כנראה שכבר יצא לך לראות אותו ב‑Instagram. נזיר קירח עם קול רגוע שמפזר עצות לחיים בפיד שלך. מיליוני צפיות. אלפי תגובות מאנשים שמרגישים שבאמת נגעו בהם.
יאנג מון הוא לא אדם אמיתי. הוא דמות AI שנבנתה כולה עם HeyGen על ידי היוצר שאלב חני. וחשבונות כמוהו מתפוצצים עכשיו באינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב.
שאלב הגדיל את החשבון של Yang Mun ליותר מ־2.5 מיליון עוקבים באינסטגרם עם נוסחה פשוטה: קונספט אחד ברור, בערך 20 דקות של זמן הפקה, ו‑HeyGen. בלי מצלמה. בלי סטודיו. בלי טאלנט מסורתי או צוות הפקה.
מי צופה
יאנג מון מדבר אל מבוגרים בגילאי 25–50 שגוללים באינסטגרם בחיפוש אחרי משהו שרוב הפידים לא נותנים. שלב חני, היוצר שעומד מאחורי יאנג מון, מתאר את הקהל שלו כ״מבוגרים שמחפשים רוגע, בהירות רגשית ועוגן רוחני.״ הם לא רוצים רעש. הם רוצים רגע של שקט. והם לא לבד. אנחנו חיים בתוך שינוי בעולם הוולנס, שבו להאט ולקדם בריאות נפשית עברו מתחומי נישה להיות עדיפות מרכזית במיינסטרים.
הווידאו מחזיק את כל האסטרטגיה. ״ווידאו הוא המדיום המרכזי להעברת נוכחות, טון ואמון,״ מסביר שלו. ״פוסט טקסט יכול להעביר חוכמה. וידאו גורם לך להרגיש אותה.״ בגלל זה הוא בונה את הכל סביב וידאו ולא סביב שום דבר אחר.
הבעיה
לפני HeyGen, כל וידאו דרש המון עבודה ידנית כדי לכתוב את הסקריפט, להקליט, לערוך ולהעלות. שלב מתאר את התהליך הישן שלו כ"איטי יותר ודורש יותר משאבים, מה שמקשה לשמור על עקביות." הוא הצליח להפיק כמה סרטונים בשבוע, שנשמע סביר עד שמבינים איך אינסטגרם באמת עובד. האלגוריתם מתגמל עקביות יומיומית. כמה פוסטים בשבוע פירושם פחות חשיפה, צמיחה איטית יותר, ותקרת זכוכית ששלב הרגיש אבל לא הצליח לפרוץ.
האתגר העמוק יותר היה יציבות לאורך זמן. ״לשמור על פרסום קבוע בלי להישחק״ היה כאב הנקודה המדויק. האופי המדיטטיבי של התוכן דרש דיוק בטון ובקצב. לשמור על הסטנדרט הזה תוך פרסום בתדירות גבוהה מספיק כדי לצמוח היה מאמץ מתמשך שלא יכול היה להחזיק מעמד.
״להשתמש בטכנולוגיה כדי לשרת את המסר, לא להסיח ממנו את הדעת.״— שליו חני, היוצר של Yang Mun
למה HeyGen
שלהב התחיל לחפש פתרון לווידאו עם בינה מלאכותית כשהבין שהוא צריך ״להגדיל את כמות התוכן תוך שמירה על האותנטיות״. הוא לא חיפש קיצור דרך. הוא היה צריך כלי שיכול להתמודד עם עומס ההפקה בלי להכניס אפקט מוזר ולא טבעי לתוצאה הסופית.
הוא בחן כמה פלטפורמות ובחר ב-HeyGen מסיבה אחת. במילותיו, ״זה הרגיש הכי אנושי ולא פולשני, ושמר את הפוקוס על המסר.״ כלים אחרים הוסיפו אלמנטים ויזואליים או טונאליים שמשך אליהם את תשומת הלב לטכנולוגיה. HeyGen עשתה את ההפך. היא נעלמה בתוך התוכן.
תהליך האונבורדינג היה מהיר. שלב והצוות שלו התרגלו במהירות לחבילת הכלים ״בפחות מכמה ימים.״ לא הייתה עקומת למידה תלולה, ולא היה צורך בניסויים ממושכים. הם עברו מהשימוש הראשון לתוצרים ברמת הפקה כמעט מיד.
איך זה עובד
בחשבון Yang Mun הרעיונות מגיעים משני מקורות: אתגרים חוזרים של הקהל ונושאים רוחניים על־זמניים. שליו אומר שהוא לא רודף טרנדים. הוא מחפש את נקודת החפיפה בין מה שאנשים צריכים עכשיו לבין מה שנכון כבר מאות שנים. השילוב הזה נותן לכל וידאו גם תחושת דחיפות וגם עומק.
הוא כותב תסריטים קצרים ופשוטים. זו התובנה הכי חשובה ששאלב למד כבר בהתחלה. כששאלו אותו מה הוא היה רוצה לדעת מהיום הראשון, התשובה שלו הייתה ישירה:״תסריטים פשוטים עובדים הכי טוב.״הפיתוי עם כלי וידאו מבוססי AI הוא לכתוב תוכן ארוך ומורכב יותר, כי הטכנולוגיה יודעת להתמודד עם זה. אבל הקהל לא מחפש מורכבות. הם רוצים רעיון אחד, שמועבר בצורה ברורה. כשאין לו תסריט מוכן, הוא משתמש בכותב התסריטים של HeyGen כדי ליצור אחד.
הפיצ׳רים הנוספים שהוא הכי מסתמך עליהם הם ״avatar delivery and voice.״ בלי גרפיקה מורכבת. בלי עריכות מרובדות. הפורמט נשאר מינימלי וממוקד מסר, כי כמו ששגב אומר, ״סרטונים מינימליים שמתחילים מהמסר הם אלה שמתחברים לאנשים.״ בגלל שקל כל כך ליצור סרטונים ב‑HeyGen, הוא מייצר תוכן במקבצים: כותב תסריטים ויוצר כמה סרטונים ברצף אחד, ואז מתזמן אותם לאורך השבוע.
האם הקהל בכלל אכפת לו שהוא AI?
זו הייתה הדאגה הכי גדולה של שלב לפני ההשקה. הוא מודה ש״אותנטיות הייתה הדאגה״ מההתחלה. אם הקהל היה מרגיש מרומה, כל הפרויקט היה קורס.
מה שקרה היה ההפך.״התגובה של הקהל פתרה את זה,״ אומר שלב. אנשים מתמקדים במסר, לא בטכנולוגיה. תגובות ודפוסי מעורבות מראים שהצופים מתחברים ברמה רגשית ורוחנית. אף אחד לא בודק אם הנזיר אמיתי. הם סופגים את הלימוד, חושבים עליו ומשתפים אותו.
כששאלו את שלב על היתרון המפתיע ביותר בשימוש ב‑HeyGen, הוא לא דיבר על מהירות או חיסכון בעלויות. הוא דיבר על חיבור: עד כמה באופן טבעי קהל היעד מתחבר לתוכן. כשמסר הוא אמיתי וההעברה שלו עקבית, הטכנולוגיה הופכת לבלתי נראית.
התוצאות
״עברנו מכמה סרטונים בשבוע לתוכן יומי,״ מאשר שלו. השינוי היחיד הזה שינה לחלוטין את כל המסלול של יאנג מון.
תדירות הפרסום, החשיפה והמעורבות כולם עלו. אבל התוצאה העמוקה יותר היא מה שמשמעות של פרסום יומיומי באמת עבור מותג מיינדפולנס. הדרכה רוחנית היא לא משהו שאנשים מחפשים פעם בשבוע. הם חוזרים אליה כל בוקר, כל ערב, בכל פעם שהם צריכים הפסקה מנטלית ורוגע. פרסום יומיומי הפך את יאנג מון לזמין עבור הקהל שלו בדיוק בצורה שהם באמת היו צריכים אותו.
בסך הכול, סרטוני HeyGen ביצעו באותה רמה או טוב יותר מתוכן שהופק בצורה מסורתית. שלב מייחס את זה בעיקר לעקביות:״שווה או חזק יותר בזכות העקביות.״ האלגוריתם מתגמל פרסום יומי. הקהל מתגמל אמינות. HeyGen אפשרה את שניהם בלי שום ירידה באיכות.
״כמה טבעי החיבור של הקהל לתוכן היה היתרון המפתיע ביותר.״— שלב הני, היוצר של Yang Mun
ספר המשחקים
יאנג מון הוא לא יוצא דופן. הוא מודל עבודה. אותו מנגנון שבנה את החשבון הזה עובד עבור כל יוצר או מותג שרוצה נוכחות וידאו עקבית, מזוהה וברורה עם בינה מלאכותית.
העקרונות עוברים אחד לאחד. תתחיל מקהל יעד ברור ומסר ברור. השתמש בכלי האווטאר והקול של HeyGen כדי ליצור דמות שאנשים מזהים וסומכים עליה. כתוב תסריטים פשוטים. תעבוד במקבצים. פרסם כל יום. תן לטכנולוגיה לשאת את עיקר עבודת ההפקה כדי שתוכל להתמקד בהחלטות היצירתיות שבאמת משנות: מה להגיד, איך להגיד את זה, ולמה הקהל שלך צריך לשמוע את זה.
שלהב מלמד עכשיו בדיוק את השיטה הזו. ״אותה שיטה ששימשה לבנות ולהגדיל את Yang Mun נלמדת בקורס ייעודי ליוצרים ולמותגים שבונים דמויות מונעות AI.״ היא מכסה הכל, מיצירת הדמות וכתיבת התסריטים ועד תהליכי עבודה להפקה ואסטרטגיית פרסום.
מה הלאה
שלב מתכנן לקדם את Yang Mun ״לעבר תכנים עמוקים יותר והגעה רחבה יותר.״ הפיצ׳ר של HeyGen שמלהיב אותו הכי הרבה הוא ״עוד יותר ניואנסים רגשיים בהגשה של Yang Mun בסביבות והקשרים שונים״. זו היכולת להעביר שינויים עדינים בטון שהופכים את התוכן למוחשי וחי יותר.
אבל הפילוסופיה המרכזית נשארת אותה אחת. הטכנולוגיה משרתת את המסר. המסר משרת את הקהל. כל השאר זה רעש.