Crea video di onboarding personalizzati, generati tramite intelligenza artificiale

Lattice è la piattaforma per il personale numero 1 alimentata da intelligenza artificiale. Lattice è stato un pilastro dell'innovazione nella tecnologia HR per otto anni, trasformando i manager in leader, i dipendenti in alte prestazioni e le aziende nei migliori posti di lavoro. Nel Rapporto sullo Stato della Strategia del Personale del 2024 di Lattice, il 62% dei team HR ha segnalato budget invariati o in diminuzione, con due terzi dei rispondenti che affermano di considerare modi per sfruttare l'AI.

Per aiutare le aziende e il loro personale, Lattice desidera collaborare con le migliori soluzioni AI in tutto il settore. Per creare video personalizzati, Lattice ha stretto una partnership con HeyGen per consentire ai team di generare video di onboarding personalizzati per i nuovi assunti, facendoli sentire benvenuti e creando un'esperienza lavorativa più umana.