Zamieniaj wpisy na blogu w krótkie filmy, które ludzie naprawdę oglądają. Dzięki HeyGen możesz przekształcać artykuły, poradniki i newslettery w prowadzone przez prezentera wideo, łączące tekst na ekranie, materiały wizualne i narrację – wszystko bez otwierania edytora wideo. Wykorzystaj ponownie swoje najlepsze treści pisane, tworząc gotowe do scrollowania klipy na każdy kanał.
Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.
Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.
Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.
Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.
Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.
Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.
Dlaczego warto wybrać HeyGen do tworzenia filmów z blogów za pomocą AI
HeyGen sprawia, że przekształcanie długich treści pisanych w zwięzłe filmy, dopasowane do tego, jak dziś ludzie konsumują informacje, jest proste. Zacznij od adresu URL wpisu na blogu lub wklejonego tekstu, a następnie pozwól AI podsumować kluczowe idee, stworzyć scenariusz i złożyć sceny za Ciebie. Otrzymujesz spójne z marką filmy z Twojej istniejącej biblioteki treści, bez konieczności zaczynania od zera.
Zmieniaj najlepiej działające artykuły, poradniki i teksty eksperckie w wysokiej jakości filmy, które zwiększają ich zasięg. Jeden wpis na blogu może stać się kilkoma klipami na media społecznościowe, kampanie e‑mailowe i strony docelowe, dzięki czemu wyciągasz więcej wartości z treści, które już stworzyłeś.
HeyGen analizuje Twojego bloga, aby zachować ton, kluczowe przekazy i główną strukturę. Możesz dopracowywać skrypty, podmieniać przykłady i regulować długość, żeby każdy film nadal brzmiał jak Ty – tylko w bardziej wizualnej i zwięzłej formie z wykorzystaniem głosu AI.
Zapomnij o kamerach, osi czasu i ręcznym montażu. HeyGen zajmuje się prezenterami, układami i tempem, dzięki czemu marketerzy, copywriterzy i eksperci merytoryczni mogą tworzyć filmy bezpośrednio ze swoich treści, bez wąskich gardeł produkcyjnych.
Adres URL bloga, dokument lub tekst na wideo
Zacznij od linku do bloga, przesłanego dokumentu lub wklejonego tekstu. HeyGen wyodrębnia nagłówki, kluczowe akapity i ważne przykłady, a następnie układa je w przejrzysty konspekt wideo. Ty decydujesz, co zachować, skrócić lub usunąć przed wygenerowaniem.
Generowanie i podsumowywanie skryptów za pomocą AI
Pozwól AI przekształcić długie fragmenty tekstu w zwięzłą narrację z lektorem dopasowanym do tempa wideo. Wygeneruj szkic scenariusza na podstawie artykułu, a następnie dostosuj ton, długość i wezwania do działania. Krótsze scenariusze utrzymują uwagę widzów, jednocześnie zachowując Twoje kluczowe idee.
Prezenterzy, lektorzy i napisy
Wybierz realistycznych prezenterów lub formaty wyłącznie z głosem AI, aby przekazać swoje treści w wielu językach. Automatyczne napisy zwiększają dostępność i czas oglądania, zwłaszcza na platformach bez dźwięku, a ustawienia głosu zapewniają spójność przekazu z Twoją marką.
Układy wizualne, multimedia i proporcje obrazu
Stosuj układy, które łączą tekst, prezentera i materiały wspierające bez ręcznego projektowania. Dodawaj zdjęcia stockowe, zrzuty ekranu lub diagramy, aby wzmocnić swoją opowieść, a następnie eksportuj w formatach pionowym, kwadratowym lub panoramicznym na każdy kanał, tworząc angażujące filmy.
Jak korzystać z generatora AI do przekształcania blogów w wideo
HeyGen prowadzi Cię krok po kroku od wpisu na blogu do gotowego wideo w kilku prostych etapach. Ty dostarczasz treść, a system pomaga Ci ją opakować tak, aby nadawała się do szybkiego oglądania.
Wklej adres URL bloga, prześlij plik PDF lub wstaw treść artykułu. HeyGen analizuje zawartość, identyfikuje kluczowe sekcje i przygotowuje uporządkowany konspekt, który możesz dopracować, aby stworzyć angażujące filmy.
Użyj AI, aby streścić długie akapity do krótkich, naturalnie brzmiących kwestii mówionych. Edytuj skrypt tak, aby pasował do Twojego stylu wypowiedzi, dostosuj jego długość i wyróżnij najważniejsze wnioski dla swojej publiczności.
Wybierz prezentera lub profil głosu, dobierz układy i dodaj materiały wizualne. Użyj zrzutów ekranu, zdjęć produktu lub ujęć stockowych, aby ułatwić zrozumienie abstrakcyjnych treści.
Wygeneruj wideo, sprawdź timing, a następnie wyeksportuj je w formatach dopasowanych do Twojego bloga, kanałów społecznościowych lub wewnętrznych platform. Wróć do projektu w dowolnym momencie, aby zaktualizować scenariusz lub warstwę wizualną, gdy Twoje treści się zmienią.
Blog to video AI to technologia, która przekształca treści pisane, takie jak wpisy na blogu, artykuły i poradniki, w wideo. Podsumowuje tekst, generuje scenariusz i składa sceny z narracją, napisami oraz materiałami wizualnymi, aby odbiorcy mogli oglądać zamiast czytać.
HeyGen pobiera link do Twojego bloga lub tekst, wyszukuje kluczowe idee i proponuje scenariusz oraz strukturę scen. Następnie dopracowujesz scenariusz, wybierasz prezentera i oprawę wizualną, po czym generujesz wideo, które podąża za tokiem Twojego oryginalnego artykułu, docierając do szerszej publiczności.
Nie. Ten proces został stworzony z myślą o marketerach, autorach treści i edukatorach, którzy znają swój materiał, a nie narzędzia do montażu, aby ułatwić tworzenie wideo. Szablony, prezenterzy i proste elementy sterujące zajmują się za Ciebie układem i synchronizacją.
Tak. Możesz edytować skrypty, wybierać głosy i stosować elementy marki, takie jak kolory i logotypy. Dzięki temu filmy tworzone na podstawie blogów pozostają spójne z Twoimi dotychczasowymi treściami oraz wytycznymi dotyczącymi projektowania wideo.
Tak. Wklej adresy URL lub tekst z archiwum treści i zamieniaj wpisy na blogu w nowe filmy. To prosty sposób na ożywienie i ponowne wykorzystanie artykułów, które wciąż są wartościowe, tym razem w formie wideo.
HeyGen obsługuje wiele języków narracji i napisów, dzięki czemu możesz wykorzystywać te same treści blogowe w różnych regionach. Możesz tworzyć wielojęzyczne wersje wideo z jednego artykułu bez ponownego tworzenia warstwy wizualnej za każdym razem, korzystając z tłumacza wideo.
Możesz osadzać je z powrotem w oryginalnym wpisie na blogu, publikować w mediach społecznościowych, dołączać do kampanii e‑mailowych, udostępniać w wewnętrznych portalach lub umieszczać na stronach docelowych jako treści wideo. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie odbiorca może skorzystać z wizualnego podsumowania.
Wiele filmów tworzonych na podstawie wpisów blogowych najlepiej sprawdza się w długości od jednej do trzech minut jako podsumowania na wysokim poziomie. W przypadku bardziej szczegółowych treści możesz podzielić długi artykuł na kilka krótszych filmów, aby widzowie mogli wybrać te części, które najbardziej ich interesują.
Tak. Otwórz projekt, zaktualizuj skrypt lub sekcje, które zmieniły się w Twoim artykule, a następnie wygeneruj wideo ponownie. Dzięki temu treść wideo i wpis na blogu pozostaną ze sobą spójne, bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa.
Tak. Twoje teksty, materiały i wygenerowane filmy są przetwarzane z zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa. Zachowujesz pełną kontrolę nad swoimi treściami oraz tym, w jaki sposób gotowe filmy są dystrybuowane.
