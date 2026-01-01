Unggah spreadsheet dengan kolom untuk nama, jabatan, perusahaan, pesan khusus, atau variabel apa pun yang dibutuhkan kampanye Anda. Pembuat video batch akan membaca setiap baris dan secara dinamis menyisipkan data tersebut ke dalam template video Anda, menghasilkan output unik untuk setiap entri. Setiap video terasa dibuat secara individual karena skrip, teks di layar, dan narasi semuanya menyesuaikan dengan data di baris tersebut. Alur kerja ini memungkinkan Anda memproduksi 500 video personal dengan upaya yang sama seperti membuat satu video, mengubah alur kerja text to video Anda menjadi pipeline produksi yang dapat diskalakan dan menggantikan berminggu-minggu proses perekaman manual.