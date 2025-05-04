AI YouTube Video Maker dla twórców i marek

Zamieniaj pomysły, scenariusze lub briefy w dopracowane filmy na YouTube dzięki HeyGen AI youtube video maker. Twórz pełnometrażowe odcinki, bezosobowe filmy wyjaśniające i Shorts z wykorzystaniem generowanych przez AI wizualizacji, naturalnych lektorów, automatycznych napisów oraz bezpośredniego eksportu w formacie gotowym na YouTube – bez potrzeby użycia kamery, ekipy czy studia montażowego.

Produkcja kanału YouTube

Produkcja kanału YouTube

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

Kursy i samouczki edukacyjne

Kursy i samouczki edukacyjne

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

Tworzenie treści z recyklingu i strategia Shorts

Tworzenie treści z recyklingu i strategia Shorts

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

Prezentacje produktów i kanały recenzenckie

Prezentacje produktów i kanały recenzenckie

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

Kanały firmowe i komunikacja wewnętrzna

Kanały firmowe i komunikacja wewnętrzna

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Treści gotowe do monetyzacji

Treści gotowe do monetyzacji

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

Dlaczego HeyGen to najlepszy AI kreator filmów na YouTube

HeyGen łączy swoje zaawansowane narzędzia AI do tworzenia wideo, interpretacji scenariuszy oraz workflowy zaprojektowane przede wszystkim pod YouTube, aby pomóc twórcom i markom publikować szybciej i mądrzej. Twórz więcej treści, o spójnej jakości i dopasowanych do lokalnych rynków, bez typowych wąskich gardeł produkcyjnych.

Publikuj szybciej i częściej

Od scenariusza do eksportu w kilka minut, co pozwala szybko tworzyć treści na YouTube. HeyGen automatyzuje tworzenie scenorysu, warstwę wizualną, głos i timing, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu treści, a nie na montażu.

Stworzone z myślą o rozwoju na YouTube

Twórz długie odcinki, serie tutoriali, Shorts, intra oraz przetworzone klipy z eksportami gotowymi pod metadane, propozycjami miniaturek i predefiniowanymi proporcjami obrazu zoptymalizowanymi pod odkrywalność i utrzymanie uwagi.

Skaluj globalnie dzięki lokalizacji

Dzięki tłumaczowi wideo możesz przekładać skrypty, tworzyć zlokalizowane ścieżki lektorskie i dodawać precyzyjne napisy, aby każde wideo brzmiało naturalnie na każdym rynku.

Inteligentne przekształcanie skryptu w wideo

Wklej skrypt lub prześlij transkrypt, a HeyGen, narzędzie oparte na AI, przeanalizuje sceny, pauzy i akcenty, aby zbudować uporządkowany storyboard do tworzenia filmów. Ten AI youtube video maker dopasowuje ujęcia i materiały B-roll do skryptu, tworzy zsynchronizowane napisy oraz generuje naturalnie brzmiące lektorskie ścieżki głosowe, które zachowują zamierzony sens.

Generowanie pełnometrażowych i krótkich form

Twórz odcinki trwające ponad 8 minut lub krótkie materiały 15–60 sekund z tego samego scenariusza. HeyGen oferuje gotowe presety pod platformy i automatyczne zmienianie rozmiaru, dzięki czemu przygotowujesz jedno główne dzieło i eksportujesz je we wszystkich potrzebnych formatach.

Wizualizacje i kompozycja scen oparta na AI

Generuj filmowe sceny, animowane grafiki, prezentacje produktów lub abstrakcyjne wizualizacje na podstawie promptów. Silnik automatycznie dobiera ruch kamery, różnorodność ujęć i przejścia, aby nadać materiałowi profesjonalny wygląd.

Przekształcanie obrazów w wideo i ponowne wykorzystanie klipów

Importuj klipy lub dłuższe nagrania i automatycznie kadruj, przycinaj oraz przerabiaj je na Shorts lub highlight reelsy. Użyj funkcji image to video , aby animować statyczne ujęcia i zdjęcia produktów, tworząc atrakcyjniejsze miniatury i segmenty.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że przy filmie, który nagrywałem co tydzień, mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z AI YouTube Video Maker

Ożyw swoje pomysły na filmy dzięki zaawansowanemu narzędziu HeyGen AI YouTube Maker, korzystając z tych prostych kroków.

Krok 1

Wprowadź swoją treść

Wklej skrypt, prześlij transkrypcję lub opisz koncepcję. Możesz też dostarczyć istniejący materiał wideo albo podać adres URL produktu.

Krok 2

Wybierz format YouTube

Wybierz format długi, krótki lub oba. Określ styl wizualny, opcję awatara i model głosu. W razie potrzeby zastosuj presety marki.

Krok 3

Podejrzyj i dopracuj sceny

HeyGen generuje scenariusz i wstępny szkic wideo. Edytuj napisy, podmieniaj ujęcia B-roll, dostosuj tempo lub zmień ton głosu za pomocą prostych narzędzi.

Krok 4

Eksportuj i opublikuj

Eksportuj pliki zoptymalizowane pod YouTube, napisy w formacie SRT, miniatury i metadane. Użyj bezpośredniego przesyłania lub API do planowanego publikowania i pracy wsadowej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator filmów na YouTube oparty na AI?

Generator filmów na YouTube oparty na AI przekształca skrypty, briefy lub istniejący materiał w pełne filmy na YouTube, wykorzystując sztuczną inteligencję do tworzenia warstwy wizualnej, głosu, napisów i kompozycji scen. HeyGen tworzy zarówno długie, jak i krótkie formaty gotowe do publikacji, aby twórcy mogli skupić się na strategii treści.

Czy mogę tworzyć zarówno długie filmy, jak i Shorts, korzystając z tego samego scenariusza?

Tak. HeyGen obsługuje generowanie w wielu formatach. Stwórz główny, długometrażowy film i automatycznie wygeneruj Shorts, klipy i teasery z zoptymalizowanym montażem oraz napisami pod kątem oglądania na urządzeniach mobilnych, co zwiększa Twoje możliwości tworzenia YouTube Shorts.

Czy narzędzie tworzy przyjazne SEO tytuły i opisy?

Tak. HeyGen sugeruje tytuły, opisy, tagi oraz znaczniki rozdziałów zgodne z najlepszymi praktykami YouTube, pomagając twórcom treści skuteczniej być odnajdywanymi i indeksowanymi.

Czy mogę przesłać swój materiał filmowy i poprosić HeyGen o zmontowanie z niego filmu na YouTube?

Oczywiście. Zaimportuj istniejący materiał, a HeyGen automatycznie go zmontuje, doda napisy, wygeneruje ujęcia B-roll i przerobi treści na gotowe filmy oraz Shorts.

Jak dokładne są automatyczne napisy i tłumaczenia?

HeyGen generuje napisy automatyczne o bardzo wysokiej dokładności i obsługuje tłumaczenia na wiele języków. Napisy oraz przetłumaczone ścieżki lektorskie można edytować, aby zapewnić zgodność z lokalnymi realiami i odpowiedni niuans językowy.

Czy mogę użyć własnego głosu lub stworzyć powracającego prowadzącego?

Tak. Prześlij próbkę głosu, aby sklonować swój głos, lub stwórz niestandardowego avatara‑prezentera, który będzie spójnie przedstawiać skrypty w odcinkach i seriach, co ułatwi tworzenie filmów na YouTube.

Jakie formaty eksportu i narzędzia YouTube są dostępne?

Eksportuj pliki MP4 w formacie poziomym i pionowym, pliki napisów SRT, miniatury oraz pakiety metadanych, aby tworzyć wysokiej jakości filmy. Integracje API obsługują wsadowe przesyłanie plików i planowanie publikacji.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie wideo?

Większość szkiców jest generowana w ciągu kilku minut. Ostateczny czas renderowania zależy od długości i złożoności materiału. Przetwarzanie wsadowe i zadania API skalują się, aby obsłużyć produkcję na dużą skalę dla twórców treści.

Kto jest właścicielem filmów, które tworzę?

Zachowujesz pełną własność i prawa do wszystkich filmów oraz materiałów, które tworzysz za pomocą HeyGen. Upewnij się, że wszelkie treści osób trzecich, które wykorzystujesz, są odpowiednio licencjonowane.

Czy HeyGen jest bezpieczny dla zasobów kanału lub marki?

Tak. HeyGen wykorzystuje zabezpieczenia klasy korporacyjnej, kontrolę dostępu opartą na rolach oraz prywatne przestrzenie robocze, aby chronić treści i procesy produkcyjne.

