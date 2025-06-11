Dodawaj napisy do wideo na dużą skalę: generator napisów do filmów

Prześlij wideo lub wklej link, aby w kilka minut otrzymać dokładne, edytowalne napisy. HeyGen transkrybuje dźwięk, dopasowuje timing i eksportuje pliki SRT lub napisy wtopione, dzięki czemu Twoje treści są dostępne i zoptymalizowane pod kątem platform – bez ręcznego tworzenia napisów.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Klipy społecznościowe i treści krótkiego formatu

Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.

Szkolenia i komunikacja wewnętrzna

Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.

Prezentacje marketingowe i produktowe

Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.

Wywiady, podcasty i panele

Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.

E-learning i zgodność z przepisami

Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.

Globalna dystrybucja i lokalizacja

Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do dodawania napisów do wideo

HeyGen łączy szybkie transkrypcje, naturalne dopasowanie napisów do mowy oraz proste narzędzia stylizacji, dzięki czemu zespoły i twórcy mogą dodawać napisy do filmów na dużą skalę. Zwiększ retencję, popraw zaangażowanie i spełniaj standardy dostępności bez korzystania ze skomplikowanych narzędzi.

Szybka, dokładna transkrypcja

Generuj napisy w kilka minut, z interpunkcją i rozpoznawaniem mówców. HeyGen koryguje typowe błędy i dodaje znaczniki czasowe, aby Twoje napisy odzwierciedlały naturalny rytm mowy i pozostały czytelne.

W pełni edytowalne i konfigurowalne napisy

Wybieraj czcionki, rozmiary, położenie i animacje. Ręcznie edytuj transkrypcje lub zaakceptuj sugerowane poprawki, a następnie eksportuj napisy w formacie SRT, VTT lub wersje z wtopionymi napisami, przygotowane pod platformy społecznościowe i odtwarzacze internetowe.

Skaluj i lokalizuj bez wysiłku

Twórz serie filmów z napisami oraz zlokalizowane ścieżki napisów za pomocą narzędzia do tłumaczenia wideo. Przygotowuj wielojęzyczne napisy i eksporty dla globalnej widowni bez ponownego nagrywania i ręcznego tłumaczenia.

Automatyczne generowanie napisów z rozpoznawaniem mówców

HeyGen automatycznie transkrybuje mowę z nagrań audio i wykrywa zmiany mówców, dzięki czemu napisy pozostają dokładne w wywiadach, panelach i nagraniach z wieloma głosami. System stosuje inteligentną interpunkcję i dzieli linie dla lepszej czytelności, tworząc przejrzyste ścieżki napisów, które możesz edytować lub eksportować jako pliki SRT i VTT za pomocą generatora napisów. To pozwala zaoszczędzić godziny w porównaniu z ręczną transkrypcją i zapewnia dostępność dla widzów, którzy polegają na napisach w wideo online.

Precyzyjne wyczucie czasu i dokładne co do klatki dopasowanie

Napisy są synchronizowane z dźwiękiem na poziomie sylab i fraz, dzięki czemu tekst pojawia się naturalnie wraz z mową. Silnik synchronizacji HeyGen uwzględnia pauzy, nakładanie się kwestii i muzykę, aby napisy nie zasłaniały ważnych ujęć, co czyni go kluczowym narzędziem w montażu wideo. Eksporty obejmują pliki z dokładnym kodem czasowym, gotowe do tworzenia napisów zamkniętych, publikacji w mediach społecznościowych oraz pracy w profesjonalnych środowiskach emisyjnych.

Kontrola stylu i predefiniowane ustawienia platformy

Zastosuj firmowe czcionki, kolory, marginesy stref bezpiecznych oraz animowane style napisów jednym kliknięciem. HeyGen zawiera gotowe ustawienia dla Facebooka, Instagrama, YouTube’a i TikToka, dzięki czemu napisy pozostają czytelne w różnych proporcjach obrazu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wypalonych na stałe napisów do social mediów, czy miękkich, przełączanych plików dla odtwarzaczy streamingowych, opcje stylizacji sprawią, że Twoje wideo będzie spójne z marką i zgodne z konwencjami poszczególnych platform.

Zbiorcze tworzenie napisów i lokalizacja treści w ramach jednego procesu

Przetwarzaj wiele filmów jednocześnie, mapując dane z plików CSV lub przesyłane foldery na szablony. HeyGen następnie generuje napisy, zlokalizowane ścieżki napisów oraz pakiety eksportowe dla każdego języka. W połączeniu z naszym tłumaczem wideo możesz tworzyć zdubbingowane wersje głosowe i zsynchronizowane napisy, aby szybko zwiększyć zasięg bez konieczności tworzenia nowych wersji master wideo.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie image‑to‑video na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, może wyglądać zupełnie inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak masowo dodawać napisy do wideo za pomocą HeyGen

Dodaj napisy do swoich filmów w czterech prostych krokach.

Krok 1

Prześlij lub wklej adres URL

Dodaj plik wideo lub wklej publiczny link. HeyGen obsługuje popularne formaty i import z chmury, dzięki czemu możesz zacząć od razu.

Krok 2

Automatycznie generuj napisy

Wybierz język mówiony i uruchom transkrypcję. HeyGen rozpoznaje mówców, dodaje interpunkcję i dopasowuje linie do dźwięku dla precyzyjnego timingu, dzięki czemu jest skutecznym narzędziem do edycji wideo do tworzenia napisów.

Krok 3

Edytuj i stylizuj napisy

Przejrzyj transkrypcję, popraw ewentualne kwestie i wybierz styl napisów lub gotowe presety dla platform. Dodaj napisy wtopione w obraz albo pozostaw je jako napisy miękkie, które można włączać i wyłączać podczas odtwarzania.

Krok 4

Eksportuj i wdrażaj

Eksportuj pliki SRT, VTT lub MP4 z wtopionymi napisami, zoptymalizowane pod kątem Feedu, Relacji lub odtwarzaczy internetowych, aby zwiększyć dostępność napisów wideo. Skorzystaj z eksportu wsadowego, aby tworzyć wielojęzyczne pakiety i gotowe do przesłania zasoby dla menedżerów reklam.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak dodać napisy do wideo w HeyGen?

Prześlij swój film lub wklej link, wybierz język mówiony i uruchom automatyczną transkrypcję. W razie potrzeby edytuj transkrypt, wybierz styl lub opcje eksportu, a następnie wyeksportuj pliki SRT, VTT lub wideo z wtopionymi napisami, gotowe do dystrybucji.

Czy automatycznie generowane napisy są dokładne?

HeyGen zapewnia bardzo dokładne automatyczne napisy z interpunkcją i rozpoznawaniem mówców. Dokładność zależy od jakości dźwięku i poziomu szumów w tle. Możesz ręcznie edytować transkrypcje, aby zapewnić 100% poprawności, a następnie wyeksportować finalne pliki z napisami, korzystając z generatora napisów.

W jakich formatach napisów mogę eksportować?

Eksportuj pliki z napisami w formacie soft, takie jak SRT i VTT, dla odtwarzaczy obsługujących włączane i wyłączane napisy, albo eksportuj wypalone pliki MP4 z napisami wtopionymi bezpośrednio w wideo, aby zapewnić lepsze wrażenia z oglądania. HeyGen umożliwia także pakowanie wersji językowych do zbiorczego eksportu, dzięki czemu możesz dodać napisy do jednego wideo w wielu językach.

Czy mogę dostosować styl napisów, aby pasował do mojej marki?

Tak. Wybieraj czcionki, rozmiary, kolory, tła w ramkach oraz marginesy strefy bezpiecznej. HeyGen zawiera gotowe presety zoptymalizowane pod media społecznościowe, dzięki czemu napisy pozostają czytelne zarówno na telefonach, jak i na komputerach.

Czy HeyGen obsługuje wiele języków i lokalizację?

Tak. Użyj tłumacza wideo do generowania przetłumaczonych skryptów i ścieżek napisów. HeyGen synchronizuje przetłumaczone napisy z odpowiednim czasem wyświetlania, dzięki czemu zlokalizowane filmy brzmią naturalnie w każdym języku.

Czy mogę dodać napisy do wielu filmów jednocześnie?

Tak. Użyj przetwarzania wsadowego, aby obrabiać całe foldery lub mapować wpisy z pliku CSV na szablony. HeyGen wygeneruje napisy, zlokalizowane ścieżki oraz pakiety eksportowe dla wszystkich filmów w danym zadaniu.

Jak napisy wpływają na SEO i widoczność w sieci?

Możliwość wyszukiwania w transkrypcjach i wgrane na stałe napisy poprawiają dostępność i wydłużają czas spędzany na stronie, co może zwiększyć widoczność organiczną. Pliki SRT/VTT pomagają również platformom indeksować treści mówione dla lepszej wykrywalności, zwiększając widoczność napisów wideo.

Czy moje przesłane pliki i napisy są prywatne i bezpieczne?

HeyGen szyfruje przesyłane pliki i bezpiecznie przechowuje wygenerowane zasoby, dzięki czemu Twoje projekty montażu wideo pozostają chronione. Zachowujesz pełne prawa do swoich treści i możesz kontrolować udostępnianie, okres przechowywania oraz ustawienia eksportu zgodnie ze swoimi potrzebami w zakresie prywatności.

