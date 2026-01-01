HeyGen x n8n
HeyGen과 n8n을 사용하면 CRM 이벤트, 양식 제출, 일정, 또는 AI 에이전트에 의해 트리거되는 모든 워크플로우 안에 영상 제작 단계를 손쉽게 포함시킬 수 있으며, 별도의 커스텀 연동을 개발하거나 비디오 편집기를 열 필요가 없습니다.
이제 워크플로로 손쉽게 영상 제작
영상 제작은 보통 자동화 스택과 완전히 분리되어 있습니다. 데이터는 n8n을 통해 흘러가고, 누군가가 그 결과물을 수동으로 받아 영상으로 만들어야 합니다. 이 인계 과정이 바로 병목 지점입니다.
HeyGen 노드를 사용하면 그 단계가 사라집니다. n8n 워크플로우 어디에나 HeyGen 노드를 추가하세요. 직접 입력한 스크립트이든, 이전 노드에서 가져온 스크립트이든, AI 노드에서 생성한 스크립트이든, 아바타와 음성 설정과 함께 전달하면 됩니다. 그러면 노드가 HeyGen API를 호출하고, 완료될 때까지 폴링한 뒤, 렌더링된 동영상 URL을 다음 단계로 넘깁니다. 예를 들어 Slack 메시지, Google Drive 업로드, 혹은 필요한 어떤 곳이든 보낼 수 있습니다.
노드 패널을 열고 HeyGen을 검색하세요
n8n 인스턴스에 로그인한 뒤, 편집기에서 아무 워크플로나 열고 오른쪽 상단의 + 버튼을 클릭해 노드 패널을 여세요. HeyGen을 검색한 다음, 인증된 HeyGen 노드를 선택해 캔버스에 추가하세요.
인스턴스 소유자 자격 증명 설정 완료
검증된 노드는 n8n 인스턴스 소유자가 한 번만 설정하면 됩니다. 소유자는 heygen.com/settings/api 에서 확인할 수 있는 HeyGen API 키를 인스턴스 자격 증명 저장소에 추가합니다. 저장이 완료되면, 해당 노드는 추가 설정 없이 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
아바타, 스크립트, 음성을 설정하세요
HeyGen 노드 설정에서 HeyGen 계정 라이브러리에서 아바타 ID와 음성을 선택하고, 사용할 언어를 고른 다음, 스크립트 입력을 직접 입력하거나 OpenAI 노드나 Google Sheets 노드와 같은 이전 노드의 출력에 매핑하여 연결하세요.
대기 노드를 추가한 다음, 비디오 출력을 라우팅하세요
HeyGen 동영상은 렌더링에 약간의 시간이 걸립니다. 완료 상태를 확인하기 위해 HeyGen 뒤에 Wait 노드를 추가한 다음, video_url 출력을 n8n이 연결한 1,000개 이상의 앱 중 원하는 곳으로 전달하세요.
HeyGen 노드 입력 및 출력
HeyGen 노드에 대한 모든 입력은 스프레드시트 행, AI 응답, 양식 필드 또는 웹훅 페이로드 등 어떤 상위 노드에서든 직접 입력하거나 동적으로 매핑할 수 있습니다.
avatar_id
사용할 아바타의 ID입니다. HeyGen 계정 라이브러리에서 또는 Get Avatars 노드 작업을 통해 아바타 ID를 확인하세요.
스크립트
아바타가 말할 텍스트입니다. 인라인으로 직접 입력하거나 상위 노드(예: OpenAI 출력, 시트 셀, 또는 웹훅 본문 필드)에서 매핑할 수 있습니다.
voice_id
아바타가 사용하는 음성입니다. 사용 가능한 음성 ID는 Get Voices 작업을 통해 조회하거나, 계정에 저장된 음성을 참조할 수 있습니다.
언어
내레이션에 사용할 언어 코드입니다(예: en, es, ja). 기본값은 영어이며, 175개 이상의 언어와 방언을 지원합니다.
차원
출력 화면 비율입니다. 게시할 플랫폼에 따라 가로, 세로 또는 정사각형을 사용하세요.
배경
비디오 배경으로 사용할 16진수 색상 값 또는 이미지 URL입니다. 브랜딩 노드나 시트 셀에서 매핑하여 비디오마다 다른 배경을 사용할 수 있습니다.
n8n에서 HeyGen으로 어떤 팀들이 업무를 자동화하나요
CRM 트리거, 양식, 일정 또는 AI 에이전트에서 스크립트를 생성하는 모든 워크플로는 이제 그 마지막 단계에서 동영상을 생성할 수 있습니다.
자동화된 뉴스 및 콘텐츠
RSS 피드나 뉴스레터에서 콘텐츠를 가져와 OpenAI 노드로 전달해 스크립트를 작성하고, HeyGen 아바타 영상을 생성한 뒤 TikTok, Instagram Reels, 또는 YouTube Shorts에 완전히 자동으로, 예약된 일정에 맞춰 게시하세요.
대규모로 제공하는 맞춤형 아웃리치 영상
CRM 이벤트나 신규 리드 발생을 트리거로 워크플로를 시작하고, AI 노드를 사용해 잠재 고객별 맞춤 스크립트를 작성한 뒤, HeyGen 아바타 영상을 생성해 별도의 수동 녹화 없이 이메일이나 LinkedIn으로 바로 전송하세요.
자동화된 브리핑 및 보고서
Google Sheets, 데이터베이스 또는 분석 도구에서 지표를 가져오고, AI 노드로 요약을 작성한 뒤 HeyGen 브리핑 영상을 렌더링하여 카메라를 전혀 사용하지 않고도 매주 Slack이나 이메일로 이해관계자들에게 자동으로 전송하세요.
교육 및 온보딩 콘텐츠
새 사용자가 가입하거나 팀원이 합류하면 워크플로를 트리거하여 HeyGen으로 개인화된 온보딩 영상을 생성하고, 이를 받은편지함으로 바로 전달해 L&D 팀의 추가 인력 없이도 L&D 산출물을 대규모로 확장하세요.
다국어 콘텐츠 파이프라인
언어 노드를 사용해 스크립트를 번역하고, 각 번역본을 해당 음성을 가진 HeyGen 노드에 전달하여, 어떤 것도 다시 녹음할 필요 없이 하나의 워크플로 실행으로 모든 시장에 맞는 현지화 아바타 영상을 제작하세요.
AI로 동영상을 만들기 시작하세요
당신과 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.