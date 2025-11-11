Narzędzie do lokalizacji wideo dla natychmiastowej globalnej dystrybucji treści

Lokalizuj swoje filmy na dziesiątki języków bez ponownego nagrywania, montażu czy angażowania lektorów. Lokalizacja wideo HeyGen wykorzystuje AI do tłumaczenia, dubbingu, tworzenia napisów i synchronizacji materiałów, aby Twoje treści brzmiały naturalnie na każdym rynku. Docieraj szybciej do globalnych odbiorców, zachowując spójność, przejrzystość i zaufanie do marki w dużej skali.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Globalne kampanie marketingowe

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

Szkolenia i wdrożenia

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

Edukacja produktowa i prezentacje

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

Komunikacja wewnętrzna

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

Obsługa klienta i treści pomocy

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

Treści edukacyjne i szkoleniowe

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym narzędziem do lokalizacji wideo

Lokalizacja wideo nie powinna spowalniać wzrostu ani pochłaniać budżetów produkcyjnych. HeyGen zastępuje rozproszone procesy tłumaczeniowe systemem opartym na AI, zaprojektowanym z myślą o szybkości, dokładności i spójności we wszystkich językach i formatach, z wykorzystaniem lektora i napisów ekranowych.

Stworzone z myślą o globalnej skali

HeyGen umożliwia zespołom lokalizowanie jednego wideo lub tysięcy materiałów bez zmiany dotychczasowych procesów. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz globalną kampanię, czy aktualizujesz treści szkoleniowe, lokalizacja pozostaje szybka i łatwa do powtórzenia.

Zaprojektowane z myślą o autentyczności

Zlokalizowane filmy zachowują naturalny ton głosu, tempo oraz spójność wizualną. Dzięki temu widzowie mają wrażenie, że wideo zostało stworzone specjalnie dla nich, a nie przetłumaczone mechanicznie.

Zoptymalizowane pod kątem ciągłych aktualizacji

W miarę rozwoju treści zlokalizowane wersje można natychmiast wygenerować na nowo. Zapobiega to przestarzałym komunikatom w różnych regionach, jednocześnie utrzymując sprawne i oszczędne działania.

Tłumaczenie wideo AI między językami

HeyGen tłumaczy treści mówione na wiele języków, zachowując ich pierwotny sens i intencję. Wykrywanie języka i tłumaczenie odbywają się automatycznie, co ogranicza ręczną pracę. Dzięki temu zespoły mogą zwiększać zasięg bez zatrudniania tłumaczy ani zarządzania złożonymi procesami.

A man speaking in a main video frame, surrounded by smaller frames showing him in different outfits, with a "Translate to any language" banner and country flags above.

Naturalne dubbingowanie głosem AI

Zlokalizowane audio jest generowane z wykorzystaniem naturalnie brzmiących głosów AI o realistycznym tempie i intonacji, co zapewnia wysokiej jakości nagrania lektorskie. Głosy są zaprojektowane tak, aby brzmiały jak ludzkie i angażujące, a nie jak robotyczne. Dzięki temu rośnie zaufanie widzów i poprawia się zrozumienie treści na różnych rynkach.

Three people, including a woman with blue hair, in separate rounded video frames, all with open mouths as if speaking.

Dopasowanie ruchu ust

Przetłumaczona mowa jest wizualnie zsynchronizowana z osobami na ekranie. Ruch ust i timing są dostosowane, aby zminimalizować wizualny dysonans. Dzięki temu powstaje spójne wrażenie oglądania, które wydaje się naturalne w każdym języku.

Voice cloning

Wielojęzyczne napisy i transkrypcje

HeyGen generuje dokładne napisy jednocześnie z dubbingowanym dźwiękiem, gdy jest to potrzebne. Napisy poprawiają dostępność, komfort oglądania na urządzeniach mobilnych oraz zwiększają wykrywalność treści. Napisy można edytować i ponownie wykorzystywać na różnych platformach.

Video editing interface displaying a video of a woman and the Arc de Triomphe with automatically generated subtitles.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z narzędzia AI do lokalizacji wideo

Przekształć swoje filmy na wiele języków w zaledwie czterech prostych krokach.

Krok 1

Prześlij swój film

Prześlij istniejące wideo lub wygeneruj je za pomocą HeyGen. System automatycznie wykryje język mówiony i strukturę wypowiedzi.

Krok 2

Wybierz języki docelowe

Wybierz jeden lub kilka języków do lokalizacji. Ustawienia głosu, napisów i synchronizacji ruchu ust zostaną zastosowane automatycznie.

Krok 3

Generuj zlokalizowane wersje

HeyGen tłumaczy, dubbinguje, synchronizuje i dodaje napisy do każdej wersji. Przejrzyj i w razie potrzeby wprowadź poprawki.

Krok 4

Eksportuj i opublikuj

Pobieraj lub publikuj zlokalizowane filmy w kanałach marketingowych, szkoleniowych i wsparcia, korzystając z najlepszych praktyk skutecznej komunikacji.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest lokalizacja wideo?

Lokalizacja wideo polega na dostosowaniu treści wideo do różnych języków i regionów. Obejmuje tłumaczenie, dubbing, napisy oraz dopasowanie warstwy wizualnej, aby treści wyglądały jak stworzone lokalnie, a nie tylko przetłumaczone.

Czym różni się lokalizacja wideo od zwykłego tłumaczenia?

Tłumaczenie przekształca tekst lub mowę na inny język. Lokalizacja dostosowuje ton, sposób przekazu, tempo oraz dostępność, aby odpowiadały temu, jak odbiorcy w poszczególnych regionach naturalnie konsumują treści wideo.

Czy potrzebuję osobnych filmów dla każdego języka?

Nie. HeyGen umożliwia tworzenie wielu zlokalizowanych wersji z jednego źródłowego wideo za pomocą video translator. Dzięki temu produkcja pozostaje scentralizowana i spójna.

Jak dokładna jest lokalizacja wideo za pomocą AI?

HeyGen wykorzystuje zaawansowane modele AI, wytrenowane na wielojęzycznych wzorcach mowy. Dokładność jest wysoka w większości profesjonalnych, edukacyjnych i marketingowych zastosowań, a w razie potrzeby dostępne są opcje edycji.

Czy mogę lokalizować filmy z udziałem wielu lektorów/mówców?

Tak. HeyGen obsługuje wykrywanie wielu mówców oraz lokalizację, co ułatwia dotarcie do nowej grupy odbiorców. Każdy mówca jest przetwarzany precyzyjnie, aby zapewnić maksymalną klarowność i spójność przekazu.

Czy lokalizacja poprawia skuteczność wideo?

Zlokalizowane filmy zwiększają czas oglądania, zrozumienie treści i zaangażowanie. Odbiorcy znacznie chętniej ufają materiałom i reagują na nie, gdy są one dostarczane w ich ojczystym języku.

Czy mogę później zaktualizować zlokalizowane filmy?

Tak. Gdy treść źródłowa się zmienia, wszystkie zlokalizowane wersje można natychmiast wygenerować ponownie. Zapobiega to pojawianiu się nieaktualnych komunikatów w różnych regionach.

Czy lokalizacja wideo nadaje się do zastosowań korporacyjnych?

Tak. HeyGen obsługuje lokalizację na dużą skalę, spójną komunikację marki oraz bezpieczne procesy pracy dla globalnych zespołów.

