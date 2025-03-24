Przekształcaj statyczne slajdy i długie dokumenty w przejrzyste, prowadzone przez prezentera wideo prezentacje w kilka minut. Dzięki HeyGen możesz tworzyć materiały wyjaśniające, szkolenia i aktualizacje, które brzmią naturalnie i angażująco – bez nagrywania siebie ani rezerwowania czasu w studiu.
Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.
Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.
Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.
Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.
Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.
Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.
Dlaczego HeyGen jest najlepszym narzędziem AI do tworzenia prezentacji wideo
HeyGen sprawia, że zamiana Twojej wiadomości w dopracowaną prezentację wideo, którą ludzie naprawdę obejrzą do końca, jest prosta. Zacznij od skryptu, konspektu, adresu URL lub istniejącej prezentacji, a AI wygeneruje segmenty z prezenterem, oprawę wizualną i lektora. Ty skupiasz się na historii, a HeyGen zajmuje się produkcją w tle.
Zamiast udostępniać obszerne prezentacje, zamień kluczowe punkty w sceny łączące ujęcia prezentera, materiały wizualne i napisy. Odbiorcy zyskują kontekst, jasność i ludzki charakter przekazu, którego same slajdy nie są w stanie zapewnić.
Zastosuj swoje logotypy, czcionki i kolory we wszystkich prezentacjach tworzonych w naszym generatorze prezentacji AI, aby wszystko było spójne. Wykorzystuj ponownie układy i style w przyszłych filmach, co pomaga zespołom działać szybciej bez utraty jakości.
Twórz wiele wersji tej samej prezentacji dla różnych odbiorców, ról lub języków. HeyGen pozwala szybko aktualizować skrypty, dzięki czemu informacje pozostają aktualne i trafne w każdym miejscu.
Generowanie wideo ze skryptu i slajdów
Zacznij od gotowego scenariusza, konspektu w punktach lub zaimportowanych slajdów i wygeneruj pełną prezentację wideo. HeyGen dzieli treść na sceny z prezenterem i tekstem na ekranie, dzięki czemu nigdy nie zaczynasz od pustej strony.
Prezenterzy AI i wielojęzyczny lektor
Wybierz realistycznych prezenterów i głosy AI, aby przekazać swoje treści w wielu językach. Dzięki temu dotrzesz do globalnej publiczności bez dodatkowego sprzętu nagraniowego i bez konieczności wielokrotnego nagrywania na żywo.
Układy wizualne, multimedia i podpisy
Łącz treści slajdów, nagrania ekranu i materiały wizualne w elastycznych układach, aby tworzyć prezentacje, które angażują odbiorców. Dodaj automatyczne napisy, aby zwiększyć dostępność i ułatwić zrozumienie w sytuacjach, gdy dźwięk jest wyłączony.
Łatwa edycja i opcje eksportu
Aktualizuj tekst, sceny i timing w prostym edytorze, a następnie eksportuj wysokiej jakości pliki wideo. Wykorzystuj je na platformach LMS, w narzędziach sprzedażowych, intranetach i kanałach publicznych bez dodatkowych kroków.
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Jak korzystać z generatora prezentacji wideo AI
HeyGen oferuje prosty proces pracy, który pozwala każdemu tworzyć prezentacje wideo z AI, nawet bez wcześniejszego doświadczenia w montażu. Ty dostarczasz treść, a platforma zamienia ją w angażujące wideo.
Wklej swój skrypt, prześlij prezentację stworzoną za pomocą naszego generatora wideo AI lub udostępnij kluczowy adres URL. HeyGen przeanalizuje treść i przygotuje wstępną strukturę Twojej prezentacji wideo z wykorzystaniem technologii AI.
Wybierz prezentera AI, głos i styl wizualny dopasowane do Twojej marki i odbiorców. Zdecyduj, jaką część ekranu zajmie prezenter, slajdy oraz materiały wizualne wspierające prezentację.
Przejrzyj każdą scenę i dostosuj tekst, tempo oraz układ. Dodaj obrazy, wykresy lub nagrania ekranu, aby przekaz pozostał jasny i zapadał w pamięć od początku do końca.
Utwórz finalne wideo i wyeksportuj je na wybrany kanał. Udostępnij je e‑mailem, w systemie LMS, na wewnętrznych portalach lub w zaproszeniach na spotkania, aby każdy mógł obejrzeć je w dogodnym dla siebie czasie.
Generator prezentacji wideo oparty na AI automatycznie zamienia skrypty, slajdy lub pomysły w gotowe prezentacje wideo. Łączy w sobie prezenterów AI, podkłady głosowe i oprawę wizualną, dzięki czemu nie potrzebujesz kamer, studia ani skomplikowanych narzędzi do montażu.
Nie. HeyGen jest przeznaczony dla użytkowników biznesowych, edukatorów i marketerów. Szablony oraz prowadzone krok po kroku procesy pomagają tworzyć dopracowane prezentacje bez wcześniejszego doświadczenia w produkcji wideo.
Tak, możesz również tworzyć treści wideo. Możesz zaimportować slajdy lub odtworzyć kluczowe punkty bezpośrednio w HeyGen. Następnie dodajesz prezentera, narrację i materiały wizualne, aby zamienić prezentację w spójną wideoprezentację.
Tak. Możesz generować lektora i segmenty prezentera w wielu językach i akcentach, korzystając z darmowego kreatora prezentacji AI. Dzięki temu łatwo jest ponownie wykorzystać tę samą strukturę prezentacji dla różnych regionów i odbiorców.
Większość prezentacji o standardowej długości można stworzyć w kilka minut, gdy treść jest już gotowa. Możesz szybko wprowadzać zmiany i ponownie generować sekcje, gdy pojawią się nowe informacje lub uwagi.
Tak. Możesz stosować swoje logotypy, czcionki i palety kolorów we wszystkich filmach. Spójność marki zostaje zachowana, a jednocześnie możliwa jest personalizacja przez zespół lub dla konkretnego projektu.
Możesz używać wyeksportowanych filmów tworzonych za pomocą naszego generatora wideo AI na platformach edukacyjnych, w narzędziach sprzedażowych, wewnętrznych centrach komunikacji, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Pliki są kompatybilne z popularnymi systemami hostingu i odtwarzania.
Tak. Zespoły mogą współdzielić dostęp do projektów, sugerować poprawki i zarządzać różnymi wersjami. Dzięki temu eksperci merytoryczni, trenerzy i zespoły komunikacji mogą płynnie współpracować.
Tak, pod warunkiem że podczas korzystania z generatora AI przestrzegasz zasad i praktyk dotyczących danych obowiązujących w Twojej organizacji. HeyGen został zaprojektowany tak, aby wspierać bezpieczne procesy pracy, dzięki czemu wewnętrzne aktualizacje i szkolenia pozostają chronione.
Tak. Możesz otworzyć istniejący projekt, edytować skrypt lub slajdy i ponownie wygenerować zmienione sceny. Oszczędza to czas i pozwala na bieżąco aktualizować cykliczne szkolenia oraz prezentacje o spersonalizowane treści.
