혜택

실용적인 방법으로 네덜란드어 영상을 베트남어로 번역하세요

베트남 시장으로 확장하기 위해 콘텐츠를 다시 촬영할 필요는 없습니다. 잘 번역된 동영상 하나만으로도 완전히 새로운 시청자층에 도달할 수 있습니다.

이 네덜란드어에서 베트남어로의 동영상 번역 워크플로를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

음성으로 된 네덜란드어를 타임코드가 포함된 베트남어 대본으로 변환하세요

정확하게 동기화된 베트남어 자막을 생성하세요

더 강력한 현지화를 위해 베트남어 보이스오버를 추가하세요

YouTube, 교육 포털, 소셜 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 파일로 내보내세요