Prześlij zdjęcie lub wklej link do obrazu, a w kilka chwil otrzymasz dopracowane wideo śpiewające. HeyGen ożywia twarze, synchronizuje ruch ust z dźwiękiem, dodaje naturalne emocje, napisy oraz eksporty gotowe pod różne platformy, dzięki czemu tworzysz klipy do udostępniania bez kamer i ręcznej animacji.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do ożywiania zdjęć głosem
HeyGen łączy zaawansowaną animację twarzy, wysokiej jakości głos i synchronizację ruchu ust oraz gotowe presety platform, aby twórcy i zespoły mogli szybko i niezawodnie tworzyć viralowe klipy śpiewane. Generuj dziesiątki wariantów, lokalizuj audio i udostępniaj je w mediach społecznościowych.
Nasz system odwzorowuje subtelne mrugnięcia, układ ust i ruchy głowy, dzięki czemu śpiewające zdjęcia wyglądają naturalnie i oddają emocje, bez potrzeby klatkowej edycji.
Prześlij dowolne wyraźne zdjęcie, wybierz lub prześlij nagranie audio, a HeyGen zajmie się wykrywaniem twarzy, synchronizacją ruchu ust i renderowaniem, dzięki czemu twórcy bez doświadczenia w animacji uzyskują profesjonalne rezultaty.
Generuj wiele zlokalizowanych wersji za pomocą tłumacza wideo i eksportów wsadowych, aby testować różne haki, języki i formaty wśród różnych odbiorców i na różnych platformach.
Od obrazu do śpiewającego wideo z inteligentnym wykrywaniem twarzy
HeyGen wykrywa punkty orientacyjne na twarzy i dopasowuje dźwięk do realistycznych kształtów ust oraz mimiki. Proces przekształcania obrazu w wideo odtwarza subtelne ruchy i ciągłość oświetlenia, dzięki czemu efekt końcowy już przy pierwszym odtworzeniu wydaje się żywy i przekonujący.
Dokładna synchronizacja ust i ekspresyjny timing
Nasz silnik synchronizacji ruchu ust dopasowuje dźwięk na poziomie sylab i dodaje naturalne pauzy, oddechy oraz mikroekspresje, aby stworzyć wciągające doświadczenie śpiewającej AI. Efektem jest śpiewający portret, który utrzymuje rytm, emocje i uwagę widza, brzmiąc przy tym autentycznie i sprawiając, że Twoje zdjęcie ożywa.
Elastyczne opcje audio i obsługa głosu
Użyj dowolnej przesłanej piosenki lub ścieżki głosowej, wybierz spośród wysokiej jakości modeli głosu albo wygeneruj śpiewny dźwięk w wielu językach. HeyGen obsługuje wielojęzyczną wymowę, dzięki czemu możesz sprawić, że postacie będą śpiewać w różnych językach z naturalnym, przekonującym brzmieniem.
Eksporty i presety gotowe do użycia na platformach
Eksportuj klipy MP4 zoptymalizowane pod format pionowy, kwadratowy i poziomy, z nałożonymi napisami i bezpiecznymi strefami tekstu. Gotowe presety gwarantują, że Twój klip spełni wytyczne platform społecznościowych i będzie świetnie wyglądał w podglądach w feedzie oraz w relacjach.
Jak korzystać z narzędzia Make Photo Sing
Stwórz śpiewający klip zdjęciowy w czterech prostych krokach od obrazu do wideo.
Wybierz wyraźne zdjęcie en face lub wklej adres URL obrazu. HeyGen automatycznie wykryje twarz i zaproponuje najlepsze kadrowanie do synchronizacji ruchu ust.
Prześlij piosenkę, próbkę głosu lub wybierz jeden z modeli głosowych. Wybierz język i tempo; HeyGen analizuje rytm i dopasowuje fonemy do ruchu ust.
Sprawdź wygenerowany szkic, dopracuj wypowiedzi, dodaj napisy lub zmień timing. Wygeneruj alternatywne ujęcia albo zastosuj inny głos, aby urozmaicić materiał.
Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod Reels, TikToka lub Stories z napisami i bezpiecznym rozmieszczeniem tekstu. Eksportuj seryjnie wiele wersji do testów A/B lub kampanii wielojęzycznych.
Sprawienie, by zdjęcie „śpiewało”, oznacza ożywienie statycznej twarzy tak, aby odtwarzała wybrany utwór audio z zsynchronizowanymi ruchami ust i ekspresyjną gestykulacją. HeyGen wykorzystuje wykrywanie twarzy, mapowanie fonemów i syntezę ruchu, aby tworzyć realistyczne kształty ust, mrugnięcia oraz subtelne ruchy głowy, które są dopasowane do ścieżki dźwiękowej, dając przekonujący efekt.
Najlepsze rezultaty dają zdjęcia portretowe z przodu, dobrze oświetlone i bez większych zasłonięć twarzy. Unikaj skrajnych ujęć z profilu, dużych przesłon (np. ręce, włosy, przedmioty) oraz zdjęć w bardzo niskiej rozdzielczości, aby Twoje zdjęcie AI wyglądało jak najlepiej. Jeśli masz tylko zdjęcie z boku lub pod kątem, spróbuj wykadrować je tak, aby wyraźnie było widać twarz – poprawi to synchronizację ruchu ust i mimikę.
Tak, możesz przesyłać utwory lub ścieżki głosowe, o ile mieszczą się w obsługiwanych przez platformę limitach długości i formatu. Pamiętaj o prawach autorskich podczas korzystania z komercyjnej muzyki. HeyGen oferuje także licencjonowane efekty dźwiękowe i modele głosowe do bezpiecznego użytku komercyjnego oraz szybkiego prototypowania.
Synchronizacja ruchu ust w HeyGen działa na poziomie fonemów i dodaje korekty timingowe, oddechy oraz mikroekspresje, aby zwiększyć realizm. Efekty są bardzo przekonujące w przypadku krótkich klipów do social mediów i spersonalizowanych wiadomości; ekstremalne zbliżenia lub ujęcia o charakterze filmowym mogą ujawnić ograniczenia obecnej technologii syntezy.
Większość narzędzi optymalizuje pod kątem jednej animowanej twarzy naraz. Jeśli zdjęcie zawiera wiele twarzy, możesz wygenerować osobne klipy dla każdej z nich lub przesłać zdjęcie grupowe i wybrać, którą twarz animować, tam gdzie jest to obsługiwane.
Tak. Platforma obsługuje wielojęzyczne modele audio i wymowy, dzięki czemu możesz sprawić, że Twoje zdjęcie zaśpiewa w różnych językach. Użyj tłumacza wideo, aby ponownie wygenerować ścieżki dźwiękowe i napisy, dzięki czemu Twoje śpiewające klipy AI będą brzmiały naturalnie w wielu językach.
Wygenerowane klipy stworzone za pomocą HeyGen oraz dostarczonych, licencjonowanych zasobów nadają się do użytku komercyjnego, dzięki czemu możesz sprawić, że każde zdjęcie „zaśpiewa”. Pamiętaj, aby zweryfikować licencje na wszelkie materiały audio lub graficzne stron trzecich, które przesyłasz, aby zapewnić zgodność z prawami autorskimi i zasadami platformy podczas korzystania ze zdjęć AI.
Tak. Podglądaj wersje robocze i wprowadzaj poprawki, takie jak intensywność ekspresji, tekst napisów czy alternatywne ścieżki dźwiękowe. Szybko generuj różne warianty, aby przetestować inne głosy, języki i synchronizację.
Krótkie klipy zazwyczaj renderują się od kilku sekund do kilku minut, w zależności od długości i złożoności, dzięki czemu możesz szybko tworzyć darmowe śpiewające zdjęcia online. Eksporty są dostarczane jako pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem pionowych, kwadratowych i poziomych formatów, z opcjonalnym wypaleniem napisów.
HeyGen szyfruje przesyłane pliki i stosuje rygorystyczne zasady ochrony prywatności. Zachowujesz pełne prawa własności do tworzonej treści. Sprawdź warunki korzystania z platformy, aby poznać szczegóły dotyczące przechowywania, okresu retencji i uprawnień do udostępniania.
