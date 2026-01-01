아바타 영상이 설득력 있게 느껴지려면, 시간이 지나도 인물이 일관되게 유지되어야 합니다. 얼굴이 조금만 흐트러지거나, 치아 모양이 바뀌거나, 립싱크가 어긋나거나, 클립 사이에서 동작이 초기화되면 사람들은 바로 눈치챕니다. 시청자는 특정 인물이, 그것도 가까운 거리에서, 오랫동안 말하는 모습을 지켜보기 때문에 이런 점은 다른 많은 영상 생성 작업보다 아바타에서 훨씬 더 중요합니다.

오늘날의 영상 생성 환경에서 길이는 여전히 가장 눈에 띄는 한계 중 하나입니다. 많은 모델과 제품이 생성 기능을 몇 초짜리 고정 길이 클립으로만 제공하며, 몇 분 이상을 만들어낼 수 있는 시스템은 거의 없습니다. 아바타 제품의 경우 이 한계가 고객의 실제 작업 흐름에 그대로 드러납니다. 고객들은 교육 영상, 세일즈 데모, 제품 소개, 교육 콘텐츠, 지원용 영상, 그리고 업무가 끝날 때까지 계속 말해야 하는 에이전트용으로 더 길고 일관된 장면/영상이 필요합니다. 동시에, 프롬프트·모션·스크립트를 빠르게 수정·반복할 수 있도록 고속 미리보기 기능도 원합니다.

HeyGen에서는 이를 세 가지 구체적인 요구 사항으로 정리했습니다:

긴 장면 일관성아바타는 짧은 한두 개의 클립이 아니라, 여러 조각으로 생성된 영상 전반에 걸쳐 정체성, 립싱크, 표정, 그리고 동작의 연속성을 유지해야 합니다. 고정된 시간 제한 없음생성 시간은 10초, 10분이 될 수도 있고, 제한 없는 실시간 세션이 될 수도 있습니다. 빠른 미리보기, 실시간 또는 실시간보다 더 빠른 생성시스템은 프레임을 신속하게 생성하기 시작해야 하며, 추론이 진행되는 동안에도 생성된 프레임을 스트리밍으로 내보낼 수 있어야 합니다.

이 글에서는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 우리가 구축한 추론 프레임워크를 자세히 살펴봅니다.

기반 모델 아키텍처

이 프레임워크는 HeyGen의 아바타 영상 생성 모델인 Avatar IV와 Avatar V 계열을 중심으로 구축되었습니다. 높은 수준에서 이 모델은 기준이 되는 이미지/영상, 구동 오디오, 그리고 선택적인 텍스트 또는 장면 조건을 입력으로 받아, 해당 아바타가 올바른 정체성, 표정, 동작을 갖추고 말하는 영상을 생성합니다.

핵심 생성 모델은 플로 매칭(flow matching)으로 학습된 디퓨전 트랜스포머(Diffusion Transformer, DiT)입니다. 이 모델은 사람을 작은 아이덴티티 임베딩으로 압축하는 대신, 풍부한 레퍼런스 토큰을 조건으로 사용하여 아바타에 중요한 디테일을 그대로 유지합니다. 예를 들어 얼굴 형태, 치아, 피부 질감, 입 움직임, 제스처 스타일, 말하는 리듬 등이 이에 해당합니다.

프로덕션 추론 경로는 세 가지 주요 단계로 구성됩니다:

오디오-투-비디오 생성기본 DiT가 기준 아이덴티티, 오디오 특징, 그리고 컨디셔닝 신호를 입력으로 받아 저해상도 비디오 잠복 표현을 생성합니다. 이 단계는 동작, 립싱크, 그리고 시간적 일관성에 중점을 둡니다. 아이덴티티 인지 초해상도두 번째 모델은 이러한 잠복 표현을 고해상도 출력으로 정교하게 개선하며, 특히 얼굴과 입처럼 사람들이 인공적인 흔적에 가장 민감한 영역에 더욱 집중합니다. 스트리밍 VAE 디코딩VAE 디코더는 고해상도 잠복 표현을 조각 단위로 RGB 프레임으로 변환하여, 전체 동영상이 완성되기 전에 프레임을 순차적으로 출력할 수 있도록 합니다.

긴 영상을 생성하기 위해 시스템은 데이터를 여러 청크로 나누어 처리합니다. 첫 번째 청크는 전적으로 정적인 기준(reference)에 의존하지만, 이후 청크들은 앞선 구간에서 나온 경계 데이터를 활용합니다. 이를 통해 아바타는 자세나 정체성을 처음부터 다시 설정하지 않고도 자연스럽게 말을 이어갈 수 있습니다.

스트리밍 프레임워크와 파이프라인 루프

청크 기반 실행을 지원하기 위해 추론 프레임워크는 모듈식 3계층 아키텍처를 사용하며, 이는 국소적인 시간 구간 단위로 동작하고 각 청크가 처리되는 즉시 리소스를 해제합니다.

모듈 : 특정 모델과 해당 체크포인트를 감싸는 래퍼로, 예를 들어 A2V DiT, 초해상도 DiT, VAE 구성 요소, 텍스트/오디오 인코더 등이 이에 해당합니다.

: 특정 모델과 해당 체크포인트를 감싸는 래퍼로, 예를 들어 A2V DiT, 초해상도 DiT, VAE 구성 요소, 텍스트/오디오 인코더 등이 이에 해당합니다. 스테이지 : 하나 이상의 모듈을 조정하는 유형화된 실행 단위입니다(예: 컨텍스트 생성, 초해상도).

: 하나 이상의 모듈을 조정하는 유형화된 실행 단위입니다(예: 컨텍스트 생성, 초해상도). 파이프라인: 스테이지들을 서로 연결하고 공유 상태를 관리하며 스트리밍 또는 배치 실행 모드를 조율하는 실행 그래프입니다.

초기화 단계에서는 각 요청마다 기준 아이덴티티를 잠복 표현(latent)으로 한 번 인코딩합니다. 그런 다음 파이프라인은 입력 오디오 스트림이 모두 소진될 때까지 나머지 단계들을 연속 루프로 실행합니다: