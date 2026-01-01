HeyGen x Slack
당신의 팀은 이미 Slack에서 일하고 있습니다. 이제 HeyGen도 함께합니다. 어떤 채널, DM, 또는 슬래시 명령어에서든 작업 공간을 떠나지 않고 아바타 내레이션 동영상을 생성하세요.
Slack을 떠나지 않고도 동영상을 생성하세요
대부분의 비디오 도구는 팀이 실제로 사용하는 업무 도구와는 동떨어져 있습니다. 누군가 그 도구를 열었을 때쯤이면 이미 타이밍을 놓친 뒤죠. 이제 HeyGen은 한 번만 설치하면 워크스페이스 어디에서나 사용할 수 있는 네이티브 Slack 앱입니다.
어떤 채널이나 DM에서 @mention HeyGen으로 프롬프트를 보내면, 완성된 영상이 바로 해당 스레드에 게시됩니다. 전체 제어를 위해 슬래시 명령어를 사용하세요. 자동화된 동영상 알림을 설정해 두면, 완료된 HeyGen 영상이 준비되는 즉시 올바른 채널에 표시됩니다. 수동 공유도, 링크 전달도 필요 없습니다.
“@HeyGen 신입 직원을 위한 환영 영상을 만들어줘”
Slack 워크스페이스에 HeyGen 추가하기
위의 Add to Slack 버튼을 클릭하고 워크스페이스에서 HeyGen 사용을 승인하세요. Slack 관리자 권한이 필요합니다. 앱은 몇 초 만에 설치되며, 설치 직후 팀 전체가 바로 사용할 수 있습니다.
HeyGen 계정을 연결하세요
설치가 완료되면 인증을 위해 HeyGen 계정을 연결하세요. 아직 계정이 없다면 heygen.com에서 무료로 가입할 수 있습니다. 유료 플랜을 이용하면 전체 동영상 생성 기능과 디지털 트윈을 모두 사용할 수 있습니다.
첫 번째 영상을 만들어 보세요
아무 채널이나 DM에서 @HeyGen을 입력한 뒤 필요한 내용을 적어 보세요. HeyGen이 아바타가 내레이션하는 영상을 생성해 스레드에 바로 게시합니다. 보통 2~5분 정도 소요됩니다.
채널 알림 설정하기
선택적으로 HeyGen을 설정하여 특정 채널로 동영상 준비 완료 알림을 보내면, 콘텐츠 팀, 영업팀, 또는 교육 담당자가 새 동영상이 언제 준비되었는지 항상 확인할 수 있습니다.
Slack에서 동영상을 만드는 세 가지 방법
HeyGen이 워크스페이스에 설치되면, 팀 전체가 영상 생성과 수신을 위한 세 가지 기본 제공 방식을 사용할 수 있습니다. 앱을 전환할 필요도, 수동으로 처리할 단계도 없습니다.
어떤 채널에서든 @멘션하기
어떤 채널에서든 @HeyGen 을 태그하거나 DM으로 일상적인 언어로 프롬프트를 보내세요. 몇 분 안에 완성된 영상이 생성되어 해당 스레드에 바로 게시됩니다.
/heygen 명령어
/heygen을 사용해 완벽하게 제어하세요. 아바타, 언어, 톤, 스크립트를 모두 지정할 수 있습니다. 팀에서 정기적으로 활용하는 템플릿형 또는 반복 제작 영상에 완벽합니다.
자동화된 알림
HeyGen 동영상 이벤트를 Slack 채널에 연결하여, 동영상 렌더링이 완료되는 즉시 팀이 알림을 받고 바로 공유하거나 검토할 수 있도록 동영상에 대한 직접 링크를 받아보세요.
어떤 팀이 어떻게 활용하나요
실제로 시청되는 리더십 업데이트부터 새로 합류한 직원들을 이름으로 맞이하는 온보딩 영상까지.
임원 발표
Slack 메시지를 CEO나 프로덕트 총괄의 영상 공지로 바꿔 #announcements 채널에 올리세요. 누구도 놓치기 어렵고, 글로만 된 긴 공지보다 훨씬 더 몰입감을 줍니다.
신입 직원 환영 인사
누군가 채널에 합류하면, 그들의 이름을 사용해 자동으로 맞춤형 환영 영상을 생성해 게시하여, 모든 새로운 팀원이 첫날부터 환영받고 존중받는다고 느끼게 하세요.
영업 성공 축하
CRM에서 거래가 성사되면, 담당 영업사원의 이름을 넣은 맞춤형 아바타 영상을 #sales-wins 채널에 자동으로 올려 모두가 함께 축하하고 인정하는 순간을 만들어 보세요.
온디맨드 교육 클립
팀원이 주제와 함께 HeyGen을 @멘션하면, 짧은 교육 또는 설명 영상을 즉시 게시해 드립니다. 대화 속에서 구축되는 셀프 서비스 지식 베이스입니다.
고우선순위 알림 요약
긴급한 Slack 메시지를 #incidents, #security-alerts 같은 고우선순위 채널용 아바타 내레이션 동영상 브리프로 전환해, 중요한 정보가 반드시 주목받도록 하세요.
AI로 동영상 제작을 시작하세요
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.