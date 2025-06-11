HeyGen automatycznie transkrybuje mowę z nagrań audio i wykrywa zmiany mówców, dzięki czemu napisy pozostają dokładne w wywiadach, panelach i nagraniach z wieloma głosami. System stosuje inteligentną interpunkcję i dzieli linie dla lepszej czytelności, tworząc przejrzyste ścieżki napisów, które możesz edytować lub eksportować jako pliki SRT i VTT za pomocą generatora napisów. To pozwala zaoszczędzić godziny w porównaniu z ręczną transkrypcją i zapewnia dostępność dla widzów, którzy polegają na napisach w wideo online.