Jak korzystać z odwzorowywania głosu

Voice Mirroring daje Ci pełną kreatywną kontrolę nad tym, jak brzmi Twój awatar, pozwalając mu występować z wykorzystaniem Twojego własnego sposobu mówienia. Zamiast polegać na standardowym syntezatorze mowy, nagrywasz swój głos – jego naturalny ton, rytm i tempo – a HeyGen odzwierciedla go w wybranym przez Ciebie awatarze i głosie. Efekt jest autentyczny, ekspresyjny i wiernie oddaje Twój styl.

Rozpocznij od nowego lub istniejącego projektu

Utwórz nowy film lub otwórz istniejący projekt. Dodaj nową scenę i wybierz swojego awatara.

W edytorze skryptu kliknij Audio. Stąd możesz nagrać nowy dźwięk lub przesłać istniejący plik. Na potrzeby tego przewodnika wybierz Nagraj dźwięk.

Nagraj swoją prezentację

Podczas nagrywania mów z takim tonem, tempem i emocjami, jakie chcesz, aby odzwierciedlał Twój awatar. Gdy nagranie będzie gotowe, obejrzyj podgląd i w razie potrzeby nagraj je ponownie.

Gdy będziesz zadowolony, włącz Voice Mirroring i kliknij Add Audio. HeyGen automatycznie przepisze Twoje nagranie, wyświetli tekst w scenie i pozwoli Ci go sprawdzić pod kątem poprawności.

Zastosuj swój sposób mówienia do głosu

Następnie wybierz głos, którego chcesz użyć. Twoje nagranie, wraz z intonacją, tempem i emocjami, zostanie odwzorowane w wybranym głosie.

Użyj funkcji Voice Mirroring w istniejącej scenie

Jeśli zaczynasz od skryptu wyłącznie tekstowego i sposób jego wygłoszenia nie brzmi do końca naturalnie, możesz go dopracować, korzystając z funkcji Voice Mirroring.

Kliknij ikonę z trzema kropkami obok swojego skryptu i wybierz opcję Konwertuj na Voice Mirroring. Twój skrypt pojawi się jak teleprompter, co pozwoli Ci nagrać lub przesłać dźwięk z taką intonacją, jakiej potrzebujesz.

Po nagraniu nowy dźwięk zostanie automatycznie dodany do sceny.

Edytuj lub przywróć swoje nagranie audio

W razie potrzeby możesz przekształcić swoje nagranie w spersonalizowany klon głosu. Jeśli chcesz wrócić do tekstu, wybierz „Zamień dźwięk na tekst”, albo „Usuń dźwięk”, aby całkowicie usunąć nagranie.