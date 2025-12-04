לתרגם וידאו מ
אנגלית לפורטוגזית

אפשר להפוך כל וידאו באנגלית לפורטוגזית טבעית בתוך כמה דקות. HeyGen עוזרת לך ליצור כתוביות, ליצור דיבוב קולי בפורטוגזית, או לבצע לוקליזציה מלאה של סרטוני האנגלית שלך – בלי להעסיק מתרגמים ובלי תוכנות מסובכות. הכל רץ בדפדפן, ומספק לך דרך פשוטה ויעילה להגיע לקהל דובר פורטוגזית בברזיל, פורטוגל, ארצות הברית ועוד הרבה אזורים נוספים.

131,880,082סרטונים נוצרו
106,241,417אווטארים נוצרו
18,133,696סרטונים תורגמו
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
נאמנים על יותר מ-1,000,000 מפתחים וחברות מובילות.
יתרונות

לעבור מאנגלית לפורטוגזית בקלות

HeyGen הופכת את תהליך התרגום לקל לניהול. אפשר ליצור כתוביות, תמלילים או דיבוב מלא בפורטוגזית, תוך שמירה על שליטה מלאה בתזמון, בטון ובמבטא. בין אם אתה יוצר מדריכים, סרטוני הדרכה, דמו למוצרים, תוכן לרשתות חברתיות או תקשורת פנימית, אפשר לבצע לוקליזציה למסרים שלך בלי לשנות את תהליך העבודה הקיים. התוכן המתורגם שלך נשאר מדויק, מלוטש וטבעי עבור קהל דובר פורטוגזית.

אם צריך תמיכה נוספת בשפות, אפשר גם לבדוק את English to Spanish Translator של HeyGen כדי להרחיב את ספריית התוכן הרב־לשונית שלך.

דרך פשוטה לתרגם סרטוני אנגלית לפורטוגזית

כלי תרגום מודרניים מאפשרים להמיר אנגלית מדוברת לכתוביות או קריינות בפורטוגזית בדיוק גבוה. HeyGen מנהלת בשבילך את תהליך העבודה המרכזי: היא מתמללת את האודיו באנגלית, מתרגמת אותו לפורטוגזית, יוצרת כתוביות או קריינות, ומתאימה את הכול לתזמון של הווידאו שלך. כך הגרסה הסופית יוצאת זורמת וקלה לצפייה בכל הפלטפורמות.

קולות וכתוביות בפורטוגזית

HeyGen נותנת לך אפשרות ליצור כתוביות או קריינות במהירות. אפשר ליצור כתוביות, לבנות רצועת קריינות בפורטוגזית, לבחור מבין מגוון קולות, ולהתאים את עיצוב הכתוביות כדי לשפר את הקריאות. הצופים יכולים לעקוב בקלות אחרי התוכן המתורגם שלך, בין אם הם מעדיפים לקרוא כתוביות או להאזין לקריינות.


מי מרוויח מתרגום מאנגלית לפורטוגזית

יוצרי תוכן יכולים לפרסם גרסאות בפורטוגזית של סרטוני אנגלית כדי להגדיל את הקהל שלהם בפלטפורמות כמו YouTube, TikTok, Instagram ועוד. מורים וצוותי e-learning יכולים לתרגם שיעורים ומדריכים לסטודנטים דוברי פורטוגזית. עסקים וצוותי מרקטינג יכולים לבצע לוקליזציה לתכני אונבורדינג, חומרי הדרכה, סרטוני מוצר וקליפים שיווקיים. סוכנויות יכולות להגדיל את היקף עבודת התרגום בלי לנהל עריכות ידניות, ומאמנים או קואוצ׳ים יכולים להתאים את הסשנים שלהם לצוותים דוברי פורטוגזית בצורה יעילה.


איך זה עובד

העלה את הווידאו שלך

להעלות את הווידאו באנגלית או לייבא אותו מ-YouTube, Google Drive או Dropbox. אודיו נקי יוביל לתרגום מדויק יותר לפורטוגזית.


שלב 1

העלה את סרטון המקור שלך

להתחיל בהעלאת וידאו ברור ובאיכות גבוהה בשפה המקורית שלך, שישמש בסיס לתרגום ולדיבוב. זה קריטי כדי לקבל את תוצאות התרגום ב-AI הטובות ביותר.

שלב 2

בחר פורטוגזית

בחר באנגלית כשפת המקור ובפורטוגזית כשפת היעד. החלט אם להשתמש בכתוביות, תמלול או דיבוב מלא.


שלב 3

צור תרגום

HeyGen מתמללת את האודיו שלך באנגלית, מתרגמת את הטקסט, ויוצרת כתוביות או רצועת קריינות בפורטוגזית. אפשר לצפות בתצוגה מקדימה ולערוך הכול לפני הסגירה הסופית.

שלב 4

עריכה וייצוא

לכוונן את התזמון, לשפר את הכתוביות, להחליף קולות בפורטוגזית או לעדכן את הסקריפט. לייצא את סרטון הפורטוגזית שלך, את קבצי הכתוביות או את התמליל.


מה הופך את HeyGen לטובה יותר?

ההשפעה ברורה. עסקים משיגים תוצאות אמיתיות עם מתרגם הווידאו של HeyGen. על ידי תרגום וידאו מיידי, אפשר לחסוך גם כסף וגם זמן, ובקלות להרחיב את הנוכחות הגלובלית.

קל

הפחתה בעלויות תרגום וידאו

חינם

שיווק לשווקים מקומיים באופן מיידי

עוצמתי

לכל וידאו במקום שבועות או חודשים

שאלות נפוצות על המרת וידאו באנגלית לפורטוגזית

איך לתרגם וידאו באנגלית לפורטוגזית אונליין?

פשוט מעלים את הווידאו באנגלית, בוחרים פורטוגזית כשפת היעד, ו‑HeyGen מייצרת אוטומטית כתוביות או רצועת קריינות. המערכת מטפלת בתמלול, תרגום, תזמון ותצוגות מקדימות, כדי שתוכל לסגור גרסה מדויקת ומוכנה לפרסום במהירות.

האם אפשר להוסיף כתוביות בפורטוגזית ישירות לסרטון באנגלית?

כן. אפשר ליצור כתוביות בפורטוגזית, לעבור עליהן, להתאים שבירת שורות או קצב, ולייצא כקובצי SRT או VTT. תהליך העבודה הזה שומר על תזמון מדויק ועוזר לשמור על בהירות עבור צופים שמעדיפים תרגום מבוסס טקסט במקום דיבוב קולי.

עד כמה מדויק התרגום מאנגלית לפורטוגזית של HeyGen?

רמת הדיוק גבוהה כשהאודיו המקורי ברור ובקצב דיבור טבעי. מודלי ה‑AI של HeyGen מתמקדים בטון, במשמעות ובמבנה המשפט, כדי שכיתוביות או דיבוב בפורטוגזית יישמעו שוטפים ועקביים. אפשר לערוך הכל לפני ייצוא הגרסה הסופית.

האם אפשר לתרגם סרטון YouTube לפורטוגזית?

כן. הדבק את קישור ה-YouTube וה-AI יתמלל, יתרגם ויצור כתוביות או דיבוב בפורטוגזית. התזמון נשאר מסונכרן אוטומטית, כך שאתה מקבל גרסה מלוטשת בלי צורך בהורדות, פלאגינים או שלבי עריכה נוספים.

אפשר לראות תצוגה מקדימה של הגרסה המתורגמת לפורטוגזית לפני הייצוא?

בהחלט. אפשר לעבור על הכתוביות, לכוונן ניסוח, לשנות תזמון או להחליף קולות בפורטוגזית לפני הייצוא. כך תוודא שהגרסה הסופית תתאים לטון המקורי שלך ותספק חוויית צפייה טבעית לקהל דובר פורטוגזית.

האם צריך תוכנה כדי לתרגם סרטוני אנגלית לפורטוגזית?

לא צריך להתקין שום תוכנה. הכל רץ בדפדפן שלך, כך שאתה יכול להעלות וידאו, ליצור כתוביות או קריינות, לערוך את התזמון ולייצא תוכן פורטוגזי מלוטש בלי התקנות. זה שומר על תהליך העבודה קליל ופשוט לשימוש.

איך להתחיל לתרגם סרטוני אנגלית אם אני חדש ב‑HeyGen?

אפשר להתחיל מיד על ידי יצירת חשבון חינמי, העלאת הווידאו שלך באנגלית ובחירת פורטוגזית כשפת היעד. תהליך העבודה המהיר ילווה אותך דרך התרגום, הבדיקה והייצוא. התחל את ההחשבון שלך כאן.

האם יש כלים יצירתיים שאפשר להשתמש בהם יחד עם תרגום לפורטוגזית?

כן. אפשר לשדרג סרטונים מותאמים לשפה עם ויז׳ואלים עונתיים או לפי נושא, כדי לגרום לתוכן המתורגם להרגיש יותר מושך. למשל, Santa Video Maker מציע אפשרויות התאמה אישית כיפיות וחגיגיות

תרגם סרטונים ליותר מ־175 שפות

