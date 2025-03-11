Ożyw zdjęcie: zamień fotografie w śpiewające wideo

Prześlij zdjęcie lub wklej link do obrazu, a w kilka chwil otrzymasz dopracowane wideo śpiewające. HeyGen ożywia twarze, synchronizuje ruch ust z dźwiękiem, dodaje naturalne emocje, napisy oraz eksporty gotowe pod różne platformy, dzięki czemu tworzysz klipy do udostępniania bez kamer i ręcznej animacji.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Viralowe klipy i memy w mediach społecznościowych

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

Spersonalizowane wiadomości i pozdrowienia

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

Narzędzia edukacyjne i do nauki języków

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

Kampanie brandingowe i maskotki

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

Animacje hołdu i dziedzictwa

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

Wirtualni influencerzy i VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do ożywiania zdjęć głosem

HeyGen łączy zaawansowaną animację twarzy, wysokiej jakości głos i synchronizację ruchu ust oraz gotowe presety platform, aby twórcy i zespoły mogli szybko i niezawodnie tworzyć viralowe klipy śpiewane. Generuj dziesiątki wariantów, lokalizuj audio i udostępniaj je w mediach społecznościowych.

Realistyczne ruchy twarzy

Nasz system odwzorowuje subtelne mrugnięcia, układ ust i ruchy głowy, dzięki czemu śpiewające zdjęcia wyglądają naturalnie i oddają emocje, bez potrzeby klatkowej edycji.

Prosty przepływ pracy dla każdego

Prześlij dowolne wyraźne zdjęcie, wybierz lub prześlij nagranie audio, a HeyGen zajmie się wykrywaniem twarzy, synchronizacją ruchu ust i renderowaniem, dzięki czemu twórcy bez doświadczenia w animacji uzyskują profesjonalne rezultaty.

Skaluj, lokalizuj i udostępniaj

Generuj wiele zlokalizowanych wersji za pomocą tłumacza wideo i eksportów wsadowych, aby testować różne haki, języki i formaty wśród różnych odbiorców i na różnych platformach.

Od obrazu do śpiewającego wideo z inteligentnym wykrywaniem twarzy

HeyGen wykrywa punkty orientacyjne na twarzy i dopasowuje dźwięk do realistycznych kształtów ust oraz mimiki. Proces przekształcania obrazu w wideo odtwarza subtelne ruchy i ciągłość oświetlenia, dzięki czemu efekt końcowy już przy pierwszym odtworzeniu wydaje się żywy i przekonujący.

image to video

Dokładna synchronizacja ust i ekspresyjny timing

Nasz silnik synchronizacji ruchu ust dopasowuje dźwięk na poziomie sylab i dodaje naturalne pauzy, oddechy oraz mikroekspresje, aby stworzyć wciągające doświadczenie śpiewającej AI. Efektem jest śpiewający portret, który utrzymuje rytm, emocje i uwagę widza, brzmiąc przy tym autentycznie i sprawiając, że Twoje zdjęcie ożywa.

Five phone screens show a woman on a live video, each with a different language option like French, Spanish, Chinese, and German.

Elastyczne opcje audio i obsługa głosu

Użyj dowolnej przesłanej piosenki lub ścieżki głosowej, wybierz spośród wysokiej jakości modeli głosu albo wygeneruj śpiewny dźwięk w wielu językach. HeyGen obsługuje wielojęzyczną wymowę, dzięki czemu możesz sprawić, że postacie będą śpiewać w różnych językach z naturalnym, przekonującym brzmieniem.

Voice cloning

Eksporty i presety gotowe do użycia na platformach

Eksportuj klipy MP4 zoptymalizowane pod format pionowy, kwadratowy i poziomy, z nałożonymi napisami i bezpiecznymi strefami tekstu. Gotowe presety gwarantują, że Twój klip spełni wytyczne platform społecznościowych i będzie świetnie wyglądał w podglądach w feedzie oraz w relacjach.

A man smiling in an office, with a card displaying options to export content as SCORM, with SCORM 1.2 selected as the version.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z narzędzia Make Photo Sing

Stwórz śpiewający klip zdjęciowy w czterech prostych krokach od obrazu do wideo.

Krok 1

Prześlij swoje zdjęcie

Wybierz wyraźne zdjęcie en face lub wklej adres URL obrazu. HeyGen automatycznie wykryje twarz i zaproponuje najlepsze kadrowanie do synchronizacji ruchu ust.

Krok 2

Dodaj lub wybierz dźwięk

Prześlij piosenkę, próbkę głosu lub wybierz jeden z modeli głosowych. Wybierz język i tempo; HeyGen analizuje rytm i dopasowuje fonemy do ruchu ust.

Krok 3

Podgląd i dostosuj

Sprawdź wygenerowany szkic, dopracuj wypowiedzi, dodaj napisy lub zmień timing. Wygeneruj alternatywne ujęcia albo zastosuj inny głos, aby urozmaicić materiał.

Krok 4

Eksportuj i udostępnij

Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod Reels, TikToka lub Stories z napisami i bezpiecznym rozmieszczeniem tekstu. Eksportuj seryjnie wiele wersji do testów A/B lub kampanii wielojęzycznych.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co oznacza „make photo sing” i w jaki sposób HeyGen to osiąga?

Sprawienie, by zdjęcie „śpiewało”, oznacza ożywienie statycznej twarzy tak, aby odtwarzała wybrany utwór audio z zsynchronizowanymi ruchami ust i ekspresyjną gestykulacją. HeyGen wykorzystuje wykrywanie twarzy, mapowanie fonemów i syntezę ruchu, aby tworzyć realistyczne kształty ust, mrugnięcia oraz subtelne ruchy głowy, które są dopasowane do ścieżki dźwiękowej, dając przekonujący efekt.

Jakie zdjęcia najlepiej sprawdzają się do śpiewających portretów?

Najlepsze rezultaty dają zdjęcia portretowe z przodu, dobrze oświetlone i bez większych zasłonięć twarzy. Unikaj skrajnych ujęć z profilu, dużych przesłon (np. ręce, włosy, przedmioty) oraz zdjęć w bardzo niskiej rozdzielczości, aby Twoje zdjęcie AI wyglądało jak najlepiej. Jeśli masz tylko zdjęcie z boku lub pod kątem, spróbuj wykadrować je tak, aby wyraźnie było widać twarz – poprawi to synchronizację ruchu ust i mimikę.

Czy mogę użyć dowolnej piosenki lub nagrania głosu?

Tak, możesz przesyłać utwory lub ścieżki głosowe, o ile mieszczą się w obsługiwanych przez platformę limitach długości i formatu. Pamiętaj o prawach autorskich podczas korzystania z komercyjnej muzyki. HeyGen oferuje także licencjonowane efekty dźwiękowe i modele głosowe do bezpiecznego użytku komercyjnego oraz szybkiego prototypowania.

Na ile realistyczna jest synchronizacja ruchu ust i mimika twarzy?

Synchronizacja ruchu ust w HeyGen działa na poziomie fonemów i dodaje korekty timingowe, oddechy oraz mikroekspresje, aby zwiększyć realizm. Efekty są bardzo przekonujące w przypadku krótkich klipów do social mediów i spersonalizowanych wiadomości; ekstremalne zbliżenia lub ujęcia o charakterze filmowym mogą ujawnić ograniczenia obecnej technologii syntezy.

Czy mogę sprawić, by na jednym zdjęciu śpiewało kilka osób?

Większość narzędzi optymalizuje pod kątem jednej animowanej twarzy naraz. Jeśli zdjęcie zawiera wiele twarzy, możesz wygenerować osobne klipy dla każdej z nich lub przesłać zdjęcie grupowe i wybrać, którą twarz animować, tam gdzie jest to obsługiwane.

Czy HeyGen obsługuje wiele języków i akcentów?

Tak. Platforma obsługuje wielojęzyczne modele audio i wymowy, dzięki czemu możesz sprawić, że Twoje zdjęcie zaśpiewa w różnych językach. Użyj tłumacza wideo, aby ponownie wygenerować ścieżki dźwiękowe i napisy, dzięki czemu Twoje śpiewające klipy AI będą brzmiały naturalnie w wielu językach.

Czy wygenerowane filmy nadają się do użytku komercyjnego?

Wygenerowane klipy stworzone za pomocą HeyGen oraz dostarczonych, licencjonowanych zasobów nadają się do użytku komercyjnego, dzięki czemu możesz sprawić, że każde zdjęcie „zaśpiewa”. Pamiętaj, aby zweryfikować licencje na wszelkie materiały audio lub graficzne stron trzecich, które przesyłasz, aby zapewnić zgodność z prawami autorskimi i zasadami platformy podczas korzystania ze zdjęć AI.

Czy mogę edytować wygenerowane wideo ze śpiewem?

Tak. Podglądaj wersje robocze i wprowadzaj poprawki, takie jak intensywność ekspresji, tekst napisów czy alternatywne ścieżki dźwiękowe. Szybko generuj różne warianty, aby przetestować inne głosy, języki i synchronizację.

Jak długo trwa generowanie i w jakich formatach plików dostępny jest wynik?

Krótkie klipy zazwyczaj renderują się od kilku sekund do kilku minut, w zależności od długości i złożoności, dzięki czemu możesz szybko tworzyć darmowe śpiewające zdjęcia online. Eksporty są dostarczane jako pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem pionowych, kwadratowych i poziomych formatów, z opcjonalnym wypaleniem napisów.

Czy moje zdjęcie i dane są chronione?

HeyGen szyfruje przesyłane pliki i stosuje rygorystyczne zasady ochrony prywatności. Zachowujesz pełne prawa własności do tworzonej treści. Sprawdź warunki korzystania z platformy, aby poznać szczegóły dotyczące przechowywania, okresu retencji i uprawnień do udostępniania.

