no editor para que você possa ajustar o efeito até que fique do jeito que você quer.

Use o Magic Match para um fluxo contínuo

Magic Match é uma transição inteligente que anima automaticamente os elementos compartilhados entre cenas.

Se um elemento aparece no final de uma cena e novamente no início da próxima, o Magic Match cria um movimento suave e contínuo entre eles. Para usá-lo, copie o elemento e cole-o na cena seguinte, para que ele apareça em ambas.

Em seguida, clique nos três pontos entre as cenas, escolha Adicionar Transição de Cena e selecione Magic Match. O HeyGen cuida da animação automaticamente, criando uma conexão visual contínua.