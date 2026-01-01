

כנראה שכבר יצא לך לראות אותו ב‑Instagram. נזיר קירח עם קול רגוע שמפזר עצות לחיים בפיד שלך. מיליוני צפיות. אלפי תגובות מאנשים שמרגישים שבאמת נגעו בהם.

יאנג מון הוא לא אדם אמיתי. הוא דמות AI שנבנתה כולה עם HeyGen על ידי היוצר שאלב חני. וחשבונות כמוהו מתפוצצים עכשיו באינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב.

שאלב הגדיל את החשבון של Yang Mun ליותר מ־2.5 מיליון עוקבים באינסטגרם עם נוסחה פשוטה: קונספט אחד ברור, בערך 20 דקות של זמן הפקה, ו‑HeyGen. בלי מצלמה. בלי סטודיו. בלי טאלנט מסורתי או צוות הפקה.

מי צופה

יאנג מון מדבר אל מבוגרים בגילאי 25–50 שגוללים באינסטגרם בחיפוש אחרי משהו שרוב הפידים לא נותנים. שלב חני, היוצר שעומד מאחורי יאנג מון, מתאר את הקהל שלו כ״מבוגרים שמחפשים רוגע, בהירות רגשית ועוגן רוחני.״ הם לא רוצים רעש. הם רוצים רגע של שקט. והם לא לבד. אנחנו חיים בתוך שינוי בעולם הוולנס, שבו להאט ולקדם בריאות נפשית עברו מתחומי נישה להיות עדיפות מרכזית במיינסטרים.

הווידאו מחזיק את כל האסטרטגיה. ״ווידאו הוא המדיום המרכזי להעברת נוכחות, טון ואמון,״ מסביר שלו. ״פוסט טקסט יכול להעביר חוכמה. וידאו גורם לך להרגיש אותה.״ בגלל זה הוא בונה את הכל סביב וידאו ולא סביב שום דבר אחר.

הבעיה

לפני HeyGen, כל וידאו דרש המון עבודה ידנית כדי לכתוב את הסקריפט, להקליט, לערוך ולהעלות. שלב מתאר את התהליך הישן שלו כ"איטי יותר ודורש יותר משאבים, מה שמקשה לשמור על עקביות." הוא הצליח להפיק כמה סרטונים בשבוע, שנשמע סביר עד שמבינים איך אינסטגרם באמת עובד. האלגוריתם מתגמל עקביות יומיומית. כמה פוסטים בשבוע פירושם פחות חשיפה, צמיחה איטית יותר, ותקרת זכוכית ששלב הרגיש אבל לא הצליח לפרוץ.

האתגר העמוק יותר היה יציבות לאורך זמן. ״לשמור על פרסום קבוע בלי להישחק״ היה כאב הנקודה המדויק. האופי המדיטטיבי של התוכן דרש דיוק בטון ובקצב. לשמור על הסטנדרט הזה תוך פרסום בתדירות גבוהה מספיק כדי לצמוח היה מאמץ מתמשך שלא יכול היה להחזיק מעמד.

״להשתמש בטכנולוגיה כדי לשרת את המסר, לא להסיח ממנו את הדעת.״ — שליו חני, היוצר של Yang Mun

למה HeyGen

שלהב התחיל לחפש פתרון לווידאו עם בינה מלאכותית כשהבין שהוא צריך ״להגדיל את כמות התוכן תוך שמירה על האותנטיות״. הוא לא חיפש קיצור דרך. הוא היה צריך כלי שיכול להתמודד עם עומס ההפקה בלי להכניס אפקט מוזר ולא טבעי לתוצאה הסופית.

הוא בחן כמה פלטפורמות ובחר ב-HeyGen מסיבה אחת. במילותיו, ״זה הרגיש הכי אנושי ולא פולשני, ושמר את הפוקוס על המסר.״ כלים אחרים הוסיפו אלמנטים ויזואליים או טונאליים שמשך אליהם את תשומת הלב לטכנולוגיה. HeyGen עשתה את ההפך. היא נעלמה בתוך התוכן.

תהליך האונבורדינג היה מהיר. שלב והצוות שלו התרגלו במהירות לחבילת הכלים ״בפחות מכמה ימים.״ לא הייתה עקומת למידה תלולה, ולא היה צורך בניסויים ממושכים. הם עברו מהשימוש הראשון לתוצרים ברמת הפקה כמעט מיד.

איך זה עובד

בחשבון Yang Mun הרעיונות מגיעים משני מקורות: אתגרים חוזרים של הקהל ונושאים רוחניים על־זמניים. שליו אומר שהוא לא רודף טרנדים. הוא מחפש את נקודת החפיפה בין מה שאנשים צריכים עכשיו לבין מה שנכון כבר מאות שנים. השילוב הזה נותן לכל וידאו גם תחושת דחיפות וגם עומק.

הוא כותב תסריטים קצרים ופשוטים. זו התובנה הכי חשובה ששאלב למד כבר בהתחלה. כששאלו אותו מה הוא היה רוצה לדעת מהיום הראשון, התשובה שלו הייתה ישירה:״תסריטים פשוטים עובדים הכי טוב.״הפיתוי עם כלי וידאו מבוססי AI הוא לכתוב תוכן ארוך ומורכב יותר, כי הטכנולוגיה יודעת להתמודד עם זה. אבל הקהל לא מחפש מורכבות. הם רוצים רעיון אחד, שמועבר בצורה ברורה. כשאין לו תסריט מוכן, הוא משתמש בכותב התסריטים של HeyGen כדי ליצור אחד.

הפיצ׳רים הנוספים שהוא הכי מסתמך עליהם הם ״avatar delivery and voice.״ בלי גרפיקה מורכבת. בלי עריכות מרובדות. הפורמט נשאר מינימלי וממוקד מסר, כי כמו ששגב אומר, ״סרטונים מינימליים שמתחילים מהמסר הם אלה שמתחברים לאנשים.״ בגלל שקל כל כך ליצור סרטונים ב‑HeyGen, הוא מייצר תוכן במקבצים: כותב תסריטים ויוצר כמה סרטונים ברצף אחד, ואז מתזמן אותם לאורך השבוע.

