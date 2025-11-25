Kreator reklam UGC: twórz wysoko konwertujące reklamy w mgnieniu oka

Twórz autentyczne, przyciągające uwagę reklamy UGC, które wyglądają jak prawdziwe posty klientów – bez sesji zdjęciowych i długich procesów produkcyjnych. HeyGen pomaga markom tworzyć klipy z opiniami, reklamy w formie scenek, prezentacje produktów oraz natywne treści UGC z realistycznymi postaciami, naturalnymi lektorskimi głosami i formatami gotowymi pod każdą platformę. Testuj więcej kreacji, skaluj szybciej i zachowaj autentyczność wyników.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ust z dźwiękiem zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Reklamy z opiniami i rekomendacjami klientów

Reklamy z opiniami i rekomendacjami klientów

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

Prezentacje produktów i krótkie instrukcje

Prezentacje produktów i krótkie instrukcje

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

Scenki z udziałem dwóch osób i klipy w stylu influencerów

Scenki z udziałem dwóch osób i klipy w stylu influencerów

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

Natywne spoty w stylu podcastu

Natywne spoty w stylu podcastu

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

Dynamiczna optymalizacja kreacji i testy A/B

Dynamiczna optymalizacja kreacji i testy A/B

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

Zlokalizowane i wielojęzyczne kampanie

Zlokalizowane i wielojęzyczne kampanie

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorem reklam UGC

HeyGen łączy realizm z szybkością, dzięki czemu Twoja strategia kreatywna nadąża za tempem rynku. Generuj scenariusze lub przesyłaj briefy, wybieraj realistycznie wyglądających lektorów albo klonuj rzecznika marki i dopasowuj każdą scenę do specyfiki danej platformy. Zyskujesz więcej wariantów reklam, szybsze testowanie i mierzalny wzrost wyników bez utraty autentyczności.

Rozpocznij za darmo
Twórz reklamy, które brzmią jak prawdziwi ludzie

Twórz materiały w stylu selfie, podcasty lub recenzje z naturalnymi niedoskonałościami, autentycznymi reakcjami i swobodnym tempem, aby widzowie ufali przekazowi.

Skaluj kreacje z pełną kontrolą i precyzją

Masowo twórz warianty, podmieniaj głosy i napisy lub lokalizuj treści i materiały wizualne, aby testować, co najlepiej trafia do odbiorców, zachowując pełną kontrolę kreatywną nad scenariuszem i tempem.

Zredukuj czas i koszty produkcji

Pomiń rezerwowanie planów zdjęciowych, podróże i umowy z talentami, aby skupić się na tworzeniu reklam AI. HeyGen zajmuje się castingiem, lektorem, napisami i montażem, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć kampanie wideo UGC w kilka godzin zamiast tygodni.

Realistyczne opcje talentów i awatarów

Wybieraj spośród szerokiej gamy zróżnicowanych, wiarygodnych awatarów zaprojektowanych tak, by przypominały prawdziwych twórców, a nie aktorów czytających z kartki. Możesz też przesłać krótki klip, aby sklonować własną obecność przed kamerą i zachować spójny głos marki we wszystkich reklamach UGC.

Rozpocznij za darmo →
Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

Precyzyjna kontrola skryptu i edycja promptów

Kontroluj każdy moment swojej reklamy UGC dzięki scenariuszowi rozpisanemu sekunda po sekundzie. Dostosuj sformułowania, tempo, reakcje, pauzy i akcenty, aby wideo było w pełni przemyślane, a jednocześnie zachowało swobodny, autentyczny ton, w którym treści UGC sprawdzają się najlepiej. Wprowadzaj szybkie poprawki bez konieczności ponownego nagrywania lub zaczynania od zera.

Rozpocznij za darmo →
A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

Naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe i zlokalizowane napisy

Generuj naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe w wielu językach i akcentach, aby docierać do globalnych odbiorców bez dodatkowych kosztów produkcji. Automatycznie dodawaj napisy do treści oglądanych bez dźwięku, precyzyjnie edytuj tekst bezpośrednio w materiale i eksportuj pliki z napisami, aby spełnić wymagania platform oraz standardy dostępności we wszystkich kanałach.

Rozpocznij za darmo →
Voice cloning

Generatywne media plus licencjonowana biblioteka stockowa

Połącz generowane przez AI ujęcia B-roll z milionami licencjonowanych klipów i zdjęć stockowych, aby tworzyć wizualnie atrakcyjne reklamy UGC. To połączenie sprawia, że Twoje treści pozostają świeże i zróżnicowane, a jednocześnie gwarantuje pełne bezpieczeństwo pod kątem praw autorskich i gotowość do wykorzystania w płatnych kampaniach na dużą skalę.

Rozpocznij za darmo →
A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

"To narzędzie dało naszym scenarzystom taką samą swobodę twórczą w procesie, jaką ja mam, gdy pracuję z wizualnymi formami opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z generatora reklam UGC

Twórz reklamy UGC w kilku prostych krokach, z kontrolą, która sprawia, że kreacje pozostają autentyczne.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Opisz lub wklej swój pomysł

Podaj HeyGen informacje o produkcie, grupie docelowej, pożądanym tonie i platformie, na której chcesz tworzyć reklamy AI. Wklej gotowy skrypt albo pozwól AI przygotować dla ciebie kilka krótkich propozycji hooków.

Krok 2

Wybierz lektora i format

Wybierz realistycznego aktora, styl selfie lub układ podcastu. Dobierz głos, napisy oraz zdecyduj, czy wolisz drżące, z ręki, czy stabilne kadrowanie.

Krok 3

Generuj warianty i udoskonalaj

Twórz wiele wersji z różnymi hookami, wezwaniami do działania (CTA) i wysokiej jakości muzyką do swoich treści UGC. Edytuj konkretne kwestie, podmieniaj reakcje lub zmieniaj timing scen, aby uzyskać idealne tempo.

Krok 4

Eksportuj i przetestuj

Pobierz pliki gotowe do użycia na platformach lub skorzystaj z hostowanych linków dla platform reklamowych i narzędzi analitycznych. Szybko wprowadzaj zmiany na podstawie danych dotyczących wyników.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym są reklamy UGC?

Reklamy UGC naśladują prawdziwe treści użytkowników, takie jak recenzje i krótkie opinie, aby budować zaufanie i zwiększać konwersje. HeyGen szybko tworzy takie formaty, wykorzystując realistycznych prezenterów i naturalny sposób przekazu.

Czy muszę cokolwiek nagrywać, aby stworzyć reklamy UGC?

Nie. HeyGen może generować reklamy w stylu UGC na podstawie skryptów lub podpowiedzi, wykorzystując wirtualnych aktorów AI, podkłady głosowe i materiały stockowe. Możesz też przesyłać własne klipy, aby łączyć je z wygenerowanymi scenami.

Czy mogę precyzyjnie kontrolować scenariusz i timing?

Tak. HeyGen zapewnia kontrolę nad scenariuszem z dokładnością do sekundy, dzięki czemu możesz kierować reakcjami, dialogiem i tempem, zachowując przy tym naturalne, autentyczne wrażenie końcowego materiału.

Czy głosy i napisy są zlokalizowane?

Tak. Wybierz spośród wielu języków, akcentów i stylów napisów. Możesz szybko tworzyć zlokalizowane wersje bez ponownego nagrywania dzięki tłumaczowi wideo.

Ile wariantów reklamy mogę utworzyć?

Generowanie wsadowe pozwala tworzyć dziesiątki wariantów jednocześnie, podmieniając hooki, CTA i grafiki, aby przyspieszyć testy A/B dla reklam wideo.

Czy generowane treści są bezpieczne dla marki?

Tak. Zachowujesz pełną kontrolę kreatywną, a HeyGen egzekwuje zasady bezpieczeństwa treści i wytyczne dotyczące użytkowania, dzięki czemu materiały spełniają standardy marki dla wysokiej jakości reklam.

Czy mogę używać prawdziwych influencerów lub nagrań od klientów?

Tak. Połącz nagrane materiały z influencerami lub autentyczne klipy od klientów z wygenerowanymi zasobami albo, za zgodą, sklonuj twarz i głos prezentera, aby tworzyć spójne serie treści reklamowych z wykorzystaniem AI.

Jakie formaty eksportu są dostępne?

Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod TikTok, Instagram, Facebook, YouTube oraz emisję programatyczną i pobieraj pliki napisów, takie jak SRT do tworzenia captionów.

Czy te reklamy będą zgodne z zasadami reklamowymi platform?

HeyGen pomaga tworzyć treści zgodne z przepisami, ale to Ty ponosisz odpowiedzialność za ostateczną weryfikację. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na danej platformie, aby spełnić konkretne wymagania dotyczące kreacji i treści reklam.

Jak mogę iterować na podstawie wyników reklamy?

Korzystaj z szybkich cykli generowania, aby tworzyć nowe hooki i materiały wizualne, a następnie podmieniaj najlepiej działające elementy w nowych wariantach. Tryb wsadowy HeyGen sprawia, że iteracja jest szybka i oparta na danych.

Czy zespoły mogą współpracować przy projektach UGC?

Tak. Zapraszaj członków zespołu, udostępniaj projekty i zostawiaj uwagi do recenzji, aby zespoły kreatywne, marketingowe i analityczne pozostały zgrane przy tworzeniu reklam z wykorzystaniem AI.

Jak bezpieczne są moje nagrania i dane?

Twoje przesłane pliki i wygenerowane zasoby są bezpiecznie przechowywane, objęte kontrolą dostępu i przetwarzane zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie prywatności.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background