Come HeyGen ha insegnato a Rosetta Stone a tradurre con i video AI

INDUSTRIA:Impresa
Dipartimento:Localizzazione
Posizione:🌍 Harrisonburg, Virginia
+13%CTR
5XROAS
-75%Tempo/Costo di Produzione
Fondata nel 1992, Rosetta Stone utilizza la tecnologia basata sul cloud per aiutare tutti gli studenti a leggere, scrivere e parlare più di 30 lingue. Per localizzare gli annunci pubblicitari, Rosetta Stone ha utilizzato la tecnologia di traduzione video AI di HeyGen per tradurre i materiali pubblicitari in spagnolo, francese, tedesco e italiano.

Con HeyGen, sono riusciti ad espandere in modo economico la pubblicità a pagamento in mercati aggiuntivi e ad aumentare l'interazione e i tassi di conversione:

  • Riduzione del 75% dei tempi e dei costi di produzione rispetto alla traduzione manuale
  • Tasso di click-through superiore del 13% per le versioni localizzate
  • Aumento del 9% nel tasso di conversione delle vendite da spettatori non anglofoni
  • Aumento di 5 volte del ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) nei mercati spagnolo, francese e tedesco

