Natychmiastowy kreator awatarów do spersonalizowanych filmów AI

Stwórz wielokrotnego użytku cyfrową wersję siebie dzięki natychmiastowemu awatarowi HeyGen. Nagraj raz krótki film, a następnie generuj nieograniczoną liczbę filmów AI, w których Twój awatar przekazuje treści w naturalny, wyraźny i spójny sposób.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Filmy szkoleniowe i wdrożeniowe

Filmy szkoleniowe i wdrożeniowe

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

Wyjaśnienia produktów i funkcji

Wyjaśnienia produktów i funkcji

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

Komunikacja założycieli i kadry zarządzającej

Komunikacja założycieli i kadry zarządzającej

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

Personalizacja sprzedaży i marketingu

Personalizacja sprzedaży i marketingu

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

Wielojęzyczna lokalizacja treści

Wielojęzyczna lokalizacja treści

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

Baza wiedzy i filmy instruktażowe pomocy

Baza wiedzy i filmy instruktażowe pomocy

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

Dlaczego HeyGen to najlepszy generator natychmiastowych awatarów

Natychmiastowe awatary eliminują barierę występowania przed kamerą przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiego kontaktu, co ułatwia tworzenie spersonalizowanych treści. HeyGen pozwala raz zarejestrować Twój wygląd i sposób wypowiedzi, a następnie wykorzystywać je ponownie w szkoleniach, marketingu, sprzedaży i komunikacji wewnętrznej, bez rezygnowania z autentyczności ani szybkości.

Nagraj raz, skaluj bez końca

Twój błyskawicznie stworzony awatar staje się wielokrotnego użytku zasobem wideo, który możesz wykorzystywać w nieograniczonej liczbie filmów. Dzięki temu nie musisz nagrywać się za każdym razem od nowa, a Twoja twarz i głos pozostają spójne we wszystkich materiałach.

Zaprojektowane z myślą o szybkości, bez kompromisów

Od nagrania do gotowego avatara proces jest celowo prosty i szybki. Zespoły mogą przejść od pomysłu do gotowego wideo bez opóźnień produkcyjnych i zbędnych komplikacji technicznych.

Ludzka obecność bez ciągłego nagrywania

Natychmiastowe awatary pozwalają Ci pojawić się na ekranie bez idealnego oświetlenia, wielu ujęć czy stresu przed kamerą. Twoje wystąpienia za każdym razem pozostają dopracowane i profesjonalne.

Szybkie tworzenie własnego nagranego awatara

Stwórz natychmiastowego awatara, nagrywając krótkie wideo telefonem lub kamerą internetową. System szybko rejestruje rysy twarzy, postawę i naturalną prezencję, aby stworzyć spersonalizowanego awatara odzwierciedlającego Twoją tożsamość. Dzięki temu możesz zacząć tworzyć filmy z udziałem awatara bez skomplikowanej konfiguracji czy specjalistycznego sprzętu, co ułatwia przygotowanie własnego, unikalnego awatara.

Naturalne ruchy twarzy i mimika

Natychmiastowe awatary generują realistyczne ruchy twarzy podczas odczytywania Twojego scenariusza. Subtelne ruchy głowy, kontakt wzrokowy i mimika zostają zachowane, aby uniknąć sztywnego lub sztucznego wyglądu spersonalizowanego awatara. Dzięki temu widzowie mogą poczuć prawdziwą, ludzką więź podczas oglądania.

Dostarczanie mowy zgodnej z głosem

Twój awatar odczytuje skrypty wyraźną, naturalnie brzmiącą mową, idealnie zsynchronizowaną z obrazem. Wymowa i tempo są zoptymalizowane pod kątem łatwego zrozumienia, szczególnie przy użyciu mówiącego awatara. Dzięki temu widz otrzymuje płynne wrażenia bez ręcznej edycji głosu, co umożliwia wykorzystanie awatara AI w prezentacjach.

Aktualizacje scenariusza bez ponownego nagrywania

Gdy informacje się zmieniają, po prostu edytuj skrypt i wygeneruj wideo ponownie. Twój awatar pozostaje taki sam, a komunikat aktualizuje się natychmiast. Dzięki temu nie ma potrzeby ponownych nagrań ani powtórnych sesji zdjęciowych.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej. Nagle odkryliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z kreatora błyskawicznych awatarów

Stwórz i używaj błyskawicznego awatara w czterech prostych krokach.

Krok 1

Nagraj krótki film

Nagraj krótki film telefonem lub kamerą internetową w dobrze oświetlonym miejscu. Nie potrzebujesz studia ani profesjonalnego sprzętu.

Krok 2

Wygeneruj swojego natychmiastowego awatara

HeyGen przetwarza nagranie i tworzy Twój wielokrotnego użytku cyfrowy awatar, dzięki czemu możesz z łatwością tworzyć angażujące filmy. Przed użyciem przejrzyj go i zatwierdź.

Krok 3

Dodaj swój skrypt

Napisz lub wklej tekst, który Twój awatar ma wypowiedzieć. Wybierz język oraz preferencje dotyczące sposobu wypowiedzi.

Krok 4

Wygeneruj i udostępnij

Utwórz swój film, a następnie pobierz go lub opublikuj na stronach internetowych, w narzędziach wewnętrznych albo w mediach społecznościowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest natychmiastowy awatar?

Natychmiastowy awatar to wielokrotnego użytku cyfrowa wersja Ciebie, stworzona na podstawie krótkiego nagrania. Pozwala Ci pojawiać się na ekranie w generowanych przez AI filmach bez ponownego nagrywania, co przyspiesza tworzenie wideo, jednocześnie zachowując osobisty charakter Twojej obecności.

Ile czasu zajmuje stworzenie natychmiastowego awatara?

Stworzenie natychmiastowego awatara wymaga jedynie krótkiego nagrania i chwili na przetworzenie. W większości przypadków możesz zacząć generować filmy tego samego dnia, bez konieczności czekania na długie cykle produkcyjne z wykorzystaniem generatora wideo AIgenerator wideo.

Czy potrzebuję profesjonalnego sprzętu, aby nagrać mojego awatara?

Nie jest wymagany profesjonalny sprzęt. Telefon lub kamera internetowa z dobrym oświetleniem w zupełności wystarczą, aby stworzyć wysokiej jakości natychmiastowego awatara, odpowiedniego dla większości zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Czy mogę zaktualizować filmy bez ponownego nagrywania?

Tak. Gdy Twój awatar zostanie utworzony, możesz w dowolnym momencie zmieniać skrypty i ponownie generować filmy. Nie ma potrzeby ponownego nagrywania siebie przy aktualizacji treści.

Czy mój błyskawiczny awatar jest prywatny i bezpieczny?

Tak. Twój natychmiastowy awatar jest ograniczony do Twojego obszaru roboczego i nie może być używany przez inne osoby. Dzięki temu Twoja tożsamość i treści pozostają chronione.

Do jakich typów filmów mogę używać błyskawicznego awatara?

Natychmiastowe awatary świetnie sprawdzają się w szkoleniach, onboardingu, sprzedaży, marketingu, wewnętrznych aktualizacjach oraz treściach wsparcia. Ten sam awatar można ponownie wykorzystać w wielu różnych formatach.

Czy mogę używać tego samego awatara dla różnych języków?

Tak. Możesz generować filmy w wielu językach, używając tego samego awatara za pomocą tłumacza wideo. Dzięki temu możliwa jest efektywna lokalizacja bez dodatkowych nagrań, co ułatwia tworzenie angażujących treści dla zróżnicowanych odbiorców.

Kto jest właścicielem filmów stworzonych za pomocą natychmiastowego awatara?

Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich filmów stworzonych z użyciem swojego natychmiastowego awatara. Twoje treści pozostają w pełni pod Twoją kontrolą.

