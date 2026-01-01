Aplikacja wideo z produktowym lokowaniem AI
Twórz profesjonalne wideo z product placementem AI bezpośrednio z jednego zdjęcia produktu, korzystając z HeyGen. Prześlij pojedynczy obraz swojego produktu i generuj dopracowane reklamy wideo z realistycznym otoczeniem, dynamicznymi ujęciami kamery i scenami kontekstowymi, które pokazują Twój produkt w akcji. Bez nagrywania, bez ekipy, bez wynajmu studia. Przekształć zdjęcie produktu w gotową do udostępnienia reklamę wideo w kilka minut — idealną na każdą platformę i do każdej kampanii.
Funkcje wideo z produktowym lokowaniem AI
Realistyczne generowanie scen AI ze zdjęć
Prześlij zdjęcie produktu, a HeyGen wygeneruje realistyczne sceny, które umieszczą Twój przedmiot w profesjonalnych, kontekstowo dopasowanych otoczeniach. Niezależnie od tego, czy Twój produkt powinien znaleźć się na kuchennym blacie, biurku w biurze czy na zewnętrznym tarasie, generator wideo AI zbuduje dla niego odpowiednią scenę. Każda scena jest zaprojektowana z dbałością o realistyczne oświetlenie, cienie i głębię przestrzenną, dzięki czemu produkt wygląda na naturalnie wkomponowany, a nie sztucznie wklejony. Przed renderowaniem możesz dopasować kontekst sceny, faktury powierzchni oraz detale otoczenia, aby każda klatka idealnie współgrała z estetyką Twojej marki i celami kampanii.
Wielokątne i dynamiczne sterowanie kamerą
Kontroluj sposób prezentacji swojego produktu dzięki wielu ujęciom kamery, płynnym najazdom i filmowym zbliżeniom. HeyGen renderuje każdą ekspozycję produktu z ruchem naśladującym profesjonalne nagrania studyjne, nadając Twoim reklamom wideo dopracowany, wysokobudżetowy charakter. Wybieraj między detalicznymi zbliżeniami, obrotami 360 stopni a szerokimi ujęciami w stylu lifestyle. Taki poziom kontroli nad obrazem jest zazwyczaj możliwy tylko z pełną ekipą filmową, ale tutaj zaczyna się od pojedynczego image to video przesłania. Łącz różne ujęcia w kolejnych scenach, aby stworzyć kompletną narrację product video – bez dotykania kamery.
Lektor AI i wielojęzyczna narracja
Dodaj profesjonalną narrację do swoich filmów z lokowaniem produktu w ponad 175 językach i dialektach. Napisz lub wklej skrypt opisujący cechy Twojego produktu, a HeyGen wygeneruje naturalnie brzmiący lektor zsynchronizowany z osią czasu wideo. Użyj AI voice cloning, aby nagrywać w swoim unikalnym głosie marki lub wybierz spośród ponad 300 wbudowanych głosów. W przypadku globalnych kampanii przetłumacz cały film z precyzyjnym AI lip sync i zlokalizowanym dźwiękiem za pomocą video translator. Jeden film produktowy może stać się globalnym zasobem w jedno popołudnie.
Zbiorowa produkcja wideo na potrzeby kampanii reklamowych
Skaluj tworzenie reklam produktowych bez zwiększania budżetu. Generuj dziesiątki wariantów z jednego zdjęcia produktu, zmieniając scenerie, ujęcia, formaty i style narracji. Z jednej sesji przygotujesz pionowe wersje na TikToka, kwadratowe na Instagram oraz szerokoekranowe na YouTube. HeyGen generator reklam AI automatyzuje szybkie iteracje, dzięki czemu możesz testować A/B różne kreacje na wielu platformach. Połącz ekspozycję produktu z funkcją text to video do tworzenia kompletnych kampanii reklamowych za ułamek tradycyjnych kosztów.
Szablony spójne z marką i możliwości personalizacji
Zachowaj spójność wizualną we wszystkich filmach z lokowaniem produktu dzięki konfigurowalnym szablonom, paletom kolorów i firmowym nakładkom. Ustaw swoje logo, czcionki oraz sekwencje intro i outro tylko raz, a następnie stosuj je we wszystkich renderach. HeyGen edytor wideo AI pozwala precyzyjnie dopasować tła, dodać napisy generowane przez generator napisów, nałożyć informacje o cenach i wstawić karty z wezwaniem do działania bezpośrednio w edytorze. Każdy wynik jest zgodny z wytycznymi Twojej marki, bez potrzeby angażowania grafika czy specjalisty od postprodukcji.
Zastosowania
Reklamy produktowe w e‑commerce
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Kampanie produktowe w mediach społecznościowych
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Ogłoszenia o wprowadzeniu produktu na rynek
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Oferty na marketplace’ach i w sklepach detalicznych
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Treści produktowe UGC w stylu influencera
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Globalna reklama produktów
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Jak to działa
Twórz reklamy wideo z produktowym lokowaniem AI w czterech prostych krokach – od zdjęcia produktu do dopracowanej, gotowej do publikacji reklamy wideo.
Prześlij zdjęcie swojego produktu
Wybierz wysokiej jakości zdjęcie swojego produktu. HeyGen analizuje obraz, wykrywa kontur produktu i przygotowuje go do umieszczenia w scenie, zachowując czyste krawędzie i właściwe proporcje.
Wybierz scenę i styl
Przeglądaj szablony środowisk lub opisz scenerię, której potrzebujesz. Wybierz ujęcia kamery, nastrój oświetlenia i proporcje obrazu tak, aby pasowały do Twojej kampanii i docelowej platformy.
Dodaj scenariusz i narrację
Napisz lub wklej tekst lektorski opisujący funkcje i korzyści produktu. Wybierz głos, język i tempo. HeyGen zsynchronizuje narrację z osią czasu wideo.
Wygeneruj i wyeksportuj swój film
HeyGen renderuje finalne wideo z lokowaniem produktu z zsynchronizowanym obrazem, ruchem, narracją i brandingiem. Pobierz je w jakości HD lub 4K albo udostępnij bezpośrednio na swoich platformach reklamowych.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest wideo z lokowaniem produktu oparte na AI i jak to działa?
Wideo z lokowaniem produktu oparte na AI to reklama wideo, w której Twój produkt jest cyfrowo umieszczany w realistycznej, wygenerowanej przez AI scenie, zamiast być fizycznie filmowany w studiu. Przesyłasz zdjęcie produktu, AI HeyGen tworzy wokół niego otoczenie z odpowiednim oświetleniem i głębią, dodaje ruch oraz narrację, a następnie renderuje gotowy film. Efekt wygląda jak profesjonalnie nakręcona reklama produktu, ale bez żadnej fizycznej produkcji.
Czy produkt będzie wyglądał realistycznie, czy raczej jak wyraźnie nałożony element wideo?
Silnik renderujący HeyGen dopasowuje kierunek oświetlenia, ułożenie cieni, odbicia na powierzchniach oraz skalę przestrzenną do wygenerowanego otoczenia. Produkty są integrowane ze sceną na poziomie pojedynczych pikseli, a nie nakładane warstwowo. Efekt końcowy jest zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania jakościowe płatnych platform reklamowych i stron z ofertami produktów, gdzie odbiorcy oczekują dopracowanych, studyjnych wizualizacji.
Czy mogę tworzyć filmy z lokowaniem produktu dla przedmiotów, których jeszcze fizycznie nie otrzymałem?
Tak. Potrzebujesz jedynie zdjęcia produktu, które może pochodzić z renderu, przykładowego zdjęcia od producenta lub z makiety 3D. Dzięki temu wideo z umieszczaniem produktów generowane przez AI jest szczególnie przydatne w kampaniach przedpremierowych, promocjach crowdfundingowych oraz przy ogłoszeniach produktowych, gdy fizyczny towar nie jest jeszcze dostępny do tradycyjnych sesji zdjęciowych czy nagrań.
Ile wariantów wideo mogę wygenerować z jednego zdjęcia produktu?
Nie ma stałego limitu. Możesz wygenerować dziesiątki wariantów, zmieniając otoczenie sceny, kąt kamery, język narracji, proporcje obrazu oraz styl wizualny. Dzięki temu w jednej sesji da się w praktyce stworzyć pełen zestaw kreacji reklamowych do testów A/B na wielu platformach, korzystając z jednego zdjęcia produktu.
Czy mogę dodać narrację lektorską w wielu językach na potrzeby międzynarodowych kampanii?
Tak. Napisz swój scenariusz raz, a HeyGen wygeneruje narrację w ponad 175 językach i dialektach, z naturalnym tempem i wymową. Możesz też sklonować konkretny głos marki i zastosować go we wszystkich wersjach językowych. W połączeniu ze zlokalizowanymi napisami, jedno wideo z lokowaniem produktu staje się kompletnym, globalnym materiałem reklamowym – bez ponownego nagrywania czy filmowania czegokolwiek.
Jak wypada produkt placement z wykorzystaniem AI w porównaniu z wynajęciem studia do nagrywania filmów produktowych?
Tradycyjna realizacja filmu produktowego wymaga wynajęcia studia, zatrudnienia fotografa i ekipy, przygotowania rekwizytów oraz scenografii, nagrania ujęć z wielu kątów, a następnie montażu w postprodukcji. Taki proces zazwyczaj kosztuje tysiące dolarów i zajmuje dni lub tygodnie. Dzięki AI do umieszczania produktów uzyskujesz porównywalną jakość wizualną z pojedynczego zdjęcia produktu w kilka minut, za ułamek kosztów, a każda wariacja lub aktualizacja nie wymaga ponownego nagrywania.
Jakie formaty plików i rozdzielczości są dostępne dla finalnego wideo?
HeyGen eksportuje filmy z lokowaniem produktu w formacie MP4 w rozdzielczości HD i 4K. Możesz także wybrać proporcje obrazu zoptymalizowane pod konkretne platformy: 16:9 dla YouTube i stron internetowych, 9:16 dla TikTok i Instagram Reels oraz 1:1 dla postów w feedzie. Napisy mogą być eksportowane jako pliki SRT, aby zapewnić dostępność i zgodność z wymaganiami platform.
Czy HeyGen jest darmowy do tworzenia filmów z lokowaniem produktu?
HeyGen oferuje bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, który pozwala przetestować workflow product placementu i generować filmy. Płatne plany, zaczynające się od 24 USD miesięcznie, odblokowują eksport w wyższej rozdzielczości, dłuższe filmy, klonowanie głosu oraz dostęp do pełnej biblioteki szablonów scen i stylów wizualnych.
Czy mogę używać filmów z lokowaniem produktu jako płatnych reklam na Meta, Google i TikToku?
Tak. Filmy generowane przez HeyGen są przeznaczone do komercyjnego użytku na wszystkich głównych platformach reklamowych. Wynik spełnia wymagania techniczne Meta Ads, Google Ads i TikTok Ads Manager, w tym dotyczące rozdzielczości, proporcji obrazu i rozmiaru pliku. Masz pełne prawa do wygenerowanych materiałów i możesz publikować je bezpośrednio na swoich kontach reklamowych.
Jak mogę zachować spójność marki we wszystkich filmach z lokowaniem produktu?
Skonfiguruj szablon marki z własnym logo, paletą kolorów, czcionkami, kartami intro i outro oraz preferowanym stylem wizualnym. HeyGen zastosuje te ustawienia do każdego tworzonego wideo, zapewniając spójny wygląd całego katalogu produktów i kampanii. Aktualizacje szablonu będą automatycznie uwzględniane w nowych renderach, bez konieczności ponownego tworzenia istniejących filmów od zera.
