Zmień swoje zdjęcie lub krótki film w realistyczną, cyfrową wersję siebie. Dzięki HeyGen stworzysz awatara AI, który mówi, porusza się i nawiązuje kontakt w ponad 175 językach. To szybkie, realistyczne rozwiązanie, idealne do tworzenia filmów, szkoleń i treści w mediach społecznościowych.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Chcesz stworzyć unikalnego awatara AI do swoich filmów?

Dzięki generatorowi awatarów AI HeyGen możesz stworzyć realistyczną cyfrową wersję siebie lub zaprojektować całkowicie spersonalizowaną postać, która będzie reprezentować Twoją markę. Niezależnie od tego, czy tworzysz filmy marketingowe, materiały szkoleniowe czy treści do mediów społecznościowych, Twój spersonalizowany awatar pozwala Ci być obecnym wszędzie, bez konieczności pojawiania się przed kamerą.

HeyGen pozwala Ci dostosować wygląd, głos i mimikę Twojego awatara tak, aby idealnie pasowały do Twojego tonu i osobowości. Wybierz rysy twarzy, ubrania i gesty, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki. Twój awatar może nawet mówić w ponad 175 językach, co sprawia, że globalna komunikacja staje się prosta i autentyczna.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w HeyGen możesz tworzyć profesjonalne awatary wideo bez kamer, aktorów i skomplikowanych narzędzi do edycji. To najprostszy sposób na tworzenie angażujących, skalowalnych treści wideo, które naprawdę trafiają do Twojej widowni.

Najlepsze praktyki tworzenia własnego awatara AI

Aby Twój niestandardowy awatar wyglądał naturalnie i profesjonalnie, zastosuj te proste wskazówki:

✓ Używaj wysokiej jakości wideo lub obrazów: ostre, dobrze oświetlone materiały dają najbardziej realistyczne rezultaty.
✓ Nagrywaj w jasnym, równomiernym oświetleniu: unikaj cieni, aby AI mogła dokładnie odwzorować szczegóły.
✓ Stosuj proste tła: jednolite, pozbawione rozpraszaczy tło zapewnia czystszy efekt końcowy.
✓ Wypróbuj klonowanie głosu: skorzystaj z klonowania głosu AI HeyGen, aby Twój awatar brzmiał jak Ty.
✓ Dostosuj stroje i mimikę: dopasuj ubrania, ton i gesty do swojej marki.
✓ Dodaj wiele języków: mów naturalnie w ponad 175 językach i akcentach, aby dotrzeć do globalnej publiczności

Chcesz nagrywać samouczki lub prezentacje produktów ze swoim avatarem? Wypróbuj AI Screen Recorder, aby nagrywać filmy bezpośrednio w przeglądarce

Zwiększanie zaangażowania dzięki awatarom AI

HeyGen ułatwia tworzenie profesjonalnych, realistycznych awatarów bez potrzeby używania kamer, aktorów ani umiejętności montażu. Wszystko działa w Twojej przeglądarce, dzięki czemu w kilka minut otrzymasz dopracowany efekt.

✓ Naturalne wyrazy twarzy i gesty: Awatary mówią i poruszają się z realistyczną mimiką dopasowaną do Twojego tonu.
✓ Klonowanie głosu AI: Nadaj swojemu awatarowi własny głos dzięki zaawansowanej syntezie mowy.
✓ Globalna obsługa języków: Komunikuj się naturalnie w ponad 175 językach i akcentach.
✓ Prosty przepływ pracy w przeglądarce: Twórz, personalizuj i renderuj filmy online bez potrzeby instalowania oprogramowania.

Funkcja HeyGen „Create Your Own Avatar” ożywia postacie dzięki ekspresyjnym ruchom, naturalnemu brzmieniu głosu i realistycznym detalom, które pomagają Ci lepiej nawiązać kontakt z odbiorcami.

Jak to działa?

Stwórz własnego awatara AI w 4 prostych krokach

Od krótkiego nagrania wideo do w pełni spersonalizowanej, gotowej do przemawiania cyfrowej wersji Ciebie. Tworzenie awatara AI z HeyGen jest szybkie i proste. Aby zacząć, potrzebujesz jedynie krótkiego filmu lub zdjęcia. W zaledwie kilka minut Twój własny awatar AI będzie gotowy, by mówić, prezentować i nawiązywać kontakt z Twoją publicznością.

Krok 1

Nagraj krótki film

Nagraj wyraźny, dobrze oświetlony klip siebie, postępując zgodnie z prostymi wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 2

Prześlij swój film i formularz zgody

Twoje nagranie jest bezpiecznie przetwarzane, aby wygenerować spersonalizowanego awatara.

Krok 3

Dostosuj swój wygląd i głos

Dostosuj styl, mimikę i ton, aby pasowały do Twojej osobowości lub marki.

Krok 4

Zacznij tworzyć filmy

Wpisz swój skrypt, a Twój awatar naturalnie przekaże Twoją wiadomość w dowolnym języku.

Najczęściej zadawane pytania o tworzenie własnego awatara

Czym jest narzędzie HeyGen „Stwórz własnego awatara”?

To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zamienia Twój film lub zdjęcie w mówiącą, cyfrową wersję Ciebie. Możesz używać go do tworzenia firmowych materiałów wideo, prezentacji oraz innych treści.

Czy mogę stworzyć awatara ze zdjęcia lub wideo?

Tak. Prześlij wyraźne zdjęcie lub krótki klip wideo, a HeyGen w ciągu kilku minut wygeneruje Twojego realistycznego awatara.

Czy mój awatar może mówić w różnych językach?

Tak. Twój awatar może mówić w ponad 175 językach i akcentach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla globalnych odbiorców.

Czy mogę później zaktualizować lub odtworzyć mojego awatara?

Tak. W zależności od poziomu subskrypcji możesz w swoim panelu usuwać, ponownie tworzyć lub aktualizować awatary, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Czy ta funkcja jest dostępna we wszystkich planach?

Tworzenie niestandardowych awatarów jest dostępne w planach premium, a niektóre z nich obejmują bezpłatne okresy próbne lub ograniczony dostęp.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

