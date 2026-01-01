HeyGen x Slack

대부분의 비디오 도구는 팀이 실제로 사용하는 업무 도구와는 동떨어져 있습니다. 누군가 그 도구를 열었을 때쯤이면 이미 타이밍을 놓친 뒤죠. 이제 HeyGen은 한 번만 설치하면 워크스페이스 어디에서나 사용할 수 있는 네이티브 Slack 앱입니다.

어떤 채널이나 DM에서 @mention HeyGen으로 프롬프트를 보내면, 완성된 영상이 바로 해당 스레드에 게시됩니다. 전체 제어를 위해 슬래시 명령어를 사용하세요. 자동화된 동영상 알림을 설정해 두면, 완료된 HeyGen 영상이 준비되는 즉시 올바른 채널에 표시됩니다. 수동 공유도, 링크 전달도 필요 없습니다.