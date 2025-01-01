Recursos de vídeo são todos os elementos que você usa para criar seus vídeos. Isso inclui imagens, clipes de vídeo, arquivos de áudio, logotipos, textos e até avatares de IA.
O HeyGen é compatível com uma ampla variedade de formatos, incluindo arquivos JPG e PNG de até 200 MB, arquivos MP4 e MOV de até 200 MB e arquivos de fonte TTF ou OTF de até 100 MB. Manter esses recursos organizados facilita a edição, o reúso e a colaboração com segurança.
Enviar e organizar recursos
Para começar, abra Mídia e clique em Upload para adicionar seus arquivos à Biblioteca de Ativos da HeyGen. Você pode enviar vários arquivos de uma vez, incluindo imagens, vídeos e áudios.
Se você pretende usar um GIF, converta-o para MP4 antes de enviá-lo para o editor de vídeo.
Depois de fazer o upload, você pode renomear os arquivos para deixá-los mais claros. Para arquivos de vídeo, você também tem a opção de extrair apenas o áudio. Criar pastas para cada projeto, marca ou tipo de conteúdo ajuda a manter tudo organizado e fácil de encontrar.
Para excluir ativos, selecione-os usando a caixa de seleção ou o menu de três pontos e escolha Excluir.
Adicione recursos ao seu projeto
Volte ao seu projeto no AI Studio quando seu roteiro e avatar estiverem prontos. A partir daí, você pode começar a criar sua cena adicionando planos de fundo, mídias e outros elementos visuais.
Se o seu avatar incluir um plano de fundo embutido, selecione o avatar e use o Removedor de Plano de Fundo para colocá-lo em um novo fundo. Você pode redimensionar o avatar arrastando os cantos para ajustá-lo ao seu layout.
Personalize planos de fundo e mídias
Clique em Plano de fundo para escolher entre cores sólidas, imagens de banco, vídeos ou modelos. Para ter mais flexibilidade, selecione Remover do plano de fundo para mover e redimensionar os elementos livremente dentro da cena.
A aba Mídia dá acesso à biblioteca de arquivos da HeyGen, aos seus arquivos enviados e à opção de enviar mídias adicionais. Qualquer mídia aqui também pode ser definida como plano de fundo.
Adicionar e gerenciar áudio
Para adicionar música de fundo, abra a aba Música. Você pode selecionar entre as faixas da biblioteca da HeyGen ou enviar seus próprios arquivos de áudio.
O áudio aparece no reprodutor de cena abaixo do seu vídeo. Use o menu de três pontos na faixa de áudio para fazer ajustes, como cortar ou substituir o arquivo.
Editar imagens e elementos visuais
Para imagens, você pode ajustar o raio dos cantos para criar bordas mais suaves ou editar os visuais usando IA. Basta inserir um prompt de edição, selecionar o mecanismo de IA de sua preferência e, opcionalmente, adicionar uma imagem de referência para orientar o resultado.
Para adicionar variedade visual, abra a guia Elementos. Aqui, você encontrará elementos premium, como formas, molduras, figurinhas e ícones que podem aprimorar o seu design.
Adicionar e estilizar texto
Clique em Texto na parte superior da tela para adicionar títulos, rótulos ou mensagens na tela. Você pode personalizar o estilo da fonte, tamanho, formatação, opacidade e alinhamento, ou fazer upload da fonte da sua marca para manter a consistência.
Elementos de texto podem ser arrastados e redimensionados em qualquer lugar da tela. Você também pode selecionar vários elementos de uma vez para alinhá-los ou agrupá-los e obter layouts mais organizados.
Adicionar legendas
Para adicionar legendas, clique em Legendas e escolha um estilo de legenda. Você pode ajustar as cores, fontes e o tamanho do texto, e decidir se deseja aplicar o estilo a uma única cena ou a todas as cenas.
Ajustar com precisão a reprodução de vídeo
Selecione qualquer vídeo enviado na sua cena para ajustar como ele será reproduzido. Você pode colocar o vídeo em loop para movimento contínuo, congelar o último quadro para manter a imagem final ou selecionar Ajustar à cena para fazer com que a duração do vídeo corresponda automaticamente ao tempo da cena.
Para um controle preciso, use o ícone de Tesoura na linha do tempo para cortar exatamente os pontos de início e fim onde você quiser.