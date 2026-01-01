Generator wyglądu awatara AI

Zmień dowolne zdjęcie w realistycznego, ekspresyjnego lub animowanego awatara AI. Twórz krótkie filmy, zbuduj swojego cyfrowego sobowtóra albo zaprojektuj unikalny wygląd, który odzwierciedla Twoją osobowość lub markę. Prześlij zdjęcie, dodaj swój skrypt lub nagranie audio, a AI ożywi Twojego awatara. To zajmuje tylko kilka minut.

  • Ponad 1100 mówiących głów AI
  • Obsługuje ponad 175 języków i dialektów
  • Wygeneruj wideo z mówiącą postacią w kilka minut
Tool featured image
120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Jak tworzyć wideo z mówiącą głową AI?

Platforma HeyGen zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć awatary szybko, łatwo i bez umiejętności technicznych.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Prześlij swoje zdjęcie

Zacznij od wyraźnego zdjęcia en face, aby HeyGen mógł dokładnie uchwycić Twoje rysy.

Krok 2

Wybierz styl swojego awatara

Wybierz realistyczny, kreskówkowy, 3D, anime lub całkowicie spersonalizowany wygląd.

Krok 3

Dostosuj swojego awatara

Dostosuj ubrania, fryzury, dodatki, tła, sceny i osobowość.

Krok 4

Wygeneruj i pobierz

Dodaj tekst lub nagranie audio, wygeneruj swojego awatara i pobierz wideo z awatarem w wysokiej jakości.

HeyGen AI video creation dashboard with a URL-to-script generator and various video production tools.

Funkcje generatora wyglądu awatarów


Zamień dowolne zdjęcie w mówiącego awatara, wybierz realistyczny lub stylizowany wygląd, dodaj naturalne głosy oraz dostosuj sceny i tła. Twórz ekspresyjne filmy z awatarami w kilka minut, bez nagrywania i montażu.

Rozpocznij za darmo
Dlaczego ludzie wybierają generator wyglądu awatarów HeyGen

HeyGen daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko tworzyć awatary bez umiejętności technicznych. Twórz wideo z awatarami na potrzeby marketingu, szkoleń, intro i tutoriali, a nawet zamieniaj scenariusze w pełne filmy za pomocą narzędzia HeyGen Text to Video. Twój awatar może się uśmiechać, mówić i reagować w naturalny sposób, a Ty możesz generować filmy w kilka minut. Wybieraj spośród realistycznych, kreskówkowych lub 3D stylów oraz dobieraj głosy, języki i ton, które najlepiej pasują do Twojej publiczności.

Three versions of a bald man (3D animation, realistic photo, cartoon) above a script input field.
Jak osiągnąć najlepsze rezultaty

Zacznij od wyraźnego, frontalnego zdjęcia twarzy w dobrym oświetleniu. Wybierz styl dopasowany do celu: realistyczny do profesjonalnych filmów, kreskówkowy do mediów społecznościowych, a 3D do kreatywnych projektów. Pisz krótkie, naturalnie brzmiące skrypty, aby uzyskać płynniejszą synchronizację ust. Przetestuj swojego awatara w różnych scenach i wypróbuj kilka wariantów, aby znaleźć najbardziej naturalny wygląd.

Two screens display the same man: a live-action video on the left, and an animated cartoon version on the right, both with subtitles.
Ożyw swoje zdjęcia dzięki HeyGen

Zmień swoje zdjęcie w mówiącego awatara z naturalną synchronizacją ruchu ust i ekspresyjnymi gestami. Twórz realistyczne, kreskówkowe, anime lub 3D awatary, umieszczaj je w różnych scenach i generuj krótkie filmy na media społecznościowe, do nauki lub biznesu. Możesz nawet sprawić, że Twoje zdjęcie będzie śpiewać albo zbudować cyfrowego sobowtóra do cyklicznych prezentacji.
Aby tworzyć dopracowane filmy w stylu prezentera, wypróbuj HeyGen AI Spokesperson

A sepia-toned video player showing a man speaking, layered over other vintage photographs.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące generatora wideo z mówiącą głową AI

Jak zamienić zdjęcie w awatara AI?

Wystarczy, że prześlesz wyraźne zdjęcie twarzy z przodu, wybierzesz preferowany styl i dostosujesz szczegóły, takie jak strój czy tło. Sztuczna inteligencja automatycznie przekształci Twoje zdjęcie w realistycznego lub stylizowanego awatara, gotowego do wykorzystania w wideo lub materiałach brandingowych. Zacznij tworzyć zGeneratorem Awatarów AI.

Czy mój awatar AI może mówić lub synchronizować się z moim głosem?

Tak. Możesz dodać tekst lub przesłać nagranie audio, a AI wygeneruje płynną synchronizację ruchu ust, mimikę i timing, dzięki czemu Twój awatar będzie mówił w naturalny sposób. Do filmów w stylu prezentera możesz także wypróbować narzędzie AI Spokesperson.

Czy mogę tworzyć awatary w stylu kreskówkowym, anime lub 3D?

Tak. Możesz tworzyć realistyczne, kreskówkowe, anime lub 3D awatary, w zależności od stylu swoich treści. Każda opcja umożliwia pełną personalizację, dzięki czemu dopasujesz je do osobowości swojej marki, celów kreatywnych lub estetyki w mediach społecznościowych.

Czy nadaje się do treści biznesowych i budowania marki osobistej?

Oczywiście. Wielu twórców i firm korzysta z awatarów do intro, tutoriali, filmów wyjaśniających, szkoleń wideo, budowania marki na LinkedIn oraz cyfrowych person. Aby zamienić skrypty w pełne wideo z awatarem, połącz to z narzędziem Generator skryptów wideo AI.


Czy dzieci lub młodsi użytkownicy mogą bezpiecznie tworzyć awatary?

Tak. Narzędzie oferuje przyjazne dzieciom style awatarów i zabawne wyglądy, które w razie potrzeby unikają zbyt realistycznego efektu. Te opcje pomagają tworzyć bezpieczne, atrakcyjne awatary odpowiednie do rodzinnych projektów, zajęć szkolnych i treści dla młodzieży.


Czy mogę pobrać mojego awatara w wysokiej jakości?

Możesz eksportować wyraźne obrazy lub pełne filmy w wysokiej rozdzielczości. Niezależnie od tego, czy używasz swojego awatara do kanałów gamingowych, rolek, brandingu, szkoleń czy treści w mediach społecznościowych, pobrane pliki pozostają ostre i gotowe do publikacji.


Czy mogę tworzyć awatary dla dzieci?

Tak. HeyGen oferuje bezpieczne, przyjazne dzieciom opcje awatarów.


Ile czasu zajmuje wygenerowanie awatara?

Większość awatarów jest gotowa w ciągu kilku minut, w zależności od stylu oraz tego, czy dodasz animacje mówienia. Proces odbywa się całkowicie w przeglądarce, więc możesz szybko tworzyć wiele wersji awatara bez instalowania oprogramowania.


Explore more AI powered tools

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.

Get started for free →
CTA background