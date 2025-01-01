Home Academy Estúdio de IA Como adicionar recursos ao seu vídeo

Recursos de vídeo são todos os elementos que você usa para criar seus vídeos. Isso inclui imagens, clipes de vídeo, arquivos de áudio, logotipos, textos e até avatares de IA.

O HeyGen é compatível com uma ampla variedade de formatos, incluindo arquivos JPG e PNG de até 200 MB, arquivos MP4 e MOV de até 200 MB e arquivos de fonte TTF ou OTF de até 100 MB. Manter esses recursos organizados facilita a edição, o reúso e a colaboração com segurança.

Enviar e organizar recursos

Para começar, abra Mídia e clique em Upload para adicionar seus arquivos à Biblioteca de Ativos da HeyGen. Você pode enviar vários arquivos de uma vez, incluindo imagens, vídeos e áudios.

Se você pretende usar um GIF, converta-o para MP4 antes de enviá-lo para o editor de vídeo.

Depois de fazer o upload, você pode renomear os arquivos para deixá-los mais claros. Para arquivos de vídeo, você também tem a opção de extrair apenas o áudio. Criar pastas para cada projeto, marca ou tipo de conteúdo ajuda a manter tudo organizado e fácil de encontrar.

Para excluir ativos, selecione-os usando a caixa de seleção ou o menu de três pontos e escolha Excluir.

Adicione recursos ao seu projeto

Volte ao seu projeto no AI Studio quando seu roteiro e avatar estiverem prontos. A partir daí, você pode começar a criar sua cena adicionando planos de fundo, mídias e outros elementos visuais.

Se o seu avatar incluir um plano de fundo embutido, selecione o avatar e use o Removedor de Plano de Fundo para colocá-lo em um novo fundo. Você pode redimensionar o avatar arrastando os cantos para ajustá-lo ao seu layout.

Personalize planos de fundo e mídias

Clique em Plano de fundo para escolher entre cores sólidas, imagens de banco, vídeos ou modelos. Para ter mais flexibilidade, selecione Remover do plano de fundo para mover e redimensionar os elementos livremente dentro da cena.

A aba Mídia dá acesso à biblioteca de arquivos da HeyGen, aos seus arquivos enviados e à opção de enviar mídias adicionais. Qualquer mídia aqui também pode ser definida como plano de fundo.

Adicionar e gerenciar áudio

Para adicionar música de fundo, abra a aba Música. Você pode selecionar entre as faixas da biblioteca da HeyGen ou enviar seus próprios arquivos de áudio.

O áudio aparece no reprodutor de cena abaixo do seu vídeo. Use o menu de três pontos na faixa de áudio para fazer ajustes, como cortar ou substituir o arquivo.

Editar imagens e elementos visuais

Para imagens, você pode ajustar o raio dos cantos para criar bordas mais suaves ou editar os visuais usando IA. Basta inserir um prompt de edição, selecionar o mecanismo de IA de sua preferência e, opcionalmente, adicionar uma imagem de referência para orientar o resultado.

Para adicionar variedade visual, abra a guia Elementos. Aqui, você encontrará elementos premium, como formas, molduras, figurinhas e ícones que podem aprimorar o seu design.

Adicionar e estilizar texto

Clique em Texto na parte superior da tela para adicionar títulos, rótulos ou mensagens na tela. Você pode personalizar o estilo da fonte, tamanho, formatação, opacidade e alinhamento, ou fazer upload da fonte da sua marca para manter a consistência.

Elementos de texto podem ser arrastados e redimensionados em qualquer lugar da tela. Você também pode selecionar vários elementos de uma vez para alinhá-los ou agrupá-los e obter layouts mais organizados.

Adicionar legendas

Para adicionar legendas, clique em Legendas e escolha um estilo de legenda. Você pode ajustar as cores, fontes e o tamanho do texto, e decidir se deseja aplicar o estilo a uma única cena ou a todas as cenas.

Ajustar com precisão a reprodução de vídeo

Selecione qualquer vídeo enviado na sua cena para ajustar como ele será reproduzido. Você pode colocar o vídeo em loop para movimento contínuo, congelar o último quadro para manter a imagem final ou selecionar Ajustar à cena para fazer com que a duração do vídeo corresponda automaticamente ao tempo da cena.

Para um controle preciso, use o ícone de Tesoura na linha do tempo para cortar exatamente os pontos de início e fim onde você quiser.