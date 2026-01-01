Czym są modele głosu

Jeśli kiedykolwiek chciałeś, aby Twoje treści brzmiały bardziej naturalnie, bardziej osobisto lub były ściślej dopasowane do konkretnego tonu marki, modele głosowe to umożliwiają.

W HeyGen głosy ożywiają Twoje skrypty i awatary dzięki narracji generowanej przez AI. Każdy wybrany głos jest zasilany przez silnik głosowy – model zaprojektowany tak, aby tworzyć naturalną, ekspresyjną i językowo poprawną mowę. Wybór odpowiedniego silnika pomaga dopasować ton, tempo i emocje Twojej wiadomości.

Model głosu to bazowy system AI, który generuje mowę. Określa, jak brzmi głos, jak jest ekspresyjny, jak szybko mówi oraz jak dobrze sprawdza się w różnych językach.

HeyGen oferuje wiele silników głosowych, z których każdy jest zoptymalizowany pod kątem różnych zastosowań, takich jak szkolenia, marketing, opowiadanie historii czy lokalizacja.

Automatyczny silnik głosowy

Ustawienie Auto pozwala HeyGen automatycznie wybrać najlepszy silnik głosu na podstawie języka i treści Twojego wideo. To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz uzyskać niezawodne rezultaty bez ręcznego wybierania modelu.

Silnik głosowy ElevenLabs

ElevenLabs zapewnia narrację w jakości studyjnej w ponad 70 językach, dzięki czemu doskonale nadaje się do większości projektów wideo i audio.

Jeśli korzystasz z niestandardowego głosu, możesz także wybrać model głosu, który go zasila, aby mieć większą kontrolę nad tonem i realizmem. Domyślnie HeyGen używa wielojęzycznego modelu V3 od ElevenLabs, znanego z naturalnej ekspresji i doskonałej obsługi wielu języków.

Turbo modele głosowe

W projektach wymagających szybszego generowania możesz przełączyć się na jeden z modeli Turbo. Zapewniają one niższe opóźnienia i szybsze przetwarzanie, ale są przede wszystkim zoptymalizowane pod kątem treści w języku angielskim.

Silnik głosowy Starfish

Starfish jest zoptymalizowany pod kątem języków azjatyckich, w tym chińskiego, japońskiego i koreańskiego. Zapewnia naturalną wymowę i tempo mówienia dostosowane do treści specyficznych dla danego regionu.

Silnik głosowy Panda

Panda to ekspresyjny silnik HeyGen, zaprojektowany z myślą o emocjonalnym przekazie i zaawansowanej kontroli. Obsługuje funkcje takie jak Voice Director i Voice Mirroring, umożliwiając precyzyjne sterowanie tempem, akcentami i tonem głosu.

Silnik głosowy Fish

Fish, zasilany przez fish.audio, koncentruje się na ekspresyjnych angielskich lektorach. Świetnie sprawdza się w opowiadaniu historii, konwersacyjnych filmach wideo oraz treściach, które zyskują na bardziej zniuansowanym sposobie narracji.

Razem silniki głosowe i modele dają ci kontrolę nad brzmieniem twoich filmów – od tonu i emocji po tempo oraz dokładność językową.