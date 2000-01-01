Copient.ai è una piattaforma avanzata di formazione AI che simula interazioni con i clienti realistiche e non programmate in un ambiente sicuro per la pratica agile delle vendite. I leader di vendita sanno che è fondamentale che i loro team comprendano i materiali e li conoscano abbastanza bene da guidare conversazioni, chiamate di scoperta e dimostrare i prodotti con sicurezza. Sfortunatamente, i video e i quiz non sono sempre sufficienti. I team di vendita hanno bisogno di un modo per condurre giochi di ruolo non programmati su larga scala, con tutte le sfumature specifiche che il team affronterà in scenari reali.

Per creare quella combinazione vincente, Copient.ai aveva bisogno di un partner che potesse fornire una formazione commerciale più interattiva, coinvolgente e scalabile per ottenere un impatto aziendale in tempi record. È allora che Copient.ai ha unito la sua tecnologia di intelligenza artificiale conversazionale con gli avatar interattivi di HeyGen—mantenendosi avanti rispetto alla concorrenza e trasformando il modo in cui i team di vendita apprendono e si adattano nel clima veloce di oggi.

“Stiamo attivamente competendo con un crescente numero di aziende che cercano di risolvere il problema del gioco di ruolo su larga scala, ma grazie al nostro lavoro con HeyGen, siamo in vantaggio."



Comunicare le novità più recenti e importanti in un panorama complesso

Copient.ai è nata come soluzione di formazione interna per Copient Health, un'azienda del settore sanitario che utilizza l'apprendimento automatico per aumentare l'efficienza e le operazioni negli ospedali e nei centri chirurgici in tutto il territorio nazionale. I fondatori hanno visto personalmente quanto i rappresentanti di vendita facessero fatica a padroneggiare il complesso panorama delle vendite di tecnologia nel settore sanitario. In risposta a questa sfida, il team ha sviluppato uno strumento di formazione basato su chat per accelerare il processo di addestramento, che si è evoluto in Copient.ai. Ora, sta rivoluzionando la formazione commerciale in settori ben oltre il campo sanitario.

Ciò che distingue Copient.ai dalle tradizionali piattaforme di formazione commerciale è la sua capacità di simulare scenari di vendita iper-realistici attraverso l'intelligenza artificiale conversazionale, permettendo ai team di vendita di partecipare a giochi di ruolo non sceneggiati e specificamente personalizzati per le esigenze uniche dell'azienda, inclusi personaggi degli acquirenti dettagliati, una profonda conoscenza del prodotto e metodologie di vendita configurabili per prepararli meglio al mondo reale. Quando è arrivato il momento per il team di trasformare l'esperienza basata sul testo in una completamente immersiva, dove i membri del team di vendita potevano vedere e interagire con un avatar AI, nessuna soluzione ha soddisfatto le loro alte aspettative e requisiti per un avatar Copient.ai—fino a quando non hanno incontrato HeyGen.

Insegnando al trainer virtuale con la tecnologia AI di HeyGen

Oggi Copient.ai integra gli avatar interattivi di HeyGen nella sua piattaforma di formazione commerciale, consentendo ai team di vendita di impegnarsi in conversazioni di role-play dinamiche, rifinire i pitch e praticare la gestione delle obiezioni. La piattaforma sfrutta gli avatar emotivamente intelligenti di HeyGen per creare simulazioni iper-realistiche dove i rappresentanti di vendita ricevono valutazioni e coaching consistenti e basati su criteri prestabiliti sulle loro prestazioni. Non sono solo i team di vendita ad utilizzare Copient.ai. Un numero crescente di prestigiosi programmi universitari di business sta utilizzando Copient.ai per estendere il role-play al fine di formare studenti di business professionali per carriere nel mondo reale delle vendite. I suoi role-play automatizzati con valutazione e coaching in tempo reale si sono rivelati inestimabili, specialmente in aule di grandi dimensioni con oltre 200 studenti, dove il coaching individuale è meno praticabile.

“Quando forniamo Copient.ai ai nostri clienti, specialmente alle università, hanno un criterio molto rigoroso per valutare ogni interazione per assicurare che gli studenti ricevano un feedback e un coaching costanti e imparziali,” ha detto Josh Byrd, Chief Growth Officer di Copient.ai. "Prima dell'AI, professori, assistenti didattici e colleghi dovevano condurre i giochi di ruolo e le valutazioni di persona o attraverso un ambiente di riunione virtuale, il che introduceva diverse complicazioni che riducevano l'esperienza degli studenti. Abbiamo sviluppato un modo per fornire un'esperienza migliore agli studenti, massimizzare la costanza e eliminare i pregiudizi.”

Gli avatar interattivi e le capacità espressive di HeyGen creano un'esperienza utente più realistica, aiutando i team di vendita e gli studenti a impegnarsi in modo più efficace nelle sessioni di formazione.

Ottenere un punteggio perfetto in tutti i settori

Il successo della piattaforma è evidente nella sua rapida adozione: oltre 14.000 simulazioni di ruolo sono state completate da 37 clienti unici da quando Copient.ai è stato ufficialmente lanciato il 1° settembre 2024 e la piattaforma conta più di 500 utenti attivi ogni giorno. Keyton afferma che gli utenti descrivono continuamente Copient.ai come la “migliore piattaforma di formazione basata su avatar in tempo reale disponibile.”

Nel circuito altamente competitivo delle gare di vendita universitarie, le squadre classificate tra le prime cinque al International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, e al National Collegiate Sales Competition (NCSC) hanno tutte utilizzato Copient.ai come parte integrante del loro allenamento. Anche i principali ricercatori accademici nel campo delle vendite stanno lavorando con l'azienda per analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale conversazionale sulla formazione nelle vendite.

Da quando ha iniziato la partnership con HeyGen, i dati di Copient.ai mostrano che gli utenti migliorano significativamente le loro competenze di vendita dopo solo cinque sessioni di role-play. Man mano che Copient.ai continua la sua crescita in vari settori, dalla sanità all'educazione alle vendite B2B, è fondamentale disporre di avatar in grado di adattarsi alle esigenze specifiche dei suoi clienti. Con HeyGen, Copient.ai è pronta a potenziare team di vendita e università in tutto il mondo con role-play di intelligenza artificiale conversazionale, valutazione e coaching per garantire che i team di vendita raggiungano la massima prontezza nelle vendite.