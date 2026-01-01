להעביר מידע חשוב במהירות.

The Weather Network מספקת מידע על מזג האוויר 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, ליותר מ־40 מיליון משתמשים בחודש בשווקים שונים. בגלל שמזג האוויר מבוסס מיקום, The Weather Network הייתה צריכה דרך לספק תחזיות מזג אוויר מקומיות יותר לכל קהילה.

כדי לעשות זאת, The Weather Network יצרה את האוואטאר הראשון שלה בסיוע AI באמצעות HeyGen. הוא לא מחליף את מגישי התחזית בשידור, אלא מאפשר להם להשתמש באווטארים במסרים ממומנים. בהסכמה מפורשת של החזאים שלה, החברה יכולה לנצל בינה מלאכותית כדי לספק תחזיות היפר-מקומיות בקנה מידה גדול יותר, ולאפשר לקהילות ולכלכלות מקומיות להיערך ולהגיב לאירועי מזג אוויר.

״חברות בתחום מדיית מזג האוויר ושירותי המידע נמצאות בעמדה אידיאלית לנצל את הכוח יוצא הדופן של הבינה המלאכותית כדי לתקשר טוב יותר מידע מציל חיים, לספר סיפורים מעניינים, ולעזור לאנשים לקבל החלטות יומיומיות״, אומר נאנה בנרג׳י, נשיא ומנכ״ל Pelmorex Corporation.