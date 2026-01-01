Aplikacja do masowego tworzenia spersonalizowanych filmów wideo
Zamień pojedynczy arkusz kalkulacyjny w setki unikalnych, spersonalizowanych filmów dzięki batch video creator od HeyGen. Prześlij plik CSV zawierający imiona, wiadomości i własne zmienne, a następnie automatycznie wygeneruj dopracowane filmy dla każdego wiersza. Bez kamer, bez oprogramowania do montażu, bez sesji nagraniowych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz spersonalizowanego outreachu, materiałów onboardingowych czy komunikacji na dużą skalę, HeyGen zajmie się całą produkcją.
Funkcje kreatora seryjnych wideo
Silnik personalizacji oparty na plikach CSV
Prześlij arkusz kalkulacyjny z kolumnami na imiona, stanowiska, firmy, spersonalizowane wiadomości lub dowolne inne zmienne wymagane przez Twoją kampanię. Kreator filmów wsadowych odczytuje każdy wiersz i dynamicznie wstrzykuje dane do Twojego szablonu wideo, tworząc unikalny materiał dla każdego wpisu. Każde wideo sprawia wrażenie przygotowanego indywidualnie, ponieważ scenariusz, tekst na ekranie i narracja dostosowują się do danych z konkretnego wiersza. Dzięki temu procesowi możesz stworzyć 500 spersonalizowanych filmów przy takim samym nakładzie pracy, jaki wymaga przygotowanie jednego, zamieniając swój przepływ pracy text to video w skalowalną linię produkcyjną, która zastępuje tygodnie ręcznego nagrywania.
Zautomatyzowane generowanie głosu i obrazu
Każde wideo w Twojej serii jest renderowane z idealnie zsynchronizowaną narracją, elementami na ekranie i przejściami, którymi automatycznie zarządza silnik renderujący HeyGen. Wybierz spośród ponad 300 głosów w 175+ językach, a system zastosuje wybrany głos do każdej spersonalizowanej wersji skryptu. Połącz to z możliwościami AI video generator, aby tworzyć materiały o jakości studyjnej dla każdego odbiorcy. Nie ma potrzeby ponownego nagrywania narracji ani ręcznego dopasowywania timingu. Platforma zajmuje się tempem audio, synchronizacją obrazu i formatami eksportu, dzięki czemu każde wideo spełnia profesjonalne standardy bez potrzeby postprodukcji.
Szablonowy przepływ pracy wsadowej
Zaprojektuj swój film raz, korzystając z systemu szablonów HeyGen, a następnie pozwól silnikowi wsadowemu powielić go i dostosować do całego Twojego zbioru danych. Ustaw układ, branding, tło, muzykę i styl prezentera w jednym szablonie, a kreator filmów wsadowych zastosuje te ustawienia do każdego wiersza w Twoim pliku CSV. Takie podejście zapewnia spójność marki w setkach materiałów, jednocześnie umożliwiając indywidualne dostosowanie każdego filmu za pomocą zmiennych w arkuszu kalkulacyjnym.script to videomogą w kilka minut przekształcić każdy gotowy szablon w zasób przygotowany do produkcji wsadowej.
Wielojęzyczne generowanie wsadowe
Twórz spersonalizowane filmy w wielu językach w ramach jednego wsadu. Przypisz kody językowe w pliku CSV, a HeyGen wygeneruje każdy film z odpowiednią ścieżką narracji, synchronizacją ust AI, oraz zlokalizowaną formą przekazu. W połączeniu z klonowaniem głosu AI Twoja produkcja wsadowa zachowuje spójną tożsamość głosu nawet przy obsłudze ponad 175 języków i dialektów. Eliminuje to konieczność prowadzenia osobnych kampanii dla każdego regionu i skraca proces, który w tradycyjnej lokalizacji trwałby miesiącami, do jednej operacji wsadowej.
Skalowalny eksport i dystrybucja
Po zakończeniu przetwarzania serii możesz pobrać wszystkie filmy pojedynczo lub jako zbiorczy eksport gotowy do dystrybucji. Każdy plik jest oznaczony i uporządkowany według identyfikatorów z pliku CSV, co ułatwia dopasowanie filmów do odbiorców lub ich przesłanie do CRM, platformy e‑mailowej czy LMS. Kreator filmów seryjnych generuje pliki MP4 w jakości HD, dostosowane do każdego kanału. Zintegruj się z HeyGen API, aby zautomatyzować cały proces od przesłania arkusza kalkulacyjnego do dostarczenia materiałów, łącząc swój edytor wideo AI bezpośrednio ze stosem dystrybucyjnym, bez ręcznej obsługi plików.
Zastosowania
Spersonalizowany kontakt sprzedażowy na dużą skalę
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Wdrożenie i szkolenie pracowników
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Follow-upy po wydarzeniach i webinarach
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Kontakt z klientem w zakresie sukcesu i odnowienia umowy
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Zlokalizowane wdrażanie kampanii
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Komunikacja wewnętrzna i aktualizacje
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Jak to działa
Twórz spersonalizowane serie wideo w czterech krokach – od arkusza kalkulacyjnego do setek gotowych, przygotowanych do udostępniania filmów.
Przygotuj swój plik CSV
Zorganizuj dane do personalizacji w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc kolumny dla każdej zmiennej: imion, wiadomości, tytułów lub dowolnych pól niestandardowych.
Zbuduj swój szablon
Zaprojektuj pojedynczy szablon wideo z polami zastępczymi powiązanymi z kolumnami Twojego pliku CSV. Ustaw elementy wizualne, głos i branding.
Prześlij i wygeneruj
Prześlij swój plik CSV do kreatora filmów seryjnych. HeyGen przetworzy każdy wiersz i automatycznie wygeneruje unikalne, spersonalizowane wideo.
Pobierz i udostępnij
Przejrzyj gotowe filmy, pobierz je pojedynczo lub hurtowo i udostępniaj przez e‑mail, CRM, LMS lub dowolny inny kanał.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest kreator filmów wsadowych i jak działa z HeyGen?
Narzędzie do masowego tworzenia wideo pozwala produkować wiele spersonalizowanych filmów jednocześnie, korzystając z jednego szablonu i pliku z danymi. W HeyGen przesyłasz arkusz CSV zawierający zmienne, przypisujesz je do odpowiednich pól w szablonie wideo, a platforma generuje unikalny film dla każdego wiersza. Cały proces przebiega automatycznie, dzięki czemu otrzymujesz setki gotowych nagrań bez konieczności osobnego nagrywania czy edytowania któregokolwiek z nich.
Ile spersonalizowanych filmów mogę utworzyć w jednej serii?
HeyGen obsługuje partie liczące setki filmów w jednym uruchomieniu. Dokładny limit zależy od poziomu Twojego planu, ale płatne plany są zaprojektowane z myślą o produkcji na dużą skalę. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz 50 filmów do działań sprzedażowych, czy 500 powitań onboardingowych, kreator filmów wsadowych przetwarza je równolegle, dzięki czemu czas realizacji liczony jest w minutach, a nie w dniach.
Jakie dane mogę umieścić w pliku CSV do personalizacji?
Twój plik CSV może zawierać dowolne zmienne tekstowe: imiona odbiorców, nazwy firm, stanowiska, spersonalizowane wiadomości, odniesienia do produktów, kody językowe lub dowolne inne pola istotne dla Twojej kampanii. Każda kolumna staje się zmienną, którą możesz wstawić do scenariusza wideo, tekstu na ekranie lub narracji. Nie ma tu sztywnego schematu — samodzielnie projektujesz poziom personalizacji tak, aby pasował do Twojego przypadku użycia.
Czy filmy tworzone seryjnie będą wyglądać na spersonalizowane, czy raczej masowo produkowane?
Każde wideo jest renderowane osobno, z własną narracją, tekstami na ekranie i danymi zmiennymi, dzięki czemu odbiorcy widzą treści skierowane konkretnie do nich. AI spokesperson wypowiada ich imię, odnosi się do ich firmy i przekazuje komunikat dopasowany do ich sytuacji. Efekt przypomina indywidualne wideo jeden na jeden, a nie masową wysyłkę z podmienionym logo.
Czy mogę użyć własnego głosu lub niestandardowego prezentera w filmach tworzonych seryjnie?
Tak. Możesz sklonować swój głos z krótkiej próbki audio i zastosować go we wszystkich filmach w serii, dzięki czemu każda spersonalizowana wiadomość będzie brzmiała tak, jakby pochodziła bezpośrednio od Ciebie. Możesz też użyć niestandardowego prezentera stworzonego ze zdjęcia przy użyciu technologiiawataru fotograficznego AI, co oznacza, że ani Ty, ani wynajęty aktor nie musicie pojawiać się przed kamerą w żadnym z filmów.
Jak mogę tworzyć seryjne filmy w wielu językach?
Dodaj kolumnę języka do swojego pliku CSV i przypisz docelowy język dla każdego wiersza. HeyGen wygeneruje każdy film z odpowiednią narracją językową i precyzyjną synchronizacją ruchu ust. W połączeniu z AI dubbing możesz przygotować jedną partię materiałów obejmującą ponad 175 języków, dostarczając zlokalizowane treści do każdego regionu bez konieczności prowadzenia oddzielnych cykli produkcyjnych.
Czy mogę zintegrować kreator seryjnych wideo z moim CRM-em lub platformą e‑mailową?
HeyGen udostępnia API, które łączy Twój wsadowy proces tworzenia wideo z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak CRM-y, platformy e‑mailowe i systemy automatyzacji marketingu. Możesz programowo uruchamiać wsadowe generowanie, mapować wygenerowane filmy do rekordów kontaktów oraz osadzać spersonalizowane linki do wideo bezpośrednio w sekwencjach działań sprzedażowych i marketingowych. Dzięki temu kreator wideo wsadowych staje się w pełni zautomatyzowanym pipeline’em – od źródła danych aż do skrzynki odbiorczej odbiorcy.
Czy można bezpłatnie wypróbować narzędzie HeyGen do masowego tworzenia wideo?
HeyGen oferuje bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, który pozwala Ci poznać platformę i tworzyć filmy. Tryb wsadowy jest dostępny w płatnych planach, zaczynających się od 24 USD miesięcznie, które odblokowują wyższe limity wolumenu, klonowanie głosu oraz dostęp do pełnej biblioteki prezenterów i szablonów. Możesz przetestować główny przepływ pracy w darmowym planie, zanim przejdziesz na wyższy poziom.
Jak masowe tworzenie wideo wypada w porównaniu z nagrywaniem pojedynczych filmów?
Nagrywanie indywidualnych, spersonalizowanych filmów wymaga prezentera, osobnego scenariusza dla każdego odbiorcy, czasu na nagranie oraz montażu każdego materiału z osobna. Przy 100 filmach może to oznaczać tygodnie pracy. Kreator filmów wsadowych skraca ten proces do kilku minut: jeden szablon, jedno przesłanie pliku CSV, a HeyGen automatycznie renderuje każdą wersję. Klienci zgłaszają nawet 70% redukcję kosztów produkcji oraz oszczędność całych tygodni pracy na kampanię.
W jakim formacie pliku i w jakiej jakości są eksportowane filmy wsadowe?
Każde wideo w Twojej serii jest eksportowane jako plik MP4 w jakości HD, gotowy do osadzania w e‑mailach, przesyłania do Twojego LMS lub publikowania na dowolnej platformie. Pliki są oznaczone identyfikatorami z Twojego pliku CSV, dzięki czemu możesz łatwo dopasować każde wideo do jego docelowego odbiorcy bez ręcznego sortowania czy zmiany nazw.
