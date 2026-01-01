Aplikasi Pembuat Video Massal untuk Video yang Dipersonalisasi
Ubah satu spreadsheet menjadi ratusan video unik dan personal dengan pembuat video batch HeyGen. Unggah file CSV yang berisi nama, pesan, dan variabel kustom, lalu hasilkan video yang sudah jadi untuk setiap baris secara otomatis. Tanpa kamera, tanpa software editing, tanpa sesi perekaman. Baik untuk outreach personal, konten onboarding, maupun komunikasi skala besar, HeyGen yang mengurus seluruh proses produksinya.
Fitur pembuat video batch
Mesin personalisasi berbasis CSV
Unggah spreadsheet dengan kolom untuk nama, jabatan, perusahaan, pesan khusus, atau variabel apa pun yang dibutuhkan kampanye Anda. Pembuat video batch akan membaca setiap baris dan secara dinamis menyisipkan data tersebut ke dalam template video Anda, menghasilkan output unik untuk setiap entri. Setiap video terasa dibuat secara individual karena skrip, teks di layar, dan narasi semuanya menyesuaikan dengan data di baris tersebut. Alur kerja ini memungkinkan Anda memproduksi 500 video personal dengan upaya yang sama seperti membuat satu video, mengubah alur kerja text to video Anda menjadi pipeline produksi yang dapat diskalakan dan menggantikan berminggu-minggu proses perekaman manual.
Render suara dan visual otomatis
Setiap video dalam batch Anda dirender dengan narasi tersinkronisasi, elemen di layar, dan transisi yang semuanya ditangani secara otomatis oleh mesin rendering HeyGen. Pilih dari lebih dari 300 suara dalam 175+ bahasa, dan sistem akan menerapkan suara pilihan Anda ke setiap variasi skrip yang dipersonalisasi. Padukan ini dengan kemampuan AI video generator untuk menghasilkan output setara studio untuk setiap penerima. Tidak perlu merekam ulang narasi atau menyesuaikan timing secara manual. Platform ini menangani tempo audio, sinkronisasi visual, dan format ekspor sehingga setiap video memenuhi standar profesional tanpa perlu proses pascaproduksi.
Alur kerja batch berbasis template
Rancang video Anda sekali saja menggunakan sistem template HeyGen, lalu biarkan batch engine mereplikasi dan menyesuaikannya di seluruh dataset Anda. Atur layout, branding, latar belakang, musik, dan gaya presenter dalam satu template, dan pembuat video batch akan menerapkan pengaturan tersebut ke setiap baris di file CSV Anda. Pendekatan ini memastikan konsistensi brand di ratusan output sekaligus tetap memungkinkan kustomisasi per video melalui variabel di spreadsheet Anda. Tim yang menggunakan script to video dapat mengonversi template final apa pun menjadi aset siap-batch hanya dalam beberapa menit.
Pembuatan batch multibahasa
Hasilkan video personalisasi dalam berbagai bahasa dalam satu proses batch yang sama. Tetapkan kode bahasa di file CSV Anda dan HeyGen akan membuat setiap video dengan bahasa narasi yang tepat, sinkronisasi bibir AI, dan penyampaian yang terlokalisasi. Dikombinasikan dengan kloning suara AI, output batch Anda mempertahankan identitas suara yang konsisten bahkan saat mencakup lebih dari 175 bahasa dan dialek. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menjalankan kampanye terpisah untuk setiap wilayah dan memangkas proses lokalisasi tradisional yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan menjadi satu operasi batch.
Ekspor dan distribusi yang dapat diskalakan
Setelah batch Anda selesai, unduh semua video secara individual atau sebagai ekspor massal yang siap untuk distribusi. Setiap file diberi label dan diatur berdasarkan pengenal CSV Anda, sehingga memudahkan untuk mencocokkan video dengan penerima atau mengunggahnya ke CRM, platform email, atau LMS Anda. Pembuat video batch menghasilkan file MP4 berkualitas HD, dengan ukuran yang sesuai untuk berbagai kanal. Integrasikan dengan HeyGen API untuk mengotomatiskan seluruh alur kerja dari unggahan spreadsheet hingga pengiriman, menghubungkan editor video AI Anda langsung ke tumpukan distribusi tanpa perlu penanganan file secara manual.
Kasus penggunaan
Penjangkauan penjualan personal dalam skala besar
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Onboarding dan pelatihan karyawan
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Tindak lanjut acara dan webinar
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Pendekatan keberhasilan pelanggan dan perpanjangan langganan
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Peluncuran kampanye terlokalisasi
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Komunikasi internal dan pembaruan
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Cara kerjanya
Buat video batch personalisasi dalam empat langkah yang membawa Anda dari spreadsheet hingga ratusan video jadi yang siap dibagikan.
Siapkan CSV Anda
Susun data personalisasi Anda dalam spreadsheet dengan kolom untuk setiap variabel: nama, pesan, judul, atau bidang kustom apa pun.
Buat template Anda
Rancang satu template video dengan variabel placeholder yang dipetakan ke kolom CSV Anda. Atur visual, suara, dan branding.
Unggah dan buat
Unggah file CSV Anda ke pembuat video batch. HeyGen akan memproses setiap baris dan secara otomatis merender video unik yang dipersonalisasi.
Unduh dan sebarkan
Tinjau video yang sudah selesai, unduh secara individual atau sekaligus, lalu distribusikan melalui email, CRM, LMS, atau saluran apa pun.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu pembuat video batch dan bagaimana cara kerjanya dengan HeyGen?
Pembuat video batch memungkinkan Anda menghasilkan banyak video personal secara bersamaan dari satu template dan satu file data. Dengan HeyGen, Anda mengunggah spreadsheet CSV yang berisi variabel, lalu memetakkannya ke placeholder dalam template video Anda, dan platform akan menghasilkan video unik untuk setiap baris. Seluruh proses berjalan otomatis, sehingga Anda menerima ratusan video jadi tanpa perlu merekam atau mengedit satu per satu.
Berapa banyak video personalisasi yang bisa saya buat dalam satu batch?
HeyGen mendukung pembuatan ratusan video sekaligus dalam satu kali proses. Batas pastinya bergantung pada tingkat paket Anda, tetapi paket berbayar memang dirancang untuk produksi dalam volume besar. Baik Anda membutuhkan 50 video outreach penjualan maupun 500 video sambutan onboarding, pembuat video batch akan memproses semuanya secara paralel sehingga waktu penyelesaian tetap dalam hitungan menit, bukan hari.
Data apa saja yang bisa saya sertakan di file CSV untuk personalisasi?
CSV Anda dapat berisi variabel berbasis teks apa pun: nama penerima, nama perusahaan, jabatan, pesan khusus, referensi produk, kode bahasa, atau bidang apa pun yang relevan dengan kampanye Anda. Setiap kolom menjadi variabel yang bisa Anda sisipkan ke dalam skrip video, teks di layar, atau narasi. Tidak ada skema baku, sehingga Anda bebas merancang tingkat personalisasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Anda.
Apakah video yang dibuat secara batch akan terasa personal atau justru terlihat seperti produksi massal?
Setiap video dirender secara individual dengan narasi, teks di layar, dan data variabelnya sendiri, sehingga setiap penerima melihat konten yang ditujukan khusus untuk mereka. juru bicara AI menyebut nama mereka, menyebutkan perusahaan mereka, dan menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan konteks mereka. Hasilnya terasa seperti video satu lawan satu, bukan sekadar mail merge dengan ganti logo.
Bisakah saya menggunakan suara saya sendiri atau presenter kustom di video batch?
Ya. Anda dapat mengkloning suara Anda dari cuplikan audio pendek dan menerapkannya ke setiap video dalam satu batch, sehingga setiap pesan personal terasa seolah-olah datang langsung dari Anda. Anda juga dapat menggunakan presenter kustom yang dibuat dari foto menggunakan avatar foto AI sehingga Anda maupun aktor yang disewa tidak perlu tampil di depan kamera untuk video apa pun.
Bagaimana cara membuat video batch dalam berbagai bahasa?
Tambahkan kolom bahasa ke file CSV Anda dan tentukan bahasa target untuk setiap baris. HeyGen akan menghasilkan setiap video dengan bahasa narasi yang sesuai dan sinkronisasi bibir yang akurat. Dikombinasikan dengan AI dubbing, Anda dapat memproduksi satu batch yang mencakup lebih dari 175 bahasa, menghadirkan konten terlokalisasi ke setiap wilayah tanpa perlu menjalankan siklus produksi terpisah.
Bisakah saya mengintegrasikan pembuat video batch dengan CRM atau platform email saya?
HeyGen menyediakan API yang menghubungkan alur kerja batch Anda ke berbagai tools eksternal seperti CRM, platform email, dan sistem marketing automation. Anda dapat memicu pembuatan batch secara terprogram, memetakan output video ke record kontak, dan menyematkan tautan video personalisasi langsung ke dalam rangkaian outreach. Hal ini mengubah pembuat video batch menjadi pipeline yang sepenuhnya otomatis, dari sumber data hingga kotak masuk penerima.
Apakah pembuat video batch HeyGen bisa dicoba secara gratis?
HeyGen menawarkan paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit yang memungkinkan Anda menjelajahi platform dan membuat video. Batch Mode tersedia pada paket berbayar mulai dari $24 per bulan, yang membuka batas volume yang lebih tinggi, cloning suara, serta akses ke seluruh perpustakaan presenter dan template. Anda dapat menguji alur kerja inti di paket gratis sebelum meningkatkan skala.
Bagaimana pembuatan video secara batch dibandingkan dengan merekam video satu per satu?
Merekam video personal satu per satu membutuhkan seorang presenter, naskah untuk setiap penerima, waktu pengambilan gambar, dan proses editing untuk setiap output. Untuk 100 video, itu bisa berarti berminggu-minggu kerja. Pembuat video batch merangkum semua itu menjadi hitungan menit: satu template, satu unggahan CSV, dan HeyGen secara otomatis merender setiap variasi. Pelanggan melaporkan pengurangan biaya produksi hingga 70% dan penghematan waktu berminggu-minggu untuk setiap kampanye.
Dalam format dan kualitas file apa video batch diekspor?
Setiap video dalam batch Anda diekspor sebagai file MP4 dengan kualitas HD, siap untuk disematkan ke dalam email, diunggah ke LMS Anda, atau dipublikasikan di platform mana pun. File diberi label dengan pengenal dari CSV Anda sehingga Anda dapat mencocokkan setiap video dengan penerima yang dituju tanpa perlu memilah atau mengganti nama secara manual.
Mulai berkreasi dengan HeyGen
Buat ratusan video personalisasi hanya dari satu spreadsheet. Tanpa kamera, tanpa sesi perekaman.