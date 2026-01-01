HeyGen’s AI Presenter pomaga tworzyć dopracowane filmy bez kamer, studia i występów przed kamerą. Zamiast nagrywać siebie, piszesz scenariusz, wybierasz prezentera, a HeyGen generuje wideo, które przekazuje Twoją wiadomość w sposób jasny i spójny.
Jak tworzyć filmy z prezenterami AI?
Zamień dowolny pomysł, dokument lub materiał szkoleniowy w angażujące wideo z realistycznym prezenterem AI.
HeyGen sprawia, że tworzenie profesjonalnych filmów jest proste, szybkie i skalowalne.
Zaloguj się do HeyGen, otwórz istniejący szkic, wybierz gotowy szablon lub rozpocznij projekt od zera.
Wybierz spośród ponad 1100 awatarów, takich jak Business Casual Lily, lub stwórz własnego prezentera na podstawie jednego zdjęcia albo nagrania wideo.
Napisz lub wklej swój tekst i skorzystaj z asystenta skryptów AI HeyGen, aby dopracować swoją wiadomość. Możesz też przesłać własne nagranie audio lub wybrać jeden z ponad 600 głosów text‑to‑speech.
Wyrenderuj swój film z prezenterem w kilka minut, sprawdź efekt, a następnie pobierz go lub udostępnij od razu.
Potężne funkcje, dzięki którym nasz prezenter AI wyróżnia się na tle innych
Konfigurowalni prezenterzy AI
Wybierz spośród ponad 1100 prezenterów AI lub zaprojektuj takiego, który odzwierciedla Twoją markę, lidera firmy albo Ciebie. Dodaj logotypy, tła, gesty i stroje, aby każda prezentacja była spójna z marką i autentyczna.
Prezenterzy AI mówiący w ponad 175 językach i dialektach
Lokalizuj swoje treści bez wysiłku. Twoi prezenterzy AI mogą mówić w ponad 100 językach i dialektach, z perfekcyjną wymową i naturalną synchronizacją ruchu ust.
Zachowaj oryginalny głos lub sklonuj własny, aby tworzyć wielojęzyczne filmy, które brzmią naturalnie i spójnie.
Narzędzia AI, które zwiększają efektywność
Prezenter AI to wirtualny prezenter na ekranie, który odczytuje Twój skrypt w formie wideo. Dzięki HeyGen możesz tworzyć profesjonalne materiały z prezenterem bez kamer i nagrań, co sprawia, że produkcja wideo jest szybsza, bardziej spójna i łatwiejsza do skalowania.
Zaloguj się do HeyGen, wybierz swojego prezentera/awatar AI, dodaj skrypt lub nagranie głosowe, dostosuj branding i wygeneruj w zaledwie kilka minut profesjonalnej jakości wideo.
Tak. Wiele zespołów korzysta z prezenterów AI HeyGen do onboardingu, szkoleń z zakresu compliance oraz wewnętrznych programów szkoleniowych. Filmy prowadzone przez prezentera pomagają przekazywać spójne wyjaśnienia i są łatwe do zaktualizowania, gdy procesy lub zasady ulegają zmianie.
Tak. Możesz przesłać swoje nagranie głosu lub sklonować je za pomocą technologii klonowania głosu HeyGen, dzięki czemu Twój prezenter AI będzie mówił naturalnie w Twoim tonie i akcencie.
Tak. Zespoły korzystają z prezenterów AI HeyGen do prezentacji produktów, ogłoszeń i edukacyjnych treści sprzedażowych. W połączeniu z Personalized Video Platform możesz dopasować przekaz do różnych odbiorców.
Tak. HeyGen oferuje różnych prezenterów i style, które pasują do Twojej marki. Aby mieć większą kontrolę nad tonem głosu i sposobem mówienia, niektóre zespoły korzystają z AI Voice Generator razem z filmami z prezenterami.
Większość filmów można stworzyć w kilka minut. Gdy Twój skrypt jest gotowy, HeyGen szybko generuje wideo z prezenterem, a aktualizacje wymagają jedynie edycji tekstu.
Nie. Możesz tworzyć w pełni online profesjonalne filmy z prezenterem AI. Nie są potrzebne żadne kamery, mikrofony, studia ani narzędzia do montażu — wystarczy Twój scenariusz i wyobraźnia.
