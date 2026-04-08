Aplikacja Seedance 2.0 – generator wideo AI
Najbardziej filmowy model wideo AI na świecie działa teraz w HeyGen. Generuj kinowe ujęcia b-roll z krótkiego opisu, umieszczaj siebie w materiałach Seedance albo przechodź od pojedynczego pomysłu do w pełni gotowego wideo. Trzy narzędzia, jedna platforma, żadnej ekipy potrzebnej.
Funkcje Seedance 2.0 w HeyGen
Multimodalne filmowe wideo z jednego paska poleceń
Otwórz generator wideo AI, wybierz model Seedance 2 i wpisz opis swojej sceny. Dołącz obrazy referencyjne, wybierz postać, dodaj audio oraz ustaw proporcje obrazu i czas trwania — wszystko z jednego paska poleceń. Wybierz gotowy szablon, taki jak Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move lub Multi-Character Scene, aby natychmiast rozpocząć.
Tekst na wideo z kinową kontrolą kamery
Opisz dowolną scenę, a Seedance 2.0 wygeneruje ujęcia z fizycznie poprawnym ruchem, realistycznym oświetleniem i filmową głębią ostrości dzięki narzędziu text to video. Model interpretuje wskazówki dotyczące pracy kamery z Twojej podpowiedzi, więc najazdy, ujęcia z kranu, sekwencje FPV i zbliżenia reagują na naturalny język. Twoje ujęcia b-roll wyglądają jak wyreżyserowane, a nie wygenerowane.
Obraz referencyjny i wejście wideo
Prześlij zdjęcie produktu, zasób marki lub istniejący klip i przełącz się w tryb Ref to Video. Seedance 2.0 tworzy filmowe ujęcia wokół Twojego materiału referencyjnego, korzystając z przepływu pracy image to video, zachowując gradację kolorów, kompozycję i tożsamość wizualną, a jednocześnie dodając dynamiczny ruch kamery i fizycznie realistyczne ruchy, które ożywiają statyczne treści.
Natywne klonowanie głosu i wielojęzyczna synchronizacja ruchu ust
Materiał Seedance 2.0 w HeyGen jest dostarczany z pełną integracją audio. Dodawaj narrację za pomocą klonowania głosu AI w ponad 175 językach z precyzyjną do klatki synchronizacją ruchu ust, która dopasowuje każde słowo do ruchu na ekranie. Inne platformy oferujące Seedance udostępniają surowe, nieme klipy. HeyGen dostarcza w pełni zlokalizowane wideo.
Zweryfikowane ludzkie twarze w materiałach Seedance
Seedance 2.0 nie pozwala na używanie prawdziwych ludzkich twarzy w swoim publicznym API. Infrastruktura HeyGen do pozyskiwania zgód i weryfikacji tożsamości całkowicie to zmienia. Sklonuj AI siebie w kilka minut, a Twoje zweryfikowane podobieństwo pojawi się w filmowych ujęciach Seedance dzięki Avatar IV z zablokowaną tożsamością, strojem i pełną spójnością wizualną w każdym ujęciu. Żadna inna platforma nie oferuje takich możliwości.
Zastosowania
Filmy brandingowe i kampanijne
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Treści do social mediów i reklamy w stylu UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Prezentacje i demonstracje produktów
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Filmowe sceny z wieloma postaciami
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Szkolenia i edukacja
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Przywództwo opiniotwórcze i marka osobista
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Jak to działa
Seedance 2.0 jest zintegrowany z trzema narzędziami w HeyGen. Każde z nich zostało stworzone z myślą o innym przepływie pracy. Używaj jednego lub połącz wszystkie trzy.
Otwórz generator wideo AI
Uruchom generator wideo AI w HeyGen. Domyślnie wybrany jest Seedance 2, z dostępnym trybem Ref to Video do generowania na podstawie materiału referencyjnego.
Napisz własny prompt lub wybierz gotowy szablon
Wpisz opis swojej sceny lub wybierz Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move albo Multi-Character Scene. Ustaw czas trwania do 10 sekund i wybierz format 16:9 lub dowolne inne proporcje obrazu.
Dołącz referencje i wygeneruj
Dodaj obrazy referencyjne, wybierz postać, ustaw język lub dołącz audio z paska wprowadzania. Kliknij „Generuj”, a Seedance 2.0 w jednym przebiegu stworzy filmowe ujęcia.
Przejrzyj, edytuj i opublikuj
Podejrzyj swoją generację w sekcji Ostatnie kreacje. Pobierz ją jako MP4, wyślij do Avatar Shots lub Video Agent w celu dalszej edycji albo opublikuj bezpośrednio na dowolnej platformie.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Seedance 2.0 i dlaczego znajduje się w HeyGen?
Seedance 2.0 to filmowy model generowania wideo oparty na AI, znany z fizycznie realistycznego ruchu, obsługi wielu typów danych wejściowych oraz spójności postaci. HeyGen zintegrował go w trzech narzędziach, abyś mógł wyjść poza samo tworzenie surowych klipów i tworzyć kompletne filmy ze zweryfikowanymi twarzami, lektorem, wielojęzycznym wyjściem oraz kontrolą edycyjną, której samodzielne platformy Seedance nie są w stanie zapewnić.
Co mogę stworzyć w Seedance 2.0 na HeyGen, czego nie zrobię nigdzie indziej?
Samodzielne platformy Seedance generują nieme, 15‑sekundowe klipy bez prawdziwych ludzkich twarzy. HeyGen dodaje zweryfikowaną tożsamość dzięki generatorowi awatarów AI, kompletnemu montażowi wideo za pomocą Video Agent, lektorowi w ponad 175 językach, synchronizacji ruchu ust oraz filmowym ujęciom trwającym do trzech minut. Ta integracja zamienia surowy model w pełny, profesjonalny proces produkcyjny.
Jak wygenerować filmowe ujęcia b-roll za pomocą Seedance 2.0?
Otwórz AI Video Generator, wybierz Seedance 2 i wpisz opis sceny lub prześlij obraz referencyjny w trybie Ref to Video. Wybierz preset, ustaw czas trwania i proporcje obrazu, a model wygeneruje filmowe ujęcia z realistycznym oświetleniem i ruchem kamery. Skorzystaj z generatora scenariuszy wideo, jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu promptu.
Czy mogę umieścić swoją twarz w materiałach Seedance 2.0?
Publiczne API Seedance 2.0 blokuje prawdziwe ludzkie twarze. HeyGen jest jedyną platformą, na której zweryfikowane twarze mogą pojawiać się w materiałach Seedance, dzięki uzyskaniu bezpośredniej zgody i weryfikacji tożsamości. Sklonuj siebie raz, a Twój wizerunek pozostanie zabezpieczony we wszystkich filmowych scenach, które wygenerujesz.
Czym są presety w generatorze wideo AI?
Pasek promptów zawiera cztery presety Seedance 2.0: Multi-Scene Cut do sekwencji z wieloma ujęciami, UGC-Style Ad do treści tworzonych z myślą o social media, Dynamic Camera Move do filmowego prowadzenia kamery oraz Multi-Character Scene do umieszczania wielu postaci w jednym ujęciu. Każdy preset konfiguruje model pod konkretny, kreatywny sposób pracy.
Czy mogę tłumaczyć filmy Seedance 2.0 na inne języki?
Każde wideo Seedance 2.0 w HeyGen obsługuje pełne tłumaczenie za pomocą tłumacza wideo AI z dubbingiem AI w ponad 175 językach. Twój lektor jest klonowany w każdym języku docelowym z idealnie zsynchronizowanym ruchem ust, dzięki czemu jedno wideo staje się globalnym zasobem bez ponownego nagrywania.
Czy jakość nagrań jest wystarczająco wysoka do płatnych kampanii i emisji telewizyjnych?
Seedance 2.0 tworzy filmowe ujęcia, ocenione na G2 jako nr 1 pod względem realizmu, z fizycznie poprawnym ruchem i spójną identyfikacją wizualną. Dopracuj każdą scenę za pomocą edytora wideo AI i eksportuj w formatach gotowych do emisji telewizyjnej, płatnych kampanii w social mediach lub osadzania na stronie.
Czy zespoły produkcyjne widzą wymierne rezultaty?
Vision Creative Labs zwiększyło swoją produkcję z 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen. Dodanie materiału Seedance 2.0 zapewnia filmową jakość przy takiej skali, bez potrzeby zwiększania zatrudnienia, rezerwacji studia ani dodatkowej logistyki produkcyjnej.
Ile kosztuje Seedance 2.0 w HeyGen?
HeyGen oferuje bezpłatny plan, który obejmuje dostęp do Seedance 2.0 we wszystkich trzech narzędziach. Przetestuj Avatar Shots, Video Agent i AI Video Generator, zanim podejmiesz decyzję. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie dla twórców, a dla dużych zespołów dostępne są niestandardowe ceny dla klientów korporacyjnych.
Czym jest tryb Ref to Video i kiedy powinienem go używać?
Tryb Ref to Video pozwala przesyłać istniejące nagrania lub klipy jako materiał referencyjny obok Twojej tekstowej podpowiedzi. Seedance 2.0 analizuje ruch, styl i tempo Twojego materiału referencyjnego i generuje nowe, filmowe ujęcia, które do niego pasują. Używaj go, gdy chcesz odtworzyć ruch kamery, dopasować się do istniejącego stylu wizualnego lub rozbudować scenę, którą już nakręciłeś.
Zacznij tworzyć z HeyGen
Twórz filmowe wideo AI z Seedance 2.0. Ujęcia B-roll, nagrania z awatarem i kompletne filmy z jednego promptu. Bez ekipy.