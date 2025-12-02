להתחיל עם אודיו מלאיאלאם נקי. הפחתת רעשי רקע משפרת את איכות התמלול ומובילה לתרגומים מדויקים יותר לאנגלית.

כדאי לעבור על תמליל המלאיאלם לפני התרגום כדי לתקן שמות, מונחים או ביטויים לא ברורים. החלט אם כתוביות או תרגום קולי מתאימים יותר לקהל שלך. כתוביות עובדות מצוין לצפייה במובייל ולרשתות חברתיות, בעוד שדיבוב קולי מתאים לרוב יותר להדרכות ולמצגות.

לפני הייצוא, תצפה בקטע קצר כדי לוודא שתזמון הכתוביות, קצב הקריינות והבהירות הכללית מדויקים.