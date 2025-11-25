Twórz autentyczne, przyciągające uwagę reklamy UGC, które wyglądają jak prawdziwe posty klientów – bez sesji zdjęciowych i długich procesów produkcyjnych. HeyGen pomaga markom tworzyć klipy z opiniami, reklamy w formie scenek, prezentacje produktów oraz natywne treści UGC z realistycznymi postaciami, naturalnymi lektorskimi głosami i formatami gotowymi pod każdą platformę. Testuj więcej kreacji, skaluj szybciej i zachowaj autentyczność wyników.
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorem reklam UGC
HeyGen łączy realizm z szybkością, dzięki czemu Twoja strategia kreatywna nadąża za tempem rynku. Generuj scenariusze lub przesyłaj briefy, wybieraj realistycznie wyglądających lektorów albo klonuj rzecznika marki i dopasowuj każdą scenę do specyfiki danej platformy. Zyskujesz więcej wariantów reklam, szybsze testowanie i mierzalny wzrost wyników bez utraty autentyczności.
Twórz materiały w stylu selfie, podcasty lub recenzje z naturalnymi niedoskonałościami, autentycznymi reakcjami i swobodnym tempem, aby widzowie ufali przekazowi.
Masowo twórz warianty, podmieniaj głosy i napisy lub lokalizuj treści i materiały wizualne, aby testować, co najlepiej trafia do odbiorców, zachowując pełną kontrolę kreatywną nad scenariuszem i tempem.
Pomiń rezerwowanie planów zdjęciowych, podróże i umowy z talentami, aby skupić się na tworzeniu reklam AI. HeyGen zajmuje się castingiem, lektorem, napisami i montażem, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć kampanie wideo UGC w kilka godzin zamiast tygodni.
Realistyczne opcje talentów i awatarów
Wybieraj spośród szerokiej gamy zróżnicowanych, wiarygodnych awatarów zaprojektowanych tak, by przypominały prawdziwych twórców, a nie aktorów czytających z kartki. Możesz też przesłać krótki klip, aby sklonować własną obecność przed kamerą i zachować spójny głos marki we wszystkich reklamach UGC.
Precyzyjna kontrola skryptu i edycja promptów
Kontroluj każdy moment swojej reklamy UGC dzięki scenariuszowi rozpisanemu sekunda po sekundzie. Dostosuj sformułowania, tempo, reakcje, pauzy i akcenty, aby wideo było w pełni przemyślane, a jednocześnie zachowało swobodny, autentyczny ton, w którym treści UGC sprawdzają się najlepiej. Wprowadzaj szybkie poprawki bez konieczności ponownego nagrywania lub zaczynania od zera.
Naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe i zlokalizowane napisy
Generuj naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe w wielu językach i akcentach, aby docierać do globalnych odbiorców bez dodatkowych kosztów produkcji. Automatycznie dodawaj napisy do treści oglądanych bez dźwięku, precyzyjnie edytuj tekst bezpośrednio w materiale i eksportuj pliki z napisami, aby spełnić wymagania platform oraz standardy dostępności we wszystkich kanałach.
Generatywne media plus licencjonowana biblioteka stockowa
Połącz generowane przez AI ujęcia B-roll z milionami licencjonowanych klipów i zdjęć stockowych, aby tworzyć wizualnie atrakcyjne reklamy UGC. To połączenie sprawia, że Twoje treści pozostają świeże i zróżnicowane, a jednocześnie gwarantuje pełne bezpieczeństwo pod kątem praw autorskich i gotowość do wykorzystania w płatnych kampaniach na dużą skalę.
Jak korzystać z generatora reklam UGC
Twórz reklamy UGC w kilku prostych krokach, z kontrolą, która sprawia, że kreacje pozostają autentyczne.
Podaj HeyGen informacje o produkcie, grupie docelowej, pożądanym tonie i platformie, na której chcesz tworzyć reklamy AI. Wklej gotowy skrypt albo pozwól AI przygotować dla ciebie kilka krótkich propozycji hooków.
Wybierz realistycznego aktora, styl selfie lub układ podcastu. Dobierz głos, napisy oraz zdecyduj, czy wolisz drżące, z ręki, czy stabilne kadrowanie.
Twórz wiele wersji z różnymi hookami, wezwaniami do działania (CTA) i wysokiej jakości muzyką do swoich treści UGC. Edytuj konkretne kwestie, podmieniaj reakcje lub zmieniaj timing scen, aby uzyskać idealne tempo.
Pobierz pliki gotowe do użycia na platformach lub skorzystaj z hostowanych linków dla platform reklamowych i narzędzi analitycznych. Szybko wprowadzaj zmiany na podstawie danych dotyczących wyników.
Reklamy UGC naśladują prawdziwe treści użytkowników, takie jak recenzje i krótkie opinie, aby budować zaufanie i zwiększać konwersje. HeyGen szybko tworzy takie formaty, wykorzystując realistycznych prezenterów i naturalny sposób przekazu.
Nie. HeyGen może generować reklamy w stylu UGC na podstawie skryptów lub podpowiedzi, wykorzystując wirtualnych aktorów AI, podkłady głosowe i materiały stockowe. Możesz też przesyłać własne klipy, aby łączyć je z wygenerowanymi scenami.
Tak. HeyGen zapewnia kontrolę nad scenariuszem z dokładnością do sekundy, dzięki czemu możesz kierować reakcjami, dialogiem i tempem, zachowując przy tym naturalne, autentyczne wrażenie końcowego materiału.
Tak. Wybierz spośród wielu języków, akcentów i stylów napisów. Możesz szybko tworzyć zlokalizowane wersje bez ponownego nagrywania dzięki tłumaczowi wideo.
Generowanie wsadowe pozwala tworzyć dziesiątki wariantów jednocześnie, podmieniając hooki, CTA i grafiki, aby przyspieszyć testy A/B dla reklam wideo.
Tak. Zachowujesz pełną kontrolę kreatywną, a HeyGen egzekwuje zasady bezpieczeństwa treści i wytyczne dotyczące użytkowania, dzięki czemu materiały spełniają standardy marki dla wysokiej jakości reklam.
Tak. Połącz nagrane materiały z influencerami lub autentyczne klipy od klientów z wygenerowanymi zasobami albo, za zgodą, sklonuj twarz i głos prezentera, aby tworzyć spójne serie treści reklamowych z wykorzystaniem AI.
Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod TikTok, Instagram, Facebook, YouTube oraz emisję programatyczną i pobieraj pliki napisów, takie jak SRT do tworzenia captionów.
HeyGen pomaga tworzyć treści zgodne z przepisami, ale to Ty ponosisz odpowiedzialność za ostateczną weryfikację. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na danej platformie, aby spełnić konkretne wymagania dotyczące kreacji i treści reklam.
Korzystaj z szybkich cykli generowania, aby tworzyć nowe hooki i materiały wizualne, a następnie podmieniaj najlepiej działające elementy w nowych wariantach. Tryb wsadowy HeyGen sprawia, że iteracja jest szybka i oparta na danych.
Tak. Zapraszaj członków zespołu, udostępniaj projekty i zostawiaj uwagi do recenzji, aby zespoły kreatywne, marketingowe i analityczne pozostały zgrane przy tworzeniu reklam z wykorzystaniem AI.
Twoje przesłane pliki i wygenerowane zasoby są bezpiecznie przechowywane, objęte kontrolą dostępu i przetwarzane zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie prywatności.
