Głos

W tej sekcji zagłębimy się w to, jak działają głosy w HeyGen i jak przejąć pełną kontrolę nad wokalną interpretacją w Twoich filmach. Głosy nie tylko odczytują Twój scenariusz – one kształtują, jak odbierany jest Twój przekaz: od emocji i tempa, po klarowność i osobowość. Dowiesz się, jak różne modele głosów wpływają na realizm i ekspresję oraz jak wybrać odpowiedni do konkretnego zastosowania. Przejdziemy krok po kroku przez tworzenie nowych głosów, gdy potrzebujesz czegoś niestandardowego, a następnie pokażemy, jak kierować interpretacją za pomocą narzędzi takich jak Voice Director i Voice Mirroring. Te funkcje pozwalają precyzyjnie sterować tonem, akcentami i rytmem — niezależnie od tego, czy zależy Ci na dopracowanym, profesjonalnym brzmieniu, czy bardziej rozmownym, ludzkim charakterze.