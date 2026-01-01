Prezenter AI

Prezentacje wideo AI w ponad 175 językach i dialektach

HeyGen’s AI Presenter pomaga tworzyć dopracowane filmy bez kamer, studia i występów przed kamerą. Zamiast nagrywać siebie, piszesz scenariusz, wybierasz prezentera, a HeyGen generuje wideo, które przekazuje Twoją wiadomość w sposób jasny i spójny.

  • Ponad 1000 realistycznych prezenterów AI
  • Mów w ponad 175 językach i dialektach
  • Twórz profesjonalne filmy w kilka minut
120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Opinie

Jak tworzyć filmy z prezenterami AI?

Zamień dowolny pomysł, dokument lub materiał szkoleniowy w angażujące wideo z realistycznym prezenterem AI.

HeyGen sprawia, że tworzenie profesjonalnych filmów jest proste, szybkie i skalowalne.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Otwórz nowy szkic wideo

Zaloguj się do HeyGen, otwórz istniejący szkic, wybierz gotowy szablon lub rozpocznij projekt od zera.

Krok 2

Wybierz swojego prezentera AI

Wybierz spośród ponad 1100 awatarów, takich jak Business Casual Lily, lub stwórz własnego prezentera na podstawie jednego zdjęcia albo nagrania wideo.

Krok 3

Dodaj swój skrypt lub głos

Napisz lub wklej swój tekst i skorzystaj z asystenta skryptów AI HeyGen, aby dopracować swoją wiadomość. Możesz też przesłać własne nagranie audio lub wybrać jeden z ponad 600 głosów text‑to‑speech.

Krok 4

Wygeneruj i pobierz swój film

Wyrenderuj swój film z prezenterem w kilka minut, sprawdź efekt, a następnie pobierz go lub udostępnij od razu.

HeyGen AI video creation dashboard with URL input for script generation and various video tools.

Potężne funkcje, dzięki którym nasz prezenter AI wyróżnia się na tle innych


Wypróbuj za darmo teraz
Dowiedz się więcej
Prezenter AI

Konfigurowalni prezenterzy AI

Wybierz spośród ponad 1100 prezenterów AI lub zaprojektuj takiego, który odzwierciedla Twoją markę, lidera firmy albo Ciebie. Dodaj logotypy, tła, gesty i stroje, aby każda prezentacja była spójna z marką i autentyczna.

a photo and a video of a woman with curly hair
Prezenter AI

Prezenterzy AI mówiący w ponad 175 językach i dialektach

Lokalizuj swoje treści bez wysiłku. Twoi prezenterzy AI mogą mówić w ponad 100 językach i dialektach, z perfekcyjną wymową i naturalną synchronizacją ruchu ust.

Zachowaj oryginalny głos lub sklonuj własny, aby tworzyć wielojęzyczne filmy, które brzmią naturalnie i spójnie.

a photo and a video of a woman with curly hair
Prezenter AI

Narzędzia AI, które zwiększają efektywność

  • Profesjonalne szablony: twórz szkice w kilka minut
  • Od dokumentu do wideo: zamieniaj pliki PDF lub prezentacje PPT w nagrywane szkoleniowe filmy z lektorem
  • Asystent skryptów AI: Opracowuj dialogi z pomocą GPT
  • Głosy tekst-na-mowę: wybierz spośród ponad 600 opcji głosowych
  • Personalizacja marki: dodaj swoje logo i elementy identyfikacji wizualnej
  • Bez sprzętu: Pożegnaj się z kamerami i ręcznym nagrywaniem
a photo and a video of a woman with curly hair

Najczęściej zadawane pytania dotyczące prezenterów AI

Czym jest prezenter AI?

Prezenter AI to wirtualny prezenter na ekranie, który odczytuje Twój skrypt w formie wideo. Dzięki HeyGen możesz tworzyć profesjonalne materiały z prezenterem bez kamer i nagrań, co sprawia, że produkcja wideo jest szybsza, bardziej spójna i łatwiejsza do skalowania.

Jak mogę stworzyć wideo z prezenterem AI?

Zaloguj się do HeyGen, wybierz swojego prezentera/awatar AI, dodaj skrypt lub nagranie głosowe, dostosuj branding i wygeneruj w zaledwie kilka minut profesjonalnej jakości wideo.

Czy prezenterów AI można używać do szkoleń i onboardingu?

Tak. Wiele zespołów korzysta z prezenterów AI HeyGen do onboardingu, szkoleń z zakresu compliance oraz wewnętrznych programów szkoleniowych. Filmy prowadzone przez prezentera pomagają przekazywać spójne wyjaśnienia i są łatwe do zaktualizowania, gdy procesy lub zasady ulegają zmianie.

Czy mogę użyć własnego głosu w moim wideo z prezenterem AI?

Tak. Możesz przesłać swoje nagranie głosu lub sklonować je za pomocą technologii klonowania głosu HeyGen, dzięki czemu Twój prezenter AI będzie mówił naturalnie w Twoim tonie i akcencie.

Czy prezenterzy AI nadają się do działań marketingowych i sprzedażowych?

Tak. Zespoły korzystają z prezenterów AI HeyGen do prezentacji produktów, ogłoszeń i edukacyjnych treści sprzedażowych. W połączeniu z Personalized Video Platform możesz dopasować przekaz do różnych odbiorców.

Czy mogę dostosować głos i wygląd prezentera?

Tak. HeyGen oferuje różnych prezenterów i style, które pasują do Twojej marki. Aby mieć większą kontrolę nad tonem głosu i sposobem mówienia, niektóre zespoły korzystają z AI Voice Generator razem z filmami z prezenterami.

Ile czasu zajmuje stworzenie wideo z prezenterem AI?

Większość filmów można stworzyć w kilka minut. Gdy Twój skrypt jest gotowy, HeyGen szybko generuje wideo z prezenterem, a aktualizacje wymagają jedynie edycji tekstu.

Czy potrzebuję sprzętu do nagrywania?

Nie. Możesz tworzyć w pełni online profesjonalne filmy z prezenterem AI. Nie są potrzebne żadne kamery, mikrofony, studia ani narzędzia do montażu — wystarczy Twój scenariusz i wyobraźnia.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background