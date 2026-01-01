HeyGen x n8n

영상 제작은 보통 자동화 스택과 완전히 분리되어 있습니다. 데이터는 n8n을 통해 흘러가고, 누군가가 그 결과물을 수동으로 받아 영상으로 만들어야 합니다. 이 인계 과정이 바로 병목 지점입니다.

HeyGen 노드를 사용하면 그 단계가 사라집니다. n8n 워크플로우 어디에나 HeyGen 노드를 추가하세요. 직접 입력한 스크립트이든, 이전 노드에서 가져온 스크립트이든, AI 노드에서 생성한 스크립트이든, 아바타와 음성 설정과 함께 전달하면 됩니다. 그러면 노드가 HeyGen API를 호출하고, 완료될 때까지 폴링한 뒤, 렌더링된 동영상 URL을 다음 단계로 넘깁니다. 예를 들어 Slack 메시지, Google Drive 업로드, 혹은 필요한 어떤 곳이든 보낼 수 있습니다.