Awatary

Awatary są sercem tworzenia wideo w HeyGen. To ekranowi prezenterzy, którzy ożywiają Twoje treści — niezależnie od tego, czy tworzysz cyfrowego sobowtóra, generujesz awatar za pomocą AI, czy korzystasz z jednego z gotowych rozwiązań HeyGen. W tym zestawie samouczków pokażemy krok po kroku, jak tworzyć i wykorzystywać awatary w bardziej zaawansowany i elastyczny sposób. Nauczysz się, jak wygenerować awatar przy użyciu AI, podmieniać twarze, aby dopasować awatary do różnych zastosowań, oraz umieszczać produkty bezpośrednio w swoich filmach z awatarami, aby tworzyć bardziej angażujące, bogate w kontekst sceny. Po drodze zobaczysz, jak te narzędzia naturalnie wpisują się w Twój workflow, pomagając Ci personalizować filmy bez konieczności zaczynania od zera za każdym razem.