Jak korzystać z Voice Director

Voice Director daje Ci większą kontrolę nad tym, jak zachowuje się Twój awatar. Zamiast polegać na płaskim odczycie, możesz bezpośrednio w scenariuszu sterować tonem, tempem i emocjami, tworząc narrację, która brzmi świadomie, ekspresyjnie i spójnie z Twoją marką.

Otwórz Voice Director

W swoim projekcie otwórz edytor skryptu i wpisz ukośnik „/”. Spowoduje to otwarcie panelu z dodatkowymi opcjami. Z listy wybierz Voice Director.

Wybierz ton wypowiedzi

Gdy Voice Director zostanie otwarty, zobaczysz listę gotowych opcji tonu, w tym: Podekscytowany, Swobodny, Spokojny, Cool, Poważny, Zabawny, Zły, Sarkastyczny i Śmiejący się.

Wybierz ton, który najlepiej pasuje do Twojej wiadomości. Każdy ton ma domyślną instrukcję, którą możesz edytować, aby lepiej dopasować sposób, w jaki chcesz, by została wygłoszona.

Zastosuj kierunek

Po dostosowaniu instrukcji wybierz, jak chcesz ją zastosować. Możesz zastosować ją tylko do bieżącej sceny albo do samego głosu, aby ten sam ton był używany we wszystkich scenach korzystających z tego głosu.

Podgląd i dopracowanie

Kliknij Odtwórz w oknie podglądu, aby usłyszeć, jak Twój awatar wypowiada kwestię zgodnie z wybranym kierunkiem. Jeśli nie brzmi to całkiem dobrze, możesz wrócić i dostosować ton lub przeredagować instrukcję, aż będzie brzmiała naturalnie i zgodnie z Twoją intencją.

Wiesz już, jak korzystać z Voice Director, aby kształtować sposób, w jaki Twój awatar wypowiada kwestie, i dodawać emocje do swoich filmów. Eksperymentując z tonami i dopracowując wskazówki, możesz tworzyć wystąpienia, które są przemyślane, pełne wyrazu i angażujące.